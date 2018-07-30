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苹果或被迫提高配件产品在美售价 以抵消加税影响

苹果或被迫提高配件产品在美售价 以抵消加税影响
2018年07月30日 12:19 新浪科技综合
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　　来源：FT中文网

　　苹果（Apple）增长最快的部门可能被卷入美国总统唐纳德-特朗普（Donald Trump）最近提出关税的计划，该部门的产品包括苹果手表（Apple Watch）、AirPods耳机和HomePod音箱。

　　尽管这家科技公司的iPhone手机和Mac电脑目前没有受到美国加征关税的影响，但同样为该公司贡献不菲收入的“其他产品”部门的大部分设备可能受到冲击。

　　苹果可能被迫提高在美国市场的售价，以抵消加征关税的影响，否则其利润率将受到影响。

　　在上周的一份研究报告中，摩根士丹利（Morgan Stanley）分析师指出，在苹果可能于今年9月发布下一代iPhone前的这段时间里，贸易言论对苹果股价构成“最大风险”之一。

　　来自苹果竞争对手的智能语音设备——例如亚马逊（Amazon）的Echo、谷歌智能家居（Google Home）以及Sonos——还有Fitbit的智能手表可能也会受到影响。

　　随着iPhone销量增速放缓，配件产品已成为苹果越来越重要的收入来源，苹果已进军可穿戴技术和音响配件领域。分析师称，这家全球市值最高的公司将于周二公布财报，该部门料将有强劲表现。

　　市场研究机构Canalys估计，今年第二季度，苹果手表出货量为350万部，同比增长30%，超过一半在北美销售。Canalys分析师文森特-蒂尔克（Vincent Thielke）表示：“如果价格有变，显然会影响需求。”

　　Above Avalon苹果分析师尼尔-西巴特（Neil Cybart）预测，第二季度，“其他产品”部门收入增长38%，至38亿美元，而iPhone带来的收入同比增长17%，至291亿美元。

　　西巴特表示，“假以时日，‘其他产品’势必成为苹果第三大收入项目”，超过Mac和iPad，不过仍居于iPhone和服务业务之后。

　　据美国消费技术协会（Consumer Technology Association）称，根据特朗普的最新计划，智能手表和智能音箱所属进口代码的产品将被加征10%的关税，这包括“用于声音、图像或其他数据的接收、转换和传输或再现的机器”。

　　“这个产品类别广泛，涉及很多商品，从网关到调制解调器到蓝牙设备，”美国消费技术协会国际贸易副总裁塞奇-钱德勒（Sage Chandler）表示，“简而言之，包括所有让用户接入互联网并与互联网‘互动’的产品。”

　　钱德勒之前曾在美国国际贸易局（US International Trade Administration）和美国贸易代表办公室（Office of the US Trade Representative）任职，他表示，智能手表可能最终归入其他不受关税影响的类别，例如传统腕表。

　　苹果首席执行官蒂姆-库克（Tim Cook）批评了特朗普的关税举措，称这一做法是“双输”。他曾在今年5月会见特朗普，希望获得保证，让苹果盈利能力最强的产品iPhone不受到贸易争端的影响，不过分析师警告称，如果事态不断升级，进口产品将几乎无一幸免。

　　在上周五一次有关美国经济的演讲中，特朗普称苹果是他的政策的受益者，特别是去年推出的税收改革。他指出，苹果计划将其2500亿美元海外现金储备中的大部分汇回美国，并通过股票回购的方式将大量现金返还给投资者。

　　“他们会非常明智地花这些钱，但他们是在我们的国家花，而不是在其他国家，”特朗普表示，“新的减税和改革计划让这成为可能。”

　　译者/梁艳裳

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