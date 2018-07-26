新浪科技> 电信 > 正文

中兴通讯：有平台冒用公司名义诈骗 中兴无理财业务

中兴通讯：有平台冒用公司名义诈骗 中兴无理财业务
2018年07月26日 17:26 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 7月26日下午消息，中兴通讯近日在官网发布声明称，近期，公司发现有网络平台冒用“中兴通讯”名义设立投资理财类网站、app进行诈骗。对此，中兴通讯郑重声明：目前公司无任何理财业务开展，请广大用户提高警惕。

　　关于某网络平台冒用我司名义进行诈骗的严正声明：

　　近期，我司发现有网络平台冒用“中兴通讯”名义，使用与我司相同的名称、公司介绍、公司地址进行宣传，并利用虚构的投资理财业务设立投资理财类网站、app进行诈骗。

　　冒名诈骗的网络平台：

　　http://www.haoymd.com/

　　App名称：中兴通讯

　　在此，中兴通讯郑重声明：

　　以上网站、app完全为不法分子冒用中兴通讯名义，与中兴通讯无任何关系，目前我司无任何理财业务开展。请广大用户提高警惕，慎重选择合法的投资渠道，以免造成财产损失。对此网站及app，我司将向公安部门举报。

　　也提醒广大用户，请注意核对官方网址，仔细辨别谨防受骗：

　　中兴通讯官方网址：

　　https：//www.zte.com.cn/

　　若无法辨别的网站可拨打中兴通讯服务电话进行核实：0755-26770000

　　中兴通讯股份有限公司

　　2018年7月26日

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

科学大家

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有