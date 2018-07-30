传亚马逊开发新手机 回应：只是开发App界面原型

新浪科技讯 北京时间7月30日上午消息，据美国科技媒体The Verge援引娱乐新闻媒体The Wrap报道，当被问及公司是否正开发新款手机时，亚马逊工作室负责人珍·沙尔克（Jen Salke）称她看到有新界面的“原型机”。但亚马逊随后澄清说，沙尔克指的其实是Prime视频应用的用户界面原型。

昨天，该公司在美国电视评论协会（Television Critics Association）新闻发布会上公布了一系列未来影视项目的进展。发布会上，The Wrap向沙尔克询问公司是否在开发一款新手机，沙尔克表示，自己不但看到过配备新界面的原型机，而且自己办公室里就有一个。

她说，公司“有一个原型机，我看到了正在开发的界面——目前原型机还处于开发过程中，很快会正式推出”。她还表示“他们还送了一个原型机给我，现在就在我的办公室”，并称这款手机使用非常方便。

但亚马逊随后向The Wrap澄清说，沙尔克指的其实是Prime视频应用的用户界面原型，不是手机原型。

亚马逊之前公布的财报中也有进军手机市场的暗示：公司在上周的季度财报中表示公司在第二季度盈利25亿美元。其中财报中曾提到一句话，公司希望“消费者能在任何一个地方都可以使用Alexa”。一些分析人士猜测公司可能计划利用一款新设备重新进军手机市场。

亚马逊十年多来一直是在硬件行业发展：Kindle已经成为读者的设备支柱，而其Fire平板在2011年推出之后也表现不错。2014年，公司短暂试水手机市场——推出Fire Phone。但因用户反馈不佳，一年之后便停止销售了。Fire Phone被批判的诸多问题之一便是用户界面——原先被形容为有趣且实用的结构，实际使用起来却并不方便。

鉴于亚马逊不但致力于占领零售市场，还在试图介入流媒体视频市场，开发一款设备让Prime会员可以随时随地查看这些内容似乎很合理，但前提是亚马逊生产的手机能够和市场上占主导地位的竞争对手相抗衡。(堆堆)