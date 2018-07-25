工信部：上半年移动流量资费比去年底降46.2%

新京报讯 （记者马婧）7月24日，工业和信息化部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库，运行监测协调局副局长、新闻发言人黄利斌出席国务院新闻办公室新闻发布会，介绍2018年上半年工业通信业发展情况。黄利斌表示，上半年移动流量平均资费较2017年底下降46.2%。

预计将有7.8亿用户受惠

昨日，闻库在回答记者提问时表示，今年政府工作报告中提出取消流量“漫游费”的要求后，工信部及三家基础电信运营企业立即行动。前期，三家基础电信企业扎实做好系统调测，特别是服务系统、计费系统等的调测和各项准备工作，对原先的一些资费套餐进行了梳理、归类、调整。

黄利斌表示，三大基础电信运营商7月1日全面取消国内手机流量“漫游”费，上半年移动流量平均资费较2017年底下降46.2%。

“从7月1日开始，取消流量”漫游费“已正式实施，也就是资费套餐中的本地流量和省内流量全部升为全国流量，而且不需要用户申请，自动生效。根据企业的一个初步测算，预计将有7.8亿用户受到这项政策的优惠。”闻库表示。

工信部将鼓励企业挖潜增效，继续降费

闻库表示，年初提出的移动流量资费降低30%、家庭宽带和企业专线使用费降低等举措，年内都要实现。

下一步工信部继续做好取消流量漫游费的实施工作，督促三家基础运营企业，认真对待实施过程中用户提出来的一些问题以及用户的投诉，积极妥善给予解决。同时，工信部还要继续打造良好的竞争环境，鼓励几家运营企业不断地挖潜增效，为降费打下基础。

此前，新京报曾报道7月1日后，并不是本地流量套餐都可以免费升级为全国流量。各地还有用户反映，手机流量漫游费取消之后，原来便宜的本地流量包没有了，用户要买只能选择价格更高的全国流量包。

■ 数据

6月人均使用移动互联网流量突破4GB

近日，工信部公布的“2018年上半年通信业经济运行情况”显示，上半年，我国移动互联网累计流量达266亿GB，同比增长199.6%；6月人均使用流量达到4.24GB，相比去年同期增长了172.8%，从3月人均流量的3GB到6月的4GB，仅用了三个月。

截至6月末，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达3.78亿户，上半年净增2974万户。其中，光纤接入用户总数达到3.28亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的86.8%。宽带普及提速深入推进，宽带用户持续向高速率迁移。50Mbps及以上和100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数分别突破3亿户和2亿户，占总用户数的80.5%和53.3%。

数据显示，6月底100Mbps及以上用户占比达到53.4%，较年初提高13.5%，光纤接入用户占固定宽带用户总数的86.7%。融合类新业务呈高速增长态势。互联网持续较快发展，上半年互联网和相关服务业实现业务收入增长22.8%。