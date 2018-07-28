原标题：中兴通讯更新一季报亏54亿 已恢复主要经营活动

证券时报记者 岳薇

随着禁令事件的落幕，中兴通讯（000063）更新了一季报数据，公司净利润由此前盈利16.87亿元变更为亏损54.07亿元。

7月27日晚间，中兴通讯发布更新后的一季报，一季度公司实现营业总收入275.26亿元，同比增长6.92%；净利润亏损54.07亿元，同比由盈转亏，去年同期中兴通讯实现净利润12.13亿元。基本每股收益由更新前的0.4元/股下降至-1.29元/股。

发端于今年4月的中兴通讯禁令事件于日前终于落定。美国商务部工业和安全局于7月13日发布命令，终止2018年4月15日拒绝令并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除。为此，中兴通讯付出了14亿美元民事罚款的代价，并已更换公司和子公司中兴康讯的全部董事会成员，与公司和中兴康讯的现任高级副总裁及以上所有的高层领导解除合同。

上述14亿美元罚款中，有10亿美元是需要在美国商务部工业和安全局签发2018年6月8日命令后60日内一次性支付，另外4亿美元属于监察期内暂缓缴纳的罚款，需在上述命令签发后90日内支付至美国银行托管账户。

其中，一次性支付的10亿美元罚款已经对中兴通讯的一季报产生重要影响。比如，在资产负债表中新增其他应付款143.89亿元，利润表新增营业外支出67.32亿元。另外，由于此前一段时间中兴通讯的经营活动暂停，公司出现预计负债12.58亿元。

早在今年4月底公布一季报时，中兴通讯已提示当时的一季报是基于拒绝令对公司 2018年第一季度报告没有产生影响的假设前提下进行编制的，当时公司还无法准确、全面评估拒绝令对一季报的影响。

从目前的情况来看，中兴通讯7月25日在投资者互动平台上表示，公司已经恢复主要经营活动，不过，公司今年上半年的业绩表现仍因禁令事件大受影响。

根据中兴通讯7月14日发布的半年度业绩预告，公司净利润亏损幅度将继续扩大，亏损额居于70亿元至90亿元之间，而公司去年同期实现净利润22.93亿元。基本每股收益也将继续下降至-1.67元/股至-2.15元/股。

中兴通讯表示，公司上半年业绩同比下降幅度较大，主要原因系公司主要经营活动无法进行导致的经营损失、预提损失，以及因禁令事件导致的10亿美元罚款。