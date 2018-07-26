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高通宣布放弃NXP收购计划：陷入困境但将继续前进

高通宣布放弃NXP收购计划：陷入困境但将继续前进
2018年07月26日 12:43 新浪科技综合
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　　来源：C114中国通信网

　　C114讯 北京时间7月26日消息（艾斯）据路透社报道，全球最大手机芯片供应商高通公司宣布，在贸易战局势愈发紧张的背景下，该公司未能获得中国监管机构的批准，因此将放弃对荷兰恩智浦半导体公司（NXP）440亿美元的收购计划。

　　自2016年以来该交易便一再受挫，投资者在确定交易结束时长舒了一口气。高通在此期间阻止了博通对其1170亿美元的收购，并在法庭上与苹果对簿公堂，还面临着来自全球反垄断监管机构对其授权做法的数十亿美元罚款。

　　高通刚刚发布了出人意料的强劲的第三季度业绩报告，并且对5G技术表示前景乐观。这些数字，再加上高通承诺的如果NXP交易失败后将实施的300亿美元股票回购计划，推动其股价上涨近6%，至62.95美元。

　　高通仍然面临着挑战，包括苹果下一代iPhone将不会采用其基带芯片，以及在未能收购NXP的情况下需要找到手机之外的新市场。

　　尽管技术交易似乎是主要问题，两家芯片公司有史以来最大规模合并交易的失败，可能会对其他希望收购中国巨大的发展中市场和公司的美国公司造成阻碍。

　　高通公司首席执行官Steve Mollenkopf在发布声明后接受采访时表示：“显然我们已经陷入了困境之中。我认为继续前进，降低业务中的不确定性，并提升专注性，才是公司应该做的事情。”

　　高通需要来自中国的批准，中国是全球九个需要对这笔交易进行批准的监管机构中最后一家未放行的，而中国市场占据了该公司去年收入的近三分之二。

　　NXP股价应声下跌近4%，至94.5美元。

高通困境交易
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