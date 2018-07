苹果或被迫提高配件产品在美售价 以抵消加税影响

来源:FT中文网

苹果(Apple)增长最快的部门可能被卷入美国总统唐纳德-特朗普(Donald Trump)最近提出关税的计划,该部门的产品包括苹果手表(Apple Watch)、AirPods耳机和HomePod音箱。

尽管这家科技公司的iPhone手机和Mac电脑目前没有受到美国加征关税的影响,但同样为该公司贡献不菲收入的“其他产品”部门的大部分设备可能受到冲击。

苹果可能被迫提高在美国市场的售价,以抵消加征关税的影响,否则其利润率将受到影响。

在上周的一份研究报告中,摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师指出,在苹果可能于今年9月发布下一代iPhone前的这段时间里,贸易言论对苹果股价构成“最大风险”之一。

来自苹果竞争对手的智能语音设备——例如亚马逊(Amazon)的Echo、谷歌智能家居(Google Home)以及Sonos——还有Fitbit的智能手表可能也会受到影响。

随着iPhone销量增速放缓,配件产品已成为苹果越来越重要的收入来源,苹果已进军可穿戴技术和音响配件领域。分析师称,这家全球市值最高的公司将于周二公布财报,该部门料将有强劲表现。

市场研究机构Canalys估计,今年第二季度,苹果手表出货量为350万部,同比增长30%,超过一半在北美销售。Canalys分析师文森特-蒂尔克(Vincent Thielke)表示:“如果价格有变,显然会影响需求。”

Above Avalon苹果分析师尼尔-西巴特(Neil Cybart)预测,第二季度,“其他产品”部门收入增长38%,至38亿美元,而iPhone带来的收入同比增长17%,至291亿美元。

西巴特表示,“假以时日,‘其他产品’势必成为苹果第三大收入项目”,超过Mac和iPad,不过仍居于iPhone和服务业务之后。

据美国消费技术协会(Consumer Technology Association)称,根据特朗普的最新计划,智能手表和智能音箱所属进口代码的产品将被加征10%的关税,这包括“用于声音、图像或其他数据的接收、转换和传输或再现的机器”。

“这个产品类别广泛,涉及很多商品,从网关到调制解调器到蓝牙设备,”美国消费技术协会国际贸易副总裁塞奇-钱德勒(Sage Chandler)表示,“简而言之,包括所有让用户接入互联网并与互联网‘互动’的产品。”

钱德勒之前曾在美国国际贸易局(US International Trade Administration)和美国贸易代表办公室(Office of the US Trade Representative)任职,他表示,智能手表可能最终归入其他不受关税影响的类别,例如传统腕表。

苹果首席执行官蒂姆-库克(Tim Cook)批评了特朗普的关税举措,称这一做法是“双输”。他曾在今年5月会见特朗普,希望获得保证,让苹果盈利能力最强的产品iPhone不受到贸易争端的影响,不过分析师警告称,如果事态不断升级,进口产品将几乎无一幸免。

在上周五一次有关美国经济的演讲中,特朗普称苹果是他的政策的受益者,特别是去年推出的税收改革。他指出,苹果计划将其2500亿美元海外现金储备中的大部分汇回美国,并通过股票回购的方式将大量现金返还给投资者。

“他们会非常明智地花这些钱,但他们是在我们的国家花,而不是在其他国家,”特朗普表示,“新的减税和改革计划让这成为可能。”

译者/梁艳裳