全国过半用户用上百兆宽带 降费举措年内将全部落实

实习记者 张蕊 记者 胡健 每经编辑 陈旭

曾几何时，10兆宽带还是许多家庭上网的“高配置”，而到今年6月底，全国已经有过半用户的带宽达到了100兆。

7月24日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工信部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库和运行监测协调局副局长、新闻发言人黄利斌就上半年工业通信业发展情况进行了通报。

据介绍，目前我国提速降费落实生效，互联网规模不断壮大。三大基础电信运营商7月1日起全面取消国内手机流量“漫游”费，上半年移动流量平均资费较2017年底下降46.2%。6月底100Mbps及以上用户占比达到53.4%，较年初提高13.5个百分点。互联网持续较快发展，上半年互联网和相关服务业实现业务收入增长22.8%。

账单检验用户是否获得实惠

提速降费多年来一直是通信业的一个主要目标。今年3月的政府工作报告再次敦促运营商提速降费，要求年内取消流量“漫游”费，且移动资费年内降低至少30%、明显降低宽带费用。

在这一要求下，从7月1日开始，取消流量“漫游”费已正式实施，资费套餐中的本地流量和省内流量已全部升为全国流量，而且不需要用户申请，自动生效。

据闻库介绍，为了完成这一要求，中国移动、中国联通、中国电信等三家基础电信企业在前期即已着手进行服务系统、计费系统等的调测和各项准备工作，对原先的一些资费套餐进行了梳理、归类和调整。

“根据企业的初步测算，预计将有7.8亿户受到这项政策的优惠，可以说，优惠的面是比较大的。”闻库说，特别是对经常到外地出差的用户，对全国流量需求比较大的一些用户，应该感受是比较深的。“当然，这些数字是预测数，用户最终是否真正感受到了实惠，最后还是要看结果，要看这个月的账单，账单带给大家的优惠体验更为直接。”

闻库表示，接下来，对于政府工作报告当中的各项提速降费的要求，工信部将继续落实。“一是继续做好取消流量‘漫游’费的实施工作，我们比较担心，账单出来后，会不会有用户反映我还没有享受到，或者账单不对等等，因此我们一直在密切关注，督促要求三家基础运营企业，要认真对待实施过程中用户提出来的一些问题以及用户的投诉，积极妥善给予解决。二是我们还要继续打造一个良好的竞争环境，鼓励几家运营企业不断地挖潜增效，为降费打下基础。”

“年初企业提出的各种降费举措，如移动流量资费降低30%，今年一定得落地，此外还有家庭宽带、企业专线使用费降低等等，这些也要全部完成。”闻库说。

5G商用后网速会大幅提升

相对于“降费”而言，在普通用户看来，“提速”似乎并不直观。

记者注意到，与取消“漫游”费同样引起热议的还有无限流量套餐，4G网络普及以后，伴随着视频平台和内容的不断丰富，普通用户对于流量的需求与日俱增。

用户需要更大的流量套餐，运营商便相继推出了相应的不限量套餐服务。事实上，在三大运营商推出的众多不限量套餐产品中，价格与之前相比已经降低了不少。但这些所谓的“不限量”套餐确实是可以无限制使用的么？

记者发现，很多用户反映，不限量套餐在使用达到一定的上限之后速度会突然变慢，观看视频经常出现卡顿现象，用户体验较差。

对此，中国社科院数量经济与技术经济研究所信息化与网络经济室助理研究员左鹏飞在接受《每日经济新闻》记者采访时表示，流量限速的主要原因在于网络容量是有限的，也就是移动带宽资源是一定的，而使用的人群在不断增长，单个手机应用程序消耗的数据也在不断增长，因此，即使不限流量的套餐在流量使用达到一定饱和数值时也要进行限速，如果不限速，消费者无节制使用流量资源，就会一方面增加运营商的日常维护成本，另一面也会影响他人的流量使用权益。类似于高速车道资源，不能让一些车一直占着。

事实上，不少人认为取消“漫游”费等一系列提速降费措施，也是为即将到来的5G时代作铺垫。黄利斌在发布会上也提到，我国已全面参与5G标准制定，5G技术研发试验正有序推进。

左鹏飞说：“5G商用日期日益临近，预计2019年中期将开始大规模进行试点。5G商用后，网络速度会在4G基础上大大提升，宽带容量会进一步提升，但是移动宽带资源仍然是有限的，所以5G商用进一步提高流量使用的饱和值，但限速政策应该还会存在。”