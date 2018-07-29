分享通信集团5年终成正果：获移动通信运营商牌照

跃泷

7月23日上午，分享通信获得移动通信运营商正式商用牌照。

2013年5月，一则试点通知让整个通信行业为之振奋，彼时，三大运营商长期把持的电信业格局被认为会发生改变。也因实名认证等问题，正式牌照在临时牌照到期后迟迟未见踪影。

工信部门在今年4月28日宣布，民营移动通信业务正式商用，三个月后，正式牌照发放。这对于行业而言，无疑是一利好。

“工信部门在此刻发放移动通信运营商正式商用牌照，既是对这个行业近几年发展的肯定，同时也为我们今后开展相关业务，给予了政策、法理上的支持与鼓舞。”分享通信集团董事局主席蒋志祥在接受笔者采访时如是说。

五年试点路

2013年5月，工信部门为鼓励引导民间资本进入电信领域，发布民营移动通信业务方案。时值国内移动互联网快速崛起，彼时的移动通信服务企业一度被视作影响电信产业格局的新生力量。

是年12月26日，工信部门正式向分享通信发放了移动通信试点牌照。自此，移动通信服务企业正式进入普通消费者视野。

三大运营商对与移动通信服务企业的合作也表现积极。其中，尤其以中国联通和中国电信较为紧密。

“2014年时，中国移动在4G方面抢跑，提前一年获得4G商用牌照，中国联通和中国电信认为移动通信服务企业介入或帮助其发展业务，拓展客户。”一位中国联通的集团内部人士这样说道。

从移动通信服务企业联动，又到工信部门提倡推进电信业变革转型升级，民营移动通信一直在稳步推进。

但移动通信服务企业的发展之路却颇为坎坷。

2016年年初，移动通信临时牌照到期，整个行业陷入无证经营的“裸奔”时期；2016年7月，山东高考学子遭遇电信诈骗，又引发了相关企业实名制落实不力的质疑与指责。

“移动通信服务企业正式牌照推迟了两年多没有发放，是因为工信部门在试点过程中发现了许多问题，最主要的就是实名制落实，特别是在2016年，因实名制问题爆发出很多事件，经过多年的努力，一方面移动通信服务企业也在通过自身的努力加强渠道监管与把控，另一方面，三大运营商、银行等金融机构和公安部门的相互配合，也使这一现象得到了明显的改善。”电信分析师付亮说。

“实名制一方面需要移动通信服务企业加强企业的管理，另一方面也需要与三大运营商、银行等机构在此方面加强交流、共享，随着今后号段进一步丰富，接入设备与用户增加，更需要如此。”蒋志祥说。

破解盈利难题

在通信专家看来，长期以来，移动通信服务企业还存在一个问题，即商业模式不成熟。

“仅仅依靠卖卡、收取语音和流量资费，是很难实现盈利的，毕竟在价格上与三大运营商相比，便存在劣势。随着几轮提速降费的落地，以及未来流量资费进一步下降的预期，以及不限量套餐、腾讯王卡此类产品的热销，可以说，依靠价格策略抢夺市场、赚取利润的路是走不通了。特别是一直以来萦绕在业内的批零倒挂问题，更要求移动通信服务企业必须要有自己差异化的路线，而且移动通信服务必须与其他业态进行结合。”在获得正式牌照后，分享通信更加深入地开始了差异化的探索道路，借助企业家群体等高端人群，推广旗下的产品与服务。

“分享通信以B2B起家，现在已经有大约1200万的用户，所以大客户战略外，我们也计划沿着经营——赋能的路线，将通信、网络变成一项基础设施服务，来吸引更多的伙伴，所以我们也在计划开启一片场地，作为创业者的孵化器。”蒋志祥说。

分享通信通过合作伙伴来扩大业务的模式，与另一位通信业专家邹学勇的想法不谋而合。邹学勇表示，移动通信服务企业引入合作伙伴是发展的有效方式，“移动通信服务企业不是说自己去卖号，自己去卖产品，而是寻找更多的合作伙伴，帮助他们去做一些服务。移动通信服务企业要寻找自己的SP2.0伙伴，让代理商帮助移动通信服务企业销售它的号码。”

“实际上，对于目前的多数移动通信服务企业来讲，面临的是要利润，还是要规模的问题。就我们所观察到的，用户往往需要两年以上的培养，才能形成品牌的忠诚度，往后才会成为企业的利润来源。同时也需要有一定的技术实力，来服务我们的行业客户和大众市场。”蒋志祥如是说。

5G与物联网

在中国信息通信研究院规划所电信行业研究部主任许立东看来，已经有6881万用户的移动通信服务企业应该由“扩张用户”转向“价值经营”。除了利用自己的业务布局来发展外，还需要在现有的模式上能够继续地探索，创新产业链的规模上进一步扩张，例如物联网、宽带接入等；有资源有背景的移动通信服务企业可以尝试服务主业的信息化。

工信部门最新发布《通告》指出：鼓励民营移动通信企业落实“互联网+”、数字经济等国家战略，结合企业优势资源和能力，加大服务和商业模式创新力度，在确保落实行业卡实名登记和网络安全的前提下，发展物联网行业应用等新技术新应用。基础电信企业应积极为民营移动通信企业提供必要的资源和技术支持，做好网络等支撑保障工作。

不难看出，监管部门也在鼓励移动通信服务企业积极发展物联网业务。随着牌照的正式发放，让这一群体的战场已不再拥挤在移动通信市场，而在发展空间更为广阔的物联网领域。

实际上，在过去几年中，不少移动通信服务企业也在不断进行尝试。有媒体统计，目前国内已经有超过三分之一的移动通信服务企业进击物联网市场。

“目前，互联网的设备接入数量是50亿个，随着物联网的发展，到2020年，将达到500亿个，这其间的想象空间和发展空间巨大。”蒋志祥同时也强调：“要实现万物互联，还有一项技术很关键，那就是5G。”

据悉，在超低数据延迟方面，现在的4G已经无法满足很多前沿科技、行业的需求。比如在无人驾驶领域，4G的网络速度会导致无人驾驶延时至少400毫秒。5G本身的特性，让其有能力与数十亿终端、机器人、人工智能、自动驾驶汽车、纳米技术及更多领域的前沿技术相结合。

“4G改变生活，而5G将改变社会。推动5G发展也是运营商的使命所在，在5G时代实现万物互联将不再是空中楼阁。”蒋志祥说：“5G除了网速更快之外，更重要的一点是大大减少了网络延迟。这对移动通信服务企业来说，是弯道超车的好机会。”