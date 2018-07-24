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中国铁塔宣布计划发行超过431亿股 募资额已超过小米

中国铁塔宣布计划发行超过431亿股 募资额已超过小米
2018年07月24日 22:01 新京报
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　　新京报快讯(记者梁辰)7月24日，中国铁塔在香港召开全球发售新闻发布会，宣布计划发行431.15亿股，指导价格区间定为每股1.26港元-1.58港元。以此计算，此次募资额为543亿港元至680亿港元。

　　也就是说，如果最终达到这一目标，中国铁塔的募资额将超过小米集团，成为今年港交所最大募资额。中国铁塔披露，其计划7月25日开始招股，8月1日定价，8月8日正式股票交易。

　　中国铁塔运营并管理约187.2万个站址，市场份额超过97%。根据招股书引述第三方机构沙利文报告显示，市场排名第二的公司仅拥有1.726万个站址。中国铁塔2017年的税前利润约为27亿元人民币，但该公司2014年成立后到2015年之间税前亏损。

　　该公司目前估值为220亿至350亿美元。在此次招股过程中，中国铁塔引入了10位基石投资者，其中高瓴资本认购4亿美元，阿里巴巴旗下的淘宝中国及中国石油天然气集团各认购1亿美元，上汽集团、工银资管、奥氏资本等也参与认购。

　　招股书还显示，此次首次公开募股(IPO)集资将用于新站点建设和扩张、辅助设施的维护和升级、铁塔和处所的维护、铁塔资产收购等用途。此外，中国铁塔计划围绕一带一路沿线国家及地区，探索多元化投资方式，寻求拓展国际市场机会。

　　中国铁塔承诺，将保证不低于年度可分配净利润的50%的派系率。该公司董事长兼执行董事兼总经理佟吉禄表示，国际上的铁塔公司分红水平都比较高，所以董事会制定了长期分红政策，但具体比例会在上市之后再做决定。

　　沙利文报告显示，到2020年，中国通信铁塔基础设施市场规模将增长至1091亿元，复合年增长率为9.1%，租户数量将增长至4900万户，其中通信运营商租户数量将增长至4500万。

　　其背后原因是，5G网络预期从2020年起在中国市场商用，5G自身信号传输距离与4G相比有所降低，这意味着运营商需要更密地部署。截至2022年，预计中国市场上5G基站数量将达到243.2万台。

铁塔小米募资额
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