垃圾iMessage没停过 苹果称对垃圾短信无法完全屏蔽

来源：中国之声

据中国之声《新闻纵横》报道：如果您作为苹果手机用户，开启过特色功能iMessage，一定会被各种垃圾广告短信“轰炸”过，而这其中赌博网站的广告最多。苹果为此专门开通了“举报”按钮，用户还能安装各种软件进行屏蔽，但垃圾iMessage就是没停过。

中国之声记者调查就发现，这些发垃圾信息的人，居然都是有着正规头衔的企业，他们的主业是发短信验证码，副业做起了iMessage垃圾信息的生意。这些垃圾信息真的没法儿管理吗？用户又该如何屏蔽这些海量的iMessage垃圾信息呢？

iMessage作为苹果手机独有的通讯软件，使用流量互通，不通过电信运营商发送短信，是苹果手机用户之间沟通的“利器”。不过就是这项利器，如今已经成为了使用者的“噩梦”，因为垃圾信息几乎从iMessage诞生之日起，就没停过。

垃圾短信有专门的公司：2万条起充

以记者的iPhone为例，“澳门威尼斯人赌场”、“超A货仿制名牌”等信息，几乎每天都能收到。那么究竟是谁在发送这些信息？记者在搜索引擎上以“iMessage+群发”为关键词搜索，就能轻松找到大量承接此类业务的公司。

记者找到号称提供移动广告精准整合营销解决方案的“北京敬钰信息科技有限公司”，他们告诉记者，除了普通的短信验证码服务之外，iMessage垃圾信息也可以承接。

工作人员：咱们这儿价格苹果是两万（条）起充，六分（一条）然后您用我们的数据我们会根据您筛选的数据报价。我们这边都是量大优惠。苹果的话我们给你两条免费测试的。

为了验证自己的“能力”，记者将手机号提供后，果然收到了带有验证的iMessage垃圾信息，对方表示，只要发送的量大，就可以走合同，而且为了躲避关键词筛查，他们都是以图片形式发送垃圾信息。

工作人员：我们都是先充值后发货，咱们公司是可以给您走合同的，给您盖章生效，内容的话，如果是苹果机一般现在内容比较少点，如果是短信有一些高频词，您先发给我让我先看一下，如果不可以再删删，苹果是可以发图片的。

苹果客服人员：目前苹果还没有好的解决办法，尚无法完全屏蔽

苹果客服人员表示，他自己也经常收到此类信息，目前苹果还没有好的解决办法，尚无法完全屏蔽，唯一的方法就是选择过滤陌生人的iMessage，但也有可能误伤其他信息。

苹果客服人员：具体是怎么收到，苹果这边肯定是不清楚的。像我自己，也会经常收到这种，所以如果说你不想看到这样的信息，你可以选择过滤掉，但是这个可能会导致您无法收到一些重要的信息，是有利也是有弊的。如果说您经常看到比如说是从一个电话号码发出的话，将它拉入黑名单这个操作。

按照苹果iMessage的设定，发送者必须知道接收者的手机号或iCloud地址才能正确传输，那么这些群发公司是如何找到发送地址的呢？互联网安全专家李铁军告诉记者，在黑色产业链上，大量苹果用户的iCloud账户早已被贩卖许久，这也是垃圾信息能够“精准投递”的原因。

互联网安全专家李铁军：主要的原因是的大量用户的iphone账号已经泄露出去了，很多人已经收集到了，黑色产业链中，它收集到这么多用户的账号iMessage的这种机制中它是可以接受陌生人的消息的，那些人拿到了这么多表，就像手机短息一样发一下，全部群发，他也不知道你是谁。靠举报然后查证的过程就会变得十分漫长。

互联网法律专家赵占领：通信管理部门可以对他（发送者）进行行政处罚。如果他通过非法手段获取用户的信息，这里面还涉及到刑事犯罪问题。根据刑法修正案八的规定，侵犯个人信息罪，这里面有倒卖个人信息的，获取个人信息的，买的一方也有可能构成犯罪的。

为什么至今垃圾iMessage仍然在不断骚扰着用户？

赵占领分析，与手机短信不同，iMessage可以用苹果账户发送，账户注册也并非实名制，用户很难判断是谁发送的，苹果公司与监管部门只能封停账户，找到始作俑者非常困难。

梳理相关iMessage信息，记者发现，大量垃圾信息，都是所谓的“澳门赌场”网络广告，点击之后，就会出现自称澳门赌场的推广。客服人员表示自己是正规赌场代理。只要是特约会员，钱肯定会派发。他们是有正当营业执照的。

博彩业内人士：澳门特区政府尚未给当地博彩企业发放网络牌照

很多上市的国际博彩企业也严禁进入中国内地，这些进行iMessage推广的，用户在网上能见到的所谓“博彩公司”，大多都是些“草台班子”。

博彩业内人士：因为他们上市，知道在中国是禁止刷彩，中国发行的福彩和体彩之外，任何博彩行为在中国境内都是非法的。但凡任何博彩网站在中国境内只要有营收的话，都是非法营收，都是不合法的。是拿不上台面，是无法在做账上做出来的。

余先生告诉记者，垃圾信息的背后，是违法赌博公司的一整套产业链，平台建设、网页设计、客服、提款、垃圾信息已经形成了一套完整的产业链，用户进行小规模博彩尚可提取现金，数额一旦上升，对方完全可以不进行赔付，让人上告无门。余先生建议，此类非法博彩必须远离。