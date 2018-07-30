原标题：大唐电信卖楼保壳 押宝TD无果5G成最后一搏

日前，大唐电信发布公告，将以13.5亿元的价格出售北京科研中心的房产及附属设施。由于3G商用的不顺以及芯片领域的激烈竞争，这个曾经3G时代的翘楚亏损严重，未来5G的到来或许能为其提供一些机遇。

转让意在保壳

大唐电信发布公告称，公司拟向北京海国永丰科技有限责任公司转让北京科研中心房屋及其附属设施，值得关注的是该大楼的巨幅升值。截至2018年6月底，北京科研中心项目评估价值为13.5亿元(含增值税)，评估增值8.73亿元，增值率183.37%。大唐电信表示，本次转让为盘活资产、回收资金，扣除各项税费后收益约为4.58亿元。

由于2016年和2017年连续两年亏损，上交所对大唐电信实施了退市风险警示。如果上市公司连续三年亏损，将面临被暂停上市的处境，这意味着大唐电信今年面临着保壳压力。

有分析认为，这或许正是该公司保壳的手段之一。不过，即使出售大楼缓解危机，可能也只是杯水车薪，这次转让扣除各项税费后，将让大唐电信获得4.58亿元收益，但仅在2017年大唐电信就亏损了26.49亿元。

押宝TD无果

近年来，大唐电信一直陷入亏损的泥潭。2017年，大唐电信净利润为亏损26.49亿元，2016年亏损17.76亿元。

大唐电信解释称，2017年公司所处主要行业竞争激烈，终端芯片升级加快，芯片领域竞争更加剧烈，在此背景下，公司放弃了部分低毛利率的产品，导致公司业绩大幅下跌。

大唐电信曾参与到3G通信标准的制订中，联合西门子推出了TD-SCDMA制式的3G网络标准，并被国际通信技术规范机构3GPP所采纳，成为三大3G国际标准。但TD-SCDMA的商用并不顺利。2009年，3G通信在我国正式商用，比欧美国家晚了近五年，而到2014年，商用仅五年时间的3G通信便被4G通信所取代。

“通常而言，一代通信的商用时间为十年左右，这就意味着，时间限制下大唐电信在3G方面的投入产出比降低。”业内人士指出。

5G成最后一搏

2014年，中国移动转向4G网络建设，意味着大唐电信依靠TD-SCDMA来获得收入的预期被进一步压缩。去年5月，大唐电信发布公告，下属子公司联芯科技有限公司与高通(中国)控股有限公司将共同出资超过29.8亿元，成立合资公司瓴盛科技(贵州)有限公司。然而，正如大唐电信在公告中所说，中低端芯片毛利率较低，依然无法解决大唐电信亏损幅度扩大的问题。

除了芯片，大唐电信还发力5G网络。日前，大唐电信与腾讯公司签署了战略合作协议，本次合作中大唐与腾讯将共同组建相关联合实验室，大唐电信提供通讯技术，腾讯则提供互联网与流量优势。业内人士认为，5G的商用将带来巨大的商机，如果大唐电信能够把握住这个机会，也是有翻身的可能。