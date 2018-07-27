海南明年将在各市县开展5G网络试商用

海南省人民政府办公厅关于

印发海南省信息基础设施水平巩固提升

三年专项行动方案（2018-2020年）的通知

各市、县、自治县人民政府，省政府直属各单位：

《海南省信息基础设施水平巩固提升三年专项行动方案（2018-2020年）》已经七届省政府第8次常务会议审议通过，现印发你们，请认真组织实施。

海南省人民政府办公厅

2018年7月19日

（此件主动公开）

海南省信息基础设施水平巩固提升三年专项行动方案（2018-2020年）

为贯彻习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上的重要讲话精神和《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》（中发〔2018〕12号），落实省第七次党代会的决策部署，加快推动海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设，在前三年圆满实施信息基础设施建设专项行动，实现我省信息基础设施跨越式发展的基础上，开展信息基础设施水平巩固提升三年专项行动（2018-2020年），推动我省信息基础设施整体水平再上新台阶，特制定本方案。

一、工作目标

（一）总体目标。

对标自由贸易试验区和中国特色自由贸易港建设，按照“政府统筹、企业实施、协同推进、创新引领”的原则，提高信息基础设施网络化智能化水平，构建高速率、全覆盖、智能化、高安全、天地互通一体化的通信网络，到2020年底信息基础设施建设取得突破性进展，主要指标达到全国领先水平，有力支撑“信息智能岛”和“智慧海洋”建设，为着力打造国家重大战略服务保障区服务。

将光网向自然村、农垦居民小组、南海岛礁延伸，率先实现光纤宽带网络和高速移动通信网络全覆盖，助力脱贫攻坚和美丽乡村建设，让偏远地区人民群众享受到现代通信发展的成果。加强环岛高铁沿线、高速公路特别是隧道中的移动通信信号覆盖，做好“一桥四路”信号覆盖的规划建设，确保信号强覆盖，解决语音和数据通信中断难点问题。

超前规划5G网络部署建设，推动琼海在国内先行推进5G网络试点建设，并争取海口成为建设试点城市，推动全省商用普及，积极发展下一代移动互联网，大力发展VR/AR、新型智慧城市、智能网联汽车等典型应用，以信息化带动和提升新型工业化、城镇化和农业现代化，助力全省经济结构优化。谋划建设国际海底光缆，打造海南国际离岸创新创业示范区。推动卫星互联网建设和应用，创建天地互通一体化的通信网络。打造博鳌精品网络，以国际一流水平对博鳌地区的通信质量进一步优化提升，结合5G建设，构建超级网络，加快推动产业互联网、智能网联汽车应用发展。大幅降低网络资费，率先实现国务院的目标要求，取消移动通信流量漫游费，移动网络流量资费下降30%以上。

（二）2018年目标。

推进光纤宽带网络和4G网络向自然村、农垦居民小组延伸，力争光纤宽带网络覆盖率达80%以上、4G网络覆盖率达到90%以上。窄带物联网（NB-IoT）接入能力全省达70%以上。环岛高铁4G网络基本实现全覆盖，基本消除移动通话和数据通信掉线现象。基本完成基础电信运营商基础网络设施支撑IPv6改造。开展博鳌5G网络试点建设工作并争取海口5G试点建设。取消移动通信流量漫游费，移动网络流量资费下降30%，并逐步进一步下降。

（三）2019年目标。

自然村、农垦居民小组光纤宽带网络和4G网络基本实现全覆盖，覆盖率均达到99%以上，自然村光网覆盖达到全国领先水平，让偏远农村地区人民群众享受到现代通信发展的成果。窄带物联网接入能力全省达90%以上，开展窄带物联网在城市供电、供水、供气中的示范应用。推动卫星互联网在南海捕捞、旅游、自然保护地等行业和区域应用。省互联网交换中心基本建成。在主要城市开展5G建设。建成全省网络安全和态势感知系统，保障关键信息基础设施网络安全。

（四）2020年目标。

全省千兆网络接入能力不断攀升。窄带物联网实现全省规模化应用。建成覆盖全省的厘米级北斗卫星导航定位地基增强系统。全面开展5G商用网络建设，智慧城市、智慧小区、产业互联网、智能网联汽车逐步发展。IPv6得到大面积推广，具备下一代互联网发展基础。建成覆盖全省各市县的云计算与IDC机房节点，满足全省信息化应用需求。海南量子通信政务示范项目落地。固定宽带和移动宽带平均下载速率、固定宽带用户普及率及签约速率、移动宽带用户普及率等主要指标提升到全国领先水平。

二、主要任务

2018-2020年计划投资120亿元以上，总体上建成高质量高水平的通信网络。

（一）加快对外通信传输通道建设。

1.加快民用出省海底光缆建设。2019年基本建成并启用海口－徐闻72芯出省海底光缆，提高我省与省外通信交互能力。出省带宽进一步拓展，到2020年底前整体上达到7200Gbps以上，并保持15％的峰值流量冗余。其中，中国电信达到3600Gbps,中国移动达到2500Gbps，中国联通达到1000Gbps，中国有线达到100Gbps。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国有线海南分公司）

2.优化升级城域骨干网络。不断完善全省光缆网络架构，城域网核心层和汇聚层广泛应用集群技术，推进全省城域网核心节点带宽扩容及网络优化。2020年底我省各电信运营商城域网出口带宽达到7200Gbps，比2017年翻一番。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国有线海南分公司）

3.谋划建设国际海底光缆项目。加快谋划并推动国际海底光缆及登陆点建设工作，提高海南互联网国际通信基础设施建设水平。大力发展外向型数据业务服务，为设立海南国际离岸创新创业示范区提供条件。（责任单位：省工业和信息化厅、省通信管理局、省发展改革委、省网信办、省海洋与渔业厅，中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司）

4.争取国家批准在海南设置国际通信出入口局，提高海南国际通信互联互通水平。（责任单位：省工业和信息化厅、省通信管理局、省发展改革委，中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司）

（二）推进千兆网络入户和加大农村光网建设力度。

5.推进千兆光纤宽带网络普及。加快城区宽带光纤网络向千兆网络的升级改造，按年度目标整体推进，到2020年底基本完成城镇光纤宽带网络的千兆化改造。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国有线海南分公司、艺进信息科技公司）

6.提高农村地区光纤宽带网络覆盖率。在2017年底实现全省行政村光网基本覆盖的基础上，推进光纤宽带网络向自然村、农垦居民小组延伸，力争到2018年底，自然村、农垦居民小组光纤宽带网络覆盖率达80%以上，到2019年底达99%，基本实现光纤宽带网络全省全覆盖,并提高网络质量和服务水平。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、艺进信息科技公司，各市县政府）

7.提高农村地区4G网络覆盖率。推进4G网络向自然村、农垦居民小组、护林站点延伸，力争到2018年底，4G网络覆盖率达90%以上，到2019年底达99%，基本实现4G网络全省全覆盖，信号质量进一步提高。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国铁塔海南分公司，各市县政府）

（三）加快新建高速公路沿线4G网络建设和进一步优化环岛高铁沿线网络质量。

8.加强“一桥四路”的高速移动通信网络规划建设。目前在“一桥四路”规划建设的同时规划建设4G网络，确保高速公路沿线4G网络同步建设，加快实现高速公路沿线4G网络优质覆盖。（责任单位：中国铁塔海南分公司、中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司，省交通运输厅、省工业和信息化厅、省通信管理局）

9.进一步优化环岛高铁沿线高速移动通信网络质量。协调解决环岛高铁沿线2017年新增316个铁塔征址问题，推动加快铁塔建设，将铁塔间距从约1000米减小到约500米，铁塔数量约增加一倍，进一步提高高铁沿线4G网络质量，基本实现无缝覆盖，2019年完成。（责任单位：中国铁塔海南分公司、中国移动海南公司、中国电信海南分公司、中国联通海南分公司、海南铁路公司，相关市县政府，省工业和信息化厅、省通信管理局）

10.加强环岛高铁车站WiFi建设。推动环岛高铁沿途车站免费WiFi建设，并将WiFi纳入全省统一认证平台，实现一点登录，自由接入，2019年底前完成。（责任单位：海南铁路公司，省发展改革委、省工业和信息化厅，中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司）

11.统筹规划、综合利用无线专网。鼓励无线专网运营企业利用1.4GHz（1447-1467MHz）、1.8GHz(1785-1805MHz)和800MHz(816-821MHz/861-866MHz)等频谱资源，开展多频段网络建设运营，推进无线专网共建共享。（责任单位：省无线电监督管理局）

（四）创建海口和博鳌区域精品网络。

12.开展海口5G规模组网试点和推广5G网络商用。2018年，海口5G规模组网开始试点，在重点园区、城区建设5G实验网。2019年推广5G网络商用，优先布局主城区和重点园区、高校等人流量较大的区域，推动新型工业、智慧城市、智慧小区、智能网联汽车应用发展，进一步促进新兴产业发展。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国铁塔海南分公司，省工业和信息化厅、省通信管理局，海口市政府）

13.提升博鳌地区通信质量。按照国际一流水平对博鳌地区的通信质量进一步优化提升，确保博鳌亚洲论坛年会核心区域光纤宽带网络千兆到桌面，主要接待酒店4G信号实现无缝覆盖，并实现重点公共场所WiFi全覆盖和WiFi统一认证服务，2019年初完成。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司，省外事侨务办、省工业和信息化厅、省通信管理局，琼海市政府）

14.开展博鳌地区5G规模组网及应用试点示范工程建设。2018年在博鳌年会核心区域建设5G试点基站，实现VR/AR、远程医疗、外场支援、物联网、智慧城市、智能家居、智能物流等连接量较大的应用在5G网络上承载。优先在博鳌地区推广5G商用。（责任单位：中国电信海南分公司、中国铁塔海南分公司，省工业和信息化厅、省通信管理局，琼海市政府，其他有关企业）

（五）加强南海海域、自然保护地光网覆盖和卫星互联网接入。

15.加快南海海域光网建设。完善电信企业在三沙市的机构设置。较大幅度拓宽本岛到南海主要岛屿岛礁民用光纤宽带网络带宽。加快在近海及岛屿岛礁4G网络建设，实现良好覆盖。加强海上应急通信网络建设，升级改造短波、超短波岸台基站。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国铁塔海南分公司，省工业和信息化厅、省通信管理局、省海洋与渔业厅，三沙市政府）

16.加强军民融合发展。推动电信企业与部队共享海底光缆等资源，共同促进南海海域信息基础设施建设。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国铁塔海南分公司，省工业和信息化厅、省通信管理局、省海洋与渔业厅，三沙市政府，有关驻琼部队)

17.加强自然保护地4G网络覆盖。督促电信运营商和森林保护部门共享资源，加快自然保护地（含护林站点）光纤宽带网络和4G网络覆盖。（责任单位：中国铁塔海南分公司、中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司，省工业和信息化厅、省通信管理局、省林业厅）

18.加强卫星互联网接入。引进卫星互联网通信企业，开展卫星互联网建设，加快南海海域、自然保护地等区域互联网接入，为海洋运输、海洋作业保障、捕捞、旅游以及森林保护等提供通信服务。利用宽带卫星通信手段加快推进船联网建设。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国铁塔海南分公司、省工业和信息化厅、省通信管理局、省海洋与渔业厅、省旅游委、省林业厅，相关市县政府）

19.建成覆盖全省的厘米级北斗卫星导航定位地基增强系统。形成北斗、GPS、格洛纳斯、伽利略等系统相互兼容，形成全天候、高精度、自主可控的全省卫星导航定位基准站“一张网”，为各行业应用提供综合定位、导航、授时、短报文服务，将卫星导航技术、产品和应用辐射至全省陆地和海域，向社会提供开放实时的动态位置服务。（责任单位：省工业和信息化厅、省测绘地理信息局、相关单位）

（六）推进IPv6的平滑演进。

20.推进电信基础设施平滑过渡。基础电信运营商的数据中心和移动通信城域网、接入网、传输网的路由器、交换机等网络基础设备从IPv4向IPv6平滑升级，完成信息管理系统、信息安全系统、业务支撑系统、域名服务系统（DNS）等的IPv6改造。到2020年，全部基础网络设施硬件及软件全面支持IPv6应用。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国有线海南分公司、艺进信息科技公司）

21.加强IPv6地址规划、申请和管理。积极向上级单位申请本省IPv6地址，科学合理地制定本省IPv6地址申请、分配、备案等工作，协同推进IPv6部署与网络实名制。（责任单位：省通信管理局、中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国有线海南分公司）

22.实现三网融合基础设施支持IPv6。广电网三网融合基础设施逐步支持IPv6，广播电视节目平台支持下一代互联网应用，到2020年底前部分实现广电网、互联网IPv6本省互联互通。（责任单位：中国有线海南分公司、中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司）

23.完善IPv6发展监测平台建设。增加监测指标和对象，不断完善监测平台功能和性能。定期开展企业、行业、区域IPv6发展情况评测，2019年底前完成。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国有线海南分公司）

24.实施基于IPv6的示范工程应用。积极向国家广播电视总局申请参与基于IPv6建设的国家智能物联网、智慧城市和文化服务等领域的示范工程应用，推动智能物联网等项目在海南落地发展，2020年完成。（责任单位：中国有线海南分公司，中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司）

（七）推动窄带物联网应用。

25.实施NB-IoT示范应用。在城市供电、供水、供气行业中率先推动窄带物联网（NB-IoT）应用，实现电子抄表和用电、用水、用气量的监控和数据分析。推进小区基于互联网交费等应用管理的充电桩普及应用。（责任单位：中国有线海南分公司、中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、艺进信息科技公司、省工业和信息化厅、省水务厅，海南电网有限公司、各相关水务公司、各相关燃气公司等）

26.实现NB-IoT网络规模应用。进一步加大NB-IoT网络部署力度，提供良好的网络覆盖和服务质量，全面增强NB-IoT接入支撑能力。到2020年，NB-IoT网络实现全省普遍覆盖，面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖和规模化应用。加强物联网平台能力建设，支持大量终端接入，提升大数据运营能力。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国有线海南分公司）

27.推动物联网产业发展。建设深度覆盖城乡，基于蜂窝的窄带物联网基础设施，建立全省统一的物联网IPv6域名解析系统。面向农业、旅游、能源、环保、医疗等重要领域，组织实施基于IPv6的应用示范工程。推进物联网在智能家居、健康服务等消费领域的IPv6应用创新。建设城乡物联网感知网络，推动全省大型公共建筑、地下管网、交通、电力等基础设施的物联网改造。（责任单位：省工业和信息化厅、省通信管理局、省农业厅、省旅游委、省发展改革委、省生态环保厅、省卫生计生委、省交通运输厅、省住房城乡建设厅等省直单位，各相关企业）

（八）积极规划部署5G网络，发展下一代移动互联网。

28.提前规划部署5G网络，推进全省5G网络建设落地。省通信规划建设管理职能部门加快督促电信基础运营商和铁塔公司提前规划5G网络，并大力推进建设。2020年实现全省各城区及重要景区、交通枢纽、会展及重要园区等重点区域5G网络覆盖。（责任单位：省工业和信息化厅、省通信管理局，相关市县政府，中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国铁塔海南分公司）

29.在全省城市推进5G网络试商用。2019年开始在各市县开展5G网络试商用，推动移动VR/AR、AI、智慧城市、智能网联汽车等示范应用落地。2020年5G网络应用规模化开展，发展5G网络典型应用，进一步促进智能网联汽车、低空无人机等新兴产业发展，抢占5G网络应用发展制高点。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国铁塔海南分公司，省工业和信息化厅、省通信管理局，相关市县政府、其他相关单位）

（九）加强通信网络提质增效。

30.加快推进通信网络提速降费。全省各市县光纤宽带网络千兆接入能力大幅度提升，4G网络在城区基本实现无缝覆盖，固定宽带用户平均下载速率2018年达21Mbps，2019年达26Mbps，2020年达31Mbps以上。4G网络用户平均下载速率2018年达20Mbps，2019年达22Mbps，2020年达24Mbps以上。推动电信企业通过定向流量优惠、闲时流量赠送等多种方式，实现流量资费稳步降低。2018年7月前实现取消流量漫游费，2018年底移动网络流量资费下降30%。（责任单位：省通信管理局，中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国有线海南分公司）

31.加强4G网络强覆盖。对全省城区、重点高校、商圈、交通枢纽以及热点旅游景区加强4G网络强覆盖，2019年底基本消除信号盲点。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国铁塔海南分公司，相关市县政府）

32.提高700M频段利用效率。开展海南省700M“数字红利”频段频谱共享使用规划工作，释放“数字红利”频段用于海南公众移动通信网络建设。2020年12月前完成。（责任单位：省无线电监督管理局、省文化广电出版体育厅）

33.推进下一代广播电视网（NGB）建设。有效推进下一代广播电视网（NGB）建设，建成城乡一体化、双向化、IP化的广电网络，提供“新视听”内容业务、“广电+”应用业务。建设覆盖全省用户的二级架构内容调度系统，为海南用户提供快速的电视视频服务以及互联网服务。优化现有IPTV、CDN的功能和性能，引入高倍速机顶盒/播放器，优化4K内容注入和分发机制，有效提升用户体验感知。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国有线海南分公司）

34.优化CDN网络。电信基础运营商加强与内容分发网络（CDN）厂家的深入合作，加大热点内容的引入力度，依托网络DC化改造，实现CDN下沉，使互联网内容源更贴近用户，大幅度提升互联网用户使用感知，提升本地用户的互联网网速。（责任单位：中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国有线海南分公司、艺进信息科技公司）

35．推广WiFi统一认证。统筹建设全省统一的公共热点WiFi统一认证平台网络，构建统一服务品牌、统一标准规范、统一认证的“三统一”规范标准，将公共热点区域WiFi建设纳入统一认证平台管理，实现单点登陆，自由接入，不断提高用户体验。（责任单位：省工业和信息化厅、省旅游委，中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、三亚市信息化基础设施投资建设发展有限公司、海南海航信息技术有限公司）

36.加强互联网交换中心（IX）、互联网数据中心（IDC）、云计算能力建设。建设互联网交换中心，加强网间互联，优化网络架构，促进公平竞争。加快大型数据中心、云计算中心、广电网络枢纽等网络核心机房建设，全力提升全省数据服务能力，有效支撑信息智能岛建设。到2019年，在海口、三亚以及部分重点园区建成机架容量达千架以上的核心数据机房以及配套相应的电力保障设施。到2020年建成覆盖各市县的IDC机房边缘节点，满足本地信息化应用需求。（责任单位：省通信管理局，中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国有线海南分公司、艺进信息科技公司、其他相关企业）

37.统筹推动智慧灯杆建设。建设以照明灯杆为基础，集成音视频监控设备、无线基站、WiFi热点、多媒体屏幕、充电桩以及天气、环境等各种感知设备的新型智能设施，并依托强大的综合管理平台，实现智能照明、绿色能源、智能安防、无线城市、智能感知、智慧交通、智慧市政等诸多应用。（责任单位：各市县政府，中国铁塔海南分公司、中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司，其他相关单位）

（十）加强网络安全设施建设。

38.加强网络安全体系建设。推进海南省网络安全监测和态势感知系统建设，应对常态和突发的网络安全事件。（牵头单位：省工业和信息化厅、省网信办、省公安厅、省党政信息中心）

39.加快海南量子通信政务示范项目建设。在一批信息安全要求高的省直部门应用推广量子通信政务（原则上不少于20个部门），逐步推进量子保密通信网络建设，打造海南量子通信产业基地（责任单位：省工业和信息化厅、省通信管理局，国科量子通信网络有限公司）

三、保障措施

（一）加强组织协调和强化考核。

40.加强组织协调能力。继续发挥省信息化建设领导小组、信息基础设施建设工作联席会议的作用，加强信息基础设施建设的统筹规划、整体推进以及重大问题的协调解决。（责任单位：省工业和信息化厅、省通信管理局、省信息化建设领导小组成员单位、信息基础设施建设工作联席会议成员单位）

41.逐级分解任务，强化考核。各市县政府要明确基础设施建设的职责和分工，制定信息基础设施年度建设任务和考核方案，加强督促落实。强化属地职责，协调解决难题，并要求村委会等必须为光缆铺设和铁塔基站建设提供进入便利，不得设法阻拦。各市县政府可与电信运营商采取签约方式，整体推动全市县特别是自然村、农垦居民小组的光网建设。（责任单位：省工业和信息化厅、省通信管理局，各市县政府）

（二）加强公共资源的共建共享，降低企业用电成本，简化铁塔基站站址报建审批流程。

42.加强公共资源的共建共享。全省各级政府机关、企事业单位、公共机构所属建筑物、构筑物，以及机场、公路、铁路、桥梁、隧道、铁路车站、公路客运站（公有）、公共绿化区等公共区域，应向信息基础设施建设开放，保障通信节点机房的用地，并提供通行便利。重点推进路灯杆、电力杆、监控杆和农垦林场设施等资源的开放共享。各市县政府相关部门要组织和督促住宅小区积极配合通信基础设施建设，开放共享小区内路灯杆、墙体、广告箱体、通信井盖等小区资源。同时，对于开放的公共资源，铁塔公司等企业要牵头做好规划衔接，统筹建设需求，加大共建共享力度。（责任单位：各级政府及部门，海南电网有限公司、各类公共机构、中国铁塔海南分公司等）

43．争取降低企业用电成本。协调落实通信枢纽、数据中心等大型信息基础设施用电优惠政策，进一步降低企业运营成本。大型通信枢纽供电实现双电源接入，确保供电安全。海南电网有限公司要将信息基础设施用电申请纳入报装绿色通道，简化报装程序，提高办理效率，主要解决铁塔基站用电抄表到户问题。继续实施路产路权赔偿优惠政策。优化审批流程，加快光网建设项目审批。［责任单位：省物价局、省工业和信息化厅、省交通运输厅（含省公路局）、省财政厅、省林业厅，海南电网有限公司、中国电信海南分公司、中国移动海南公司、中国联通海南分公司、中国有线海南分公司、中国铁塔海南分公司］

44.统一报建资料文档格式。组织规划、公路交通、国土资源、林业、环保、市政、园林等省级部门统一制定行业内的报建资料文档格式，简化及明确审批流程，由各市县政府参照执行，提高通信基础设施建设审批效率。（责任单位：省工业和信息化厅、省通信管理局、相关单位）

（三）规范建筑物和道路沿线通信基础设施建设管理

45.统一做好信息基础设施规划。在开展城市改造建设、道路新建或改扩建过程中，充分考虑铁塔基站的建设用地情况，要将光电缆路由、铁塔基站地址统一纳入计划，做好规划设计，并将通信管道铺设一并纳入工程建设范畴。［责任单位：省规划委、省住房城乡建设厅、省交通运输厅（含省公路局）、省林业厅、省农业厅、省国土资源厅、省生态环境保护厅、省工商局、省工业和信息化厅、省通信管理局等省直单位，各市县政府］

46.解决铁塔基站建设的选址征址难问题。全省各级政府机关、企事单位要支持铁塔、基站等信息基础设施建设，带头开放办公园区、办公大楼等场所，允许铁塔、电信运营等企业建设安装铁塔基站及室分系统，并提供进入便利条件。相关部门要出台住宅小区、楼宇等建筑物的铁塔基站规划、设计、建设与管理规范，解决铁塔基站建设的选址征址难问题。根据《海南省人民政府办公厅关于进一步支持全省移动通信基站铁塔建设的通知》（琼府办〔2018〕2号）的工作部署，相关部门要邀请中国铁塔海南分公司作为企业代表参与到小区、楼宇和公路设计的会审和竣工验收工作。督促项目建设和物业管理单位无条件为信息基础设施的建设和改造扩建提供进入便利。［责任单位：全省各级政府机关、企业事单位，省住房城乡建设厅、省交通运输厅（含省公路局）、省工业和信息化厅、省通信管理局，中国铁塔海南分公司、有关企业］

（四）加强政策保障和对信息基础设施的保护。

47.出台政策措施保障信息基础设施建设顺利开展。各级政府相关部门要主动建立工作机制，制定光缆、铁塔基站人为损毁赔补标准，做好拆迁赔补及回迁计划，减免相关赔补金额，以及开通报建等绿色通道，减少审批流程环节等。加强信息基础设施与项目同时规划、同时设计、同时建设和同时验收的工作。［责任单位：省通信管理局、省工业和信息化厅、省规划委、省交通运输厅（含省公路局）、省住房城乡建设厅、省林业厅、省农业厅、省国土资源厅、省生态环保厅等省直单位，各市县政府］

48.认真贯彻落实《海南省电信设施建设与保护条例》。依法惩处危及信息基础设施安全的违法行为，严厉打击盗窃、破坏信息基础设施的犯罪活动，严肃查处野蛮施工破坏光、电缆等信息基础设施的行为，对造成损毁设施的要予以赔偿。对群众投诉基站辐射问题，电信基础运营商要及时提供有效的合格电磁环境监测报告等，并积极协助有关部门进行处理。［责任单位：省公安厅、省通信管理局、省工业和信息化厅、省交通运输厅（含省公路局）、省住房城乡建设厅、省林业厅，各市县政府、各级生态环保部门］

（五）争取国家电信普遍服务补贴支持和加大宽带接入网试点开放范围。

49.力争将我省偏远农村地区自然村和农垦居民小组以及南海海域的信息基础设施建设列入国家电信普遍服务补贴范畴，争取国家补贴资金。（责任单位：省通信管理局、省财政厅、省工业和信息化厅）

50.降低宽带接入网开放试点门槛。进一步推动相关民营企业成为试点企业，并将试点企业业务范围扩大到全省区域，发挥民营企业的灵活性，加快推动农村地区的光网覆盖和脱贫攻坚。争取工业和信息化部出台支持文件，促进海南电信领域扩大对外开放。（责任单位：省通信管理局）

（六）加强政府资金扶持和加大宣传力度。

51.省政府、市县政府每年安排一定的财政资金用于补贴信息基础设施建设，主要用于补贴农村地区信息基础设施建设工程、提升用户感知等重点任务建设。（责任单位：省财政厅、省工业和信息化厅、省通信管理局，各市县政府）

52.各市县政府要积极利用报刊、电视台、电台和政府网站等各类媒体，加大对信息基础设施建设规划和政策的宣传力度，加强对通信信号电磁辐射标准科普宣传，引导、发动社会各界广泛理解和支持信息基础设施建设。（责任单位：省政府新闻办公室、省文化广电出版体育厅、省生态环保厅、省工业和信息化厅、省通信管理局）