大摩:6.1英寸LCD版iPhone量产推迟 恐影响下季度业绩

新浪科技讯 北京时间7月24日晚间消息，摩根士丹利今日发布投资研究报告，继续维持苹果公司股票“增持”评级，将目标股价从214美元调高至232美元。

在7月31日发布2018财年第三季度财报前，摩根士丹利分析师凯蒂·休伯特(Katy Huberty)今日针对苹果发布了一份相对乐观研报。休伯特认为，苹果第三财季业绩将与分析师的预期相一致，而服务业务的涨幅将超出市场预期。

至于第四财季，受即将发布的6.1英寸LCD版iPhone屏背光问题的影响，量产日期可能推后一个月。为此，休伯特认为苹果第四财季业绩预期可能低于市场预期。

事实上，今年5月底就有报道称，6.1英寸LCD版iPhone因遭遇生产问题，量产时间与其他两款iPhone相比可能推延2个月时间。

此外，知名分析师郭明錤6月底也曾表示，苹果今秋将发布的6.1英寸新iPhone目前遭遇量产难题，但仍会在9月份推出。

上个月底，休伯特在前一份研报中曾预计，6.1英寸LCD版iPhone起始售价在699美元至769美元之间。(李明)