高通计划放弃收购恩智浦 将支付20亿美元分手费

新浪科技讯 北京时间7月26日凌晨消息，据知情人士透露，高通公司高管不再指望中国批准其与半导体制造商恩智浦的交易，而首席执行官史蒂夫计划在在今天股市收盘后宣布业绩时公布股票回购计划。

高通公司在5月宣布了一项新的100亿美元的回购计划。 如果高通公司不收购恩智浦，预计会增加数十亿美元。

虽然中国国家市场监管局和SAMR仍有机会在美国东部时间晚上11：59之前做出最后一分钟的通知，但高通现在认为这种同意的可能性非常小，这位不愿透露姓名的人表示，SAMR无需正式发布接受或拒绝交易的公告。 如果不做出决定，高通公司和恩智浦公司之间自行规定的最后期限将会到期。 高通将不得不向恩智浦支付20亿美元的分手费。

受此消息影响，恩智浦的股价今天下跌约3%。

高通公司于2016年10月首次提出以约380亿美元的价格收购总部位于荷兰的恩智浦，但遭遇一些恩智浦股东的反对，他们坚持要求更高的价格。高通公司2月份将其出价提高至440亿美元，但由于特朗普政府对一些中国制成品征收关税，中美两国之间日益加剧的贸易冲突导致中国监管机构搁置该交易。

收购可能有助于为Android智能手机制造商和Apple提供芯片的高通公司扩展到汽车芯片等新市场领域。

今年早些时候，特朗普政府因国家安全问题阻挠Broadcom试图收购高通公司。(法师)