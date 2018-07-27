任正非：基础领域突破非一日之功 是数十年耕耘

每经记者 王晶 每经编辑 宋思艰

在5G首个标准确立后，5G预商用在今年四季度就可以陆续实现。根据华为公布的时间表，2018年9月30日将推出基于非独立组网（NSA）的全套5G商用网络解决方案，2019年3月30日将推出基于独立组网（SA）的5G商用系统。

在5G赛道上，华为主导的POLAR码入选控制信道的编码方案，提升了其在通信行业的地位。为了在5G领域获得更多的优势，华为正在采取的重要策略是吸收该赛道上全球顶级的人才和技术，进而掌握行业的技术制高点和话语权。

昨日（7月26日），华为在总部举办了一场别开生面的高规格颁奖仪式，受表彰的并非华为一线优秀的市场工作者，而是包括5G极化码（Polar码）发现者、土耳其Erdal Arikan教授，以及百余名标准与基础研究领域的华为科学家和工程师。而较少露面的华为创始人任正非也出席了该仪式。

尽管是一场内部颁奖，华为也借此传达了有关重视基础研究的企业价值观，宣布继续加大针对基础研究的资金投入。此外，华为高管在接受记者采访时比较详细地描述了与全球高校的开放合作方式。

POLAR码之父：华为抓住了机会

“我感到有点惊喜、惊讶。”从华为总裁任正非手中接过奖牌时，Erdal Arikan表示，“华为是一个与众不同的公司，选择了与众不同的道路，它在基础研究方面支持、鼓励、认可了学术界的努力。”

华为对Erdal Arikan的表彰有直接原因。在2016年，3GPP关于5G技术的第87次会议上，最终确定了5G eMBB（增强移动宽带）场景的信道编码技术方案，其中华为主导的Polar码被作为控制信道的编码方案。这一技术的源头便是2008年，Arikan教授公开发表了Polar码论文，Polar码是唯一可以在理论上证明达到香农理论极限的编码技术。

华为基于Erdal Arikan论文基础，在极化码的核心原创技术上取得了多项突破，并促成了其从学术研究到产业应用的蜕变。这一成功，使得华为在5G赛道上占领一处制高点。

Erdal Arikan在现场接受记者采访时阐述了其个人研究与华为之间的关系。“我个人和华为之间没有正式的关系，双方没有任何的硬性条件约束。但是华为无条件地支持了我在极化码方面的研究。有时候大家会觉得不是在本国创立的代码会不太好用，但是华为抓住了很好的机会，他们充分认识到极化码的使用效率，让极化码从一个想法变成一个产品进行商用。”

隔空回应“威胁论”质疑

华为在5G网络时代展示了很强的竞争力，其中一个方面是华为正在全球范围笼络5G行业专家。华为5G总裁杨超斌此前曾表示：“全球无线通信领域研究核心技术的核心专家并不多，为充分利用了全球的行业专家，华为在全球设立研究所或团队，集合多方面5G研究力量，基于全球无线专家的集体智慧，在5G方面取得创新。”

与Erdal Arikan的合作只是一个案例，华为把与全球高校资源合作作为重要策略。根据华为官方对“华为创新研究计划”（简称HIRP）的表述，截至2016年底，该计划累计已覆盖全球20多个国家的300多所高校，在全球范围内资助超过1200个创新研究项目，其中，亚太区覆盖澳大利亚、韩国、日本和新加坡等国；2位诺贝尔获得者、100多位IEEE和ACM院士以及全球数千名专家学者参与其中。

但这样的合作并非总是受到欢迎。比如，近期华为受到美国国会若干议员的严厉指责，要求美国教育部长调查华为与美国各大学在基础科学研究方面的合作是否会威胁到美国的国家安全。

华为轮值董事长徐直军近期在《金融时报》撰稿回击该言论，称有关美国议员的说法是对当代科学和创新工作方式的“无知”。他在撰稿中提及，企业、学术界和研究机构之间的知识和资源交换（也称“知识转移”），能够缩短理论研究到商业化的过程，华为向大学提供支持的时候，并不期望能获得直接商业回报。

此次对Erdal Arikan教授的表彰似乎也在隔空回应美国议员有关威胁论的质疑。在现场采访环节，杨超斌谈到华为产学研经验时表示：“有关未来技术的基础创新，企业也不知道具体方向到底在哪个地方，这种情况就非常适合大学做长期研究。现在华为在持续加大对全球各个大学、教授及未来探索方面的资助。希望通过这些教授研究能够产生一些新的基础领域的创新，也许成功概率不高，但为了未来我们必须做出这样的决定。”

继续加大基础研发投入

在此次颁奖中，华为的举动多次强调要加大对未来基础研发的投入。

7月25日下午，任正非与Erdal Arikan进行对话时表示：“我们向基础研究这条道路努力奋勇前进，继续支持教授所领导的团队的技术发展和前进，继续合理地给予投资，这样我们的道路会更加宽广，未来信息社会将会是无穷无尽的社会，我们现在才刚刚起步。”

Erdal Arikan现场向任正非提问道，“如何评估中国的现状？特别在工程科学领域最高质量的教育问题。”任正非回答称，“如今有很多人不能安静坐下来研究学问，基础领域的突破不是一天、两天的功夫，是数十年的默默无闻，辛苦地耕耘。我觉得教育不要输在终点线上，什么时候起跑无所谓。”

7月26日颁奖后，华为无线CTO童文博士表示，华为在2017年投入130亿美金的研发费用，在研发投入方向上，约80%的资金投入到产品各方面，包括产品核心技术、产品工程开发。另外接近20%~30%投入三五年以后或者五年以后探索性的基础研究。公司内部在讨论，这方面的资金可能还在增长。

童文介绍：“华为的基础研发有两个阶段，支持高校的主要是基本理论、探索性的研究，钱拨出去之后有可能什么都没有结果，有可能有很好的结果，基本不太干预高校研究，华为同时也内部投资部分基础研究。”