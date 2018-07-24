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举报垃圾短信反被“拉黑”？这次工信部回应了

举报垃圾短信反被“拉黑”？这次工信部回应了
2018年07月24日 12:48 中国新闻网
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　　中新经纬客户端7月24日电 据媒体此前报道，有用户突然发现自己手机短信功能不能使用，经咨询第三方短信发送服务商后得知：因为多次向12321平台举报垃圾短信，其手机号被拉入了“黑名单”。对此，工信部24日回应称，这个用户可能是被恶意举报的，将会对一些误报给予及时的解决。

新闻发布会现场。来源：国新办网站新闻发布会现场。来源：国新办网站

　　24日，国务院新闻办举行2018年上半年工业通信业发展情况发布会，有记者问：此前我们有读者反映，自己的手机短信功能忽然不能使用，查询运营商得知是因为被人在12321恶意举报，便在没有任何通知的情况下停用了手机短信功能，有的甚至会被封号，且没有任何的申诉渠道。请问发言人，目前我们判别垃圾短信和处理的机制是怎么样的，是否能建立一个申诉机制以应对恶意投诉

　　对此，工业和信息化部信息通信发展司司长闻库说：“这个用户觉得我没有发，可能是被恶意举报的。这件事情我们把意见带回去，我们在这方面还是应该实事求是，来把这项工作做好。”

　　闻库表示，最主要的首先要保证广大用户群众尽可能的不受垃圾短信的骚扰，我们也将对于一些误报给予及时的解决。

　　“垃圾短信一直是困扰着我们的顽疾，它的成因是比较复杂的，需要多方参与。这不仅仅是工业和信息化部和三家电信运营企业的事情，涉及到各行各业。近些年来，工业和信息化部在完善政策制度，加强行政监管，强化技术手段，畅通举报渠道，加大惩处力度多方面、多措并举，不遗余力的持续推进垃圾短信的治理工作。” 闻库说。

　　据中国之声报道，针对手机号被“拉黑”，12321网络不良与垃圾信息举报受理中心主任郝智超曾表示，用户收不到服务类短信可能有多重原因，如果有“黑名单”的情况出现，“这是错上加错，是极不负责的表现”。

　　郝智超表示，12321举报中心按照工作流程，会将用户举报的垃圾信息转交相关电信运营商处置，并根据电信运营商核查处置结果，进行统计分析，提交行业监管部门，并向举报人进行反馈。

　　出于举报核查及后续处置的需要，12321举报中心需要举报人填写垃圾短信接收号码。由于伪基站、恶意举报等因素的干扰，相关运营商要核实举报信息的真实性。例如，伪基站冒充建设银行以95533发送伪基站诈骗短信，运营商就要核查举报信息的真实性，不能简单地将此行为算在95533头上。（中新经纬APP）

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