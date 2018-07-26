中兴通讯：有平台冒用公司名义诈骗 中兴无理财业务

新浪科技讯 7月26日下午消息，中兴通讯近日在官网发布声明称，近期，公司发现有网络平台冒用“中兴通讯”名义设立投资理财类网站、app进行诈骗。对此，中兴通讯郑重声明：目前公司无任何理财业务开展，请广大用户提高警惕。

关于某网络平台冒用我司名义进行诈骗的严正声明：

近期，我司发现有网络平台冒用“中兴通讯”名义，使用与我司相同的名称、公司介绍、公司地址进行宣传，并利用虚构的投资理财业务设立投资理财类网站、app进行诈骗。

冒名诈骗的网络平台：

http://www.haoymd.com/

App名称：中兴通讯

在此，中兴通讯郑重声明：

以上网站、app完全为不法分子冒用中兴通讯名义，与中兴通讯无任何关系，目前我司无任何理财业务开展。请广大用户提高警惕，慎重选择合法的投资渠道，以免造成财产损失。对此网站及app，我司将向公安部门举报。

也提醒广大用户，请注意核对官方网址，仔细辨别谨防受骗：

中兴通讯官方网址：

https：//www.zte.com.cn/

若无法辨别的网站可拨打中兴通讯服务电话进行核实：0755-26770000

中兴通讯股份有限公司

2018年7月26日