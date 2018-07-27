华为回应公积金调整：薪酬对标业界最优 避免福利化

新浪科技讯 7月27日上午消息，近日有华为员工在社交媒体称，北京员工公积金缴纳标准全部从12%调整到了5%。对此，华为官方向新浪科技回应称，一直以来，华为公司薪酬收入对标业界最优，秉持按贡献分配、避免福利化原则。 目前，公司人力资源部门正将具体缴纳情况告知员工。

华为表示，公司现将北京、上海、成都、济南、杭州和廊坊等地住房公积金缴存比例调至5%，与深圳等地缴存标准一致。

据悉，根据《2017住房公积金年度住房公积金缴存基数和月缴存额上限等有关事项通知》，2017住房公积金年度北京地区企业住房公积金缴存比例调整为5%-12%，企业可根据自身经济情况，经本单位职工大会、职工代表大会或工会讨论通过，在规定范围内确定具体缴存比例。

此前，华为员工认为，“华为一直按最低标准交的，北京之前最低是12%，现在调低了华为立马跟进，深圳最低一直是5%，其他城市的华为基本也是按当地最低标准”。另有员工称，此次调整没有事先通知，公司的做法过于随意。（韩大鹏）

以下为华为回应全文：

依据《关于改进住房公积金缴存机制进一步降低企业成本的通知》和“同地同标准”原则（即公司遵从员工参保地所在国家或地区法律法规，同一国家或地区的员工保障福利在规则和标准上保持一致），公司现将北京、上海、成都、济南、杭州和廊坊等地住房公积金缴存比例调至5%，与深圳等地缴存标准一致。

一直以来，华为公司薪酬收入对标业界最优，始终坚持以奋斗者为本，秉持按贡献分配、避免福利化原则，鼓励广大员工通过个人努力与贡献获得更好回报。

目前，公司人力资源部门正将具体缴纳情况告知员工，提醒大家关注公积金金额变化并解答疑问。