诺基亚发布2018年Q2财报 净亏损收窄

来源：C114中国通信网

C114讯 7月27日消息（艾斯）诺基亚发布了2018年第二季度业绩报告。财报显示，诺基亚在今年第二季度的净销售额为53亿欧元，较去年同期下降6%；营业利润为3.34亿欧元，同比下降42%；报告期内的亏损为2.71亿欧元，较去年同期亏损4.33亿欧元收窄37%。

其中，诺基亚本季度的网络业务收入同比下降6%，至47亿欧元；本季度诺基亚网络业务的营业利润大幅下降83%，至6900万欧元，该业务营业利润率由去年同期的10.2%降至6.3%。

诺基亚CEO Rajeev Suri表示，这些数据符合公司对2018年上半年疲软业绩的预期，下半年业绩将会重振。第二季度公司收入开始恢复，以固定汇率计算，集团整体和网络业务的销售额都大致持平，5个网络业务集团中的3个以及6个地区中的3个地区按照固定汇率计算销售额都呈现同比增长。他表示，诺基亚在拓展企业市场以及获得更多端到端交易方面都取得了进展。

图：诺基亚2018年第二季度财报概况

诺基亚表示公司对于5G市场的预期仍然保持不变，虽然结果受到“少数大客户在其现有预算计划中对5G进行投资”的影响。随着5G网络的推出，特别是今年第四季度北美市场即将开始部署5G网络，市场情况应该会有所改善。

总体而言，诺基亚预期今年网络市场将下降1-3%，不过在2019-2020年将恢复增长。这支持了该公司今年经调整后营业利润率达到9-11%和2020年达到12-16%的前景预期，而2018年上半年这一比率为5.6%。其中包含今年全年节约12亿欧元成本以及2月宣布的将为支持5G部署额外支出1-2亿欧元的计划。