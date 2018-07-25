首批虚拟运营商牌照下发 互联网巨头领衔上榜

本报记者 何晓晴 广州报道

导读

首批15家企业中，包括阿里、小米、京东等在内的互联网上市巨头旗下公司均领衔上榜。

7月23日，据工信部官网披露，工信部于近日向与中国联通首批签约的15家企业发放了经营许可证，批准其经营移动通信转售业务。当天晚间，二六三（002467.SZ）和爱施德（002416.SZ）双双发布公告称，确认公司获得了上述资质。

所谓移动通信转售业务是指从拥有移动网络的基础电信业务经营者如中国移动、中国电信、中国联通手中购买移动通信服务，重新包装成自有品牌并销售给最终用户的移动通信服务，其运营者俗称为虚拟运营商。截至目前，市场上以170、171等开头的手机号多为虚拟运营商号码。

此前，自从2013年底首批牌照发放以来，共有42家企业分5批进行虚拟运营商试点。不过，业内人士认为，并不是所有的试点企业最终都能拿到虚拟运营商牌照。

21世纪经济报道记者注意到，今年6月，有16家虚拟运营商与中国联通完成正式商用合同签约。不过，苏宁互联并没有出现在首批15家虚拟运营商名单当中。

在首批15家企业中，包括阿里、小米、京东等在内的互联网上市巨头旗下公司均领衔上榜，涵盖电商（阿里通信、京东通信）、渠道商（天音通信、爱施德等）、终端商（小米移动）等各类型企业。

互联网巨头卡位

7月24日，作为首批跻身上榜的虚商企业，阿里通信总经理余鹏武表示，获得正式牌照是一个新起点，阿里通信在移动通信转售业务上，将持续用场景化的技术手段将通信业务融入阿里生态，为用户提供融合电商、物流、新零售等丰富阿里生态元素的通信产品。

此前，阿里通信于2013年12月获得移动通信转售业务试点批文，并于2016年成为首个盈利的移动通信转售商。

早在2013年5月，工信部曾发放《移动通信转售业务试点方案（征求意见稿）》，原计划试点时间两年，但试点期间频繁出现的电信诈骗等恶性事件，使得虚拟运营商难以落实实名制所引发的信息安全问题凸显。

2018年4月28日，工信部发放《移动通信转售业务正式商用的通告》之时，虚拟运营商已经经历了五年坎坷的试点历程。经过五年的试点和试错，这批与联通签约拿到第一批商用牌照的虚拟运营商，基本已经解决实名制带来的信息安全问题。

对此，小米移动相关负责人告诉21世纪经济报道记者，小米移动主要以互联网方式和新零售方式进行发展用户，改变传统通信产品渠道为王的局面，直接面向用户。

“这几年，虚拟运营商的发展道路可谓各有千秋，有的作为会员管理手段，电商平台购物消费返话费，有的作为游戏账号捆绑免流量的福利，还有的依托自身硬件发展和物联网的崛起发展，可以说百花齐放。”该负责人透露，“小米公司以互联网思维来做运营商业务，自建boss系统，以便小米移动能以互联网思维快速迭代。”

相比之下，受政策调整和行业变化影响，二六三2015年获批实施的定增募投项目近年来已持续出现亏损。据公司2017年年报披露，报告期内，“企业云统一通信项目”、“全球华人移动通信项目”以及收购上海奈盛通信科技有限公司51%股权项目等三大项目全年累计亏损4375.29万元。

其中，企业云统一通信累计投资损失为人民币6038.94万元，亏损原因系工信部加强了对语音业务平台外呼和话务透传的监管政策，基础运营商不再提供话务透传服务，导致基础通信服务的业务模式和收入模式萎缩；全球华人移动通信业务累计投资损失达6917.38万元。亏损原因为在平台建设投入周期拉长的情况下，国内三大基础运营商的国际数据漫游资费不断进行下调，特别是2017年资费下调力度加大。

今年3月，公司董事会召开会议终止了“企业云统一通信项目”和“全球华人移动通信项目”这两大募投项目。

拓展物联网行业应用

中国信息通信研究院专家许立东表示，第一批转售企业获得正式经营许可，标志着移动转售业务进入了新的发展阶段。这些企业通过了试点转正的大考，可以吸引更多的资源投入，专心致力于业务创新和市场推广，将会推动移动转售产业向更高水平发展。

其预计，接下来会有更多的转售企业陆续获得正式经营许可。许立东认为，经过试点的探索，转售企业与基础运营商不断磨合，监管政策逐步优化，生态环境更趋完善，移动转售用户高速增长，移动转售产业发展拥有了更坚实的基础。下一步，整个产业发展重点将由扩张用户转向价值运营，迎来量质并重的新时代。

财通证券分析师赵成在研报中表示，监管部门在鼓励虚拟运营商在确保落实行业卡实名登记和网络安全的前提下，发展物联网行业应用等新技术、新应用，这将给虚拟运营商带来拓展更多业务的可能性。

统计数据表明，截至2018年年初，虚拟运营商用户数累计约6000万户，占国内总的移动通信用户的3.5%，总共吸引超32亿元民间投资。

今年3月，阿里在2018云栖大会上宣布全面进军物联网领域并且指出，IoT是集团继电商、金融、物流、云计算后新的主赛道。其定位是物联网基础设施的搭建者，计划在未来5年内连接100 亿台设备。

“正式商用会给转售企业带来信心，正式牌照发放之后，相信各大转售企业也会加大资源投入，给用户带来更多更好的通信产品。”对此，前述小米移动相关负责人也称，“小米移动去年起就在物联网上有所尝试，去年小米移动共发展了1000万户物联网用户。并且我们也基于去年发展的物联网用户，为物联网企业建设了一套高效的卡管平台，通过小米移动的卡管平台，企业可以非常方便地管理他们的基于蜂窝网络的物联网用户。”

该负责人表示，今年以来，小米移动也在物联网业务上继续探索，包括做了结合C端硬件产品的米连卡，通过米连卡，小流量硬件产品也有了一个更好的选择。另外，小米公司还会在NB网络、4GMiwifi等领域，推出新的产品。

二六三有关负责人也称，公司凭借开展个人国际数据漫游业务、MVNO业务而积累的移动技术和服务能力，将依托于环球通业务储备的网络能力、IT平台以及运营体系，完成物联网连接管理平台的建设。

赵成认为，此次正式商用也取消了经营主体资本属性的限制，国有企业、外资企业也可以申请经营转售业务，虚拟运营商之间的竞争也将会进一步加剧。在国家要求进一步“提速降费”的大背景下，价格竞争的道路将变得更加难走，商用给虚拟运营商带来的机遇与挑战并存，高质量、个性化的服务将成为胜出的关键。

（编辑：巫燕玲）