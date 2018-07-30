骗局又翻新！女孩接“快递”电话后 支付宝里7万没了

来源：南方都市报

原标题：骗局又双叒翻新！女孩接“快递”电话后，支付宝的7万突然消失了

世上最可怕的骗局，除了骗术本身的高明，还在于它出现的时间，会让你不加多想地跳进去。

虽然最终有惊无险，但小罗如今仍心有余悸。真的只差一点点，账户里的近7万元就离她而去了。

姑娘小罗今年28岁，在浙江海宁工作已经3年了。

7月24日，她在网上买了一根皮带，到了第二天，也就是7月25日，她手机上显示，自己的包裹已经签收了，但到传达室去取的时候，却被告知包裹还没到。

这是怎么回事呢？于是她打电话询问店铺客服，客服告诉她，还是得打电话问百世快递。

可就在小罗准备打电话给快递公司询问的时候，一个电话打了进来。

对方自称物流售后

填写信息后可申请三倍赔偿

“我是百世快速售后服务，抱歉地告诉您，您的快递经我们核实，已经遗失了，您看，我们是一赔三给您，还是原物还您？”

小罗选择了一赔三，随后按照对方要求，加了售后服务的微信。

接着对方发来一个支付宝理赔协议链接。不过这时候，上面显示的是双倍理赔，而不是电话里讲的三倍理赔。

小罗也没多管是双倍还是三倍，立马就点了进去。界面提示需要实名认证，小罗便填写了自己的身份证号码、姓名等信息。

最后一步要填写验证码

她猛然意识到不对劲

可就在小罗填写完相关信息，进入到最后一步要填写验证码时，她猛然意识到不对劲！

“对方为什么要我的验证码呢?我验证码发过去了，那我支付宝里的钱不是就给对方拿走了吗？”小罗心想。

看到小罗没提交，“售后服务”就连续打电话过来催，小罗就开始采取缓兵之计，说自己要上班了，晚上再弄。但对方还是不依不饶通过微信不停的给小罗发信息。

再次登陆支付宝她大惊失色

账户里近7万元没了

就在这个时候，小罗再次登录自己的支付宝，竟然发现里面的69800元余额不见了！

小罗大惊失色。她判断，对方肯定是骗子，于是她将对方拉黑，但不久又有一个陌生号码打进来，小罗直接挂断，并立即拨打了社区民警的电话。

消失的钱被转到了“小钱袋”

对方还不停打电话骚扰

当时，民警朱国忠正在派出所值班，他接到电话后，跟小罗说：你别急，马上到我们派出所来！

下午3点50分左右，小罗赶到了派出所，民警在了解情况后，判断是一起通讯网络诈骗案！警方也迅速启动止损机制。

“真可恶，我到了派出所，他们还在不停打我电话，太猖狂了！”小罗说。

通过查询支付记录，民警发现小罗的钱是被转到了账户下面的一个“小钱袋”里隐藏了起来，钱还没有被犯罪分子转出去！

随后，民警让小罗重新设置了支付宝密码，并把小钱袋中的69800元转到了余额里面，钱又回来了！

27日上午，小罗的快递也到了。

虽然最终骗子的阴谋没有得逞

但其作案手法仍让人细思极恐

如果当时未加多想

很可能7万元已经被骗走了！

这究竟是怎么回事？

原来，前面小罗在填写一系列个人信息的时候，犯罪分子已经通过后台已经掌握了小罗支付宝的部分个人信息，尽管没有提交，但通过获取到的密码，登录了小罗的支付宝，并开通了“小钱袋”功能，将钱转到了“小钱袋”中藏了起来。

因为犯罪分子还没有掌握小罗支付宝的支付密码和验证码，钱还无法被转走，所以犯罪分子还要不停的给小罗打电话发信息，以便进入下一环诈骗剧情。

如果小罗没有意识到诈骗，那么接下来的剧情发展一般是这样的：一旦小罗登录支付宝，发现自己这么多钱不见后，就会惊慌失措，然后会按照对方的指示进行操作，对方会趁机叫小罗把钱转到一个他们提供的安全账户或者趁机套取小罗的支付密码、验证码，这个时候，小罗的钱就真的被骗走了。

而骗子为何会在这个时候“恰如其分”地打来电话，还待进一步调查。

如何防范通讯网络诈骗

预防通讯网络诈骗的“八个凡是”和“六个一律”：

【八个凡是】警惕！不论接收到什么信息，只要涉及以下“八个凡是”内容，均为虚假信息诈骗。

1、凡是自称公检法要求汇款的；

2、凡是叫你汇款到“安全账户”的；

3、凡是通知中奖、领取补贴要你先交钱的；

4、凡是通知家属出事要先汇款的；

5、凡是在电话中索要个人银行卡信息的；

6、凡是叫你开通网银接受检查的；

7、凡是自称领导（老板）要求汇款的；

8、凡是陌生网站（链接）要登记银行卡信息的。

【六个一律】警方提醒：在这个手机不离手的世界，请记住并告诉亲友们以下六个“一律”:

1、接电话，遇到陌生人，只要一谈到银行卡，一律挂掉；

2、只要一谈到中奖了，一律挂掉；

3、只要一谈到“电话转接公安局、法院”的，一律挂掉；

4、所有短信，但凡让我点击链接的，一律删掉；

5、微信不认识的人发来的链接，一律不点；

6、一提到“安全账户”的一律是诈骗！

再次提醒：但凡要索取个人信息的 千万要多加小心