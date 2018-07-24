手机上网哪家快？苹果iPhone X不如三星 华为最慢

新浪科技讯 北京时间7月24日午间消息，如果你对手机网速要求较高，并因此花钱买iPhone X等苹果智能手机，那么最终结果可能会让你大感失望。因为网速测试公司Ookla的数据显示，苹果的iPhone 8 / 8 Plus以及价格更高的iPhone X在下载速度上落后于三星以及谷歌的新款手机。

Ookla在过去3个月收集了多家厂商手机网速测试数据，包括苹果、三星、谷歌和华为。具体结果如下——

（从左至右）iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X

- 根据Ookla在过去三个月来的60.3万次测试结果显示，iPhone X的平均数据下载速度为每秒29.7 Mbps。iPhone 8 Plus以及iPhone 8的下载速度分别为每秒29.4 Mbps以及28.6 Mbps。

三星Galaxy S9+和S9

- 而根据10.2万次测试，三星的Galaxy S9在美国所有运营商中的平均下载速度为每秒38.9 Mbps。根据16.9万部手机的连接样本显示，更大尺寸的S9+下载速度为每秒38.4 Mbps。

谷歌Pixel 2和Pixel 2 XL

- 谷歌Pixel 2 XL的结果为每秒33.9 Mbps，而尺寸更小一点的Pixel 2速度则是每秒34.4 Mbps。

华为Mate 10 Pro

- 根据884部手机的小型样本结果显示，华为针对美国市场推出的Mate 10 Pro平均网速是最慢的，仅为每秒22 Mbps。

Ookla同时分析称——

- iPhone X在使用美国电信运营商Verizon的无线网络时，速度会更快一些，平均每秒31.5 Mbps。如果是使用Sprint的网络，那么下载数据的速度是最慢的，为每秒25.1 Mbps。

- 而在价格上比较接近iPhone X的三星Galaxy S9+在使用Verizon和Sprint提供的网络时，下载速度分别为每秒38.2 Mbps（Verizon）以及34.2 Mbps（Sprint）。

Ookla的的数据来源于用户实际使用情况，而不是企业实验室的结果。这包含了现实世界会发生的各种随机情况，包括一些会影响网速的情况，比如离基站较远或是网络堵塞。

苹果发言人在随后的声明中说：“LTE-Advanced速度以及苹果定制设计的A11 Bionic，后者是智能手机上有史以来最智能且最强大的芯片。凭借这两点，苹果的iPhone 8、iPhone 8 Plus以及iPhone X为用户提供了极速无线上网体验，它可以轻松应对现在一些较为困难的任务……iPhone手机拥有27个LTE波段，这超过了全球其他的智能手机。iPhone手机能提供最好的LTE覆盖。”

iPhone的网速取决于高通和英特尔

智能手机数据下载速度是由设备中的调制解调器芯片以及适配硬件的软件决定的。在最新的iPhone X手机中，苹果使用的调制解调器来自于英特尔以及高通。Verizon和Sprint版本iPhone手机以及从苹果零售店购买的全网通手机采用的是高通配件，而AT&T Inc.以及T-Mobile US Inc.版iPhone使用的则是英特尔提供的蜂窝数据调制解调器。

高通最新的调制解调器速度要快于英特尔，但是苹果会利用软件来确保高通芯片以及英特尔芯片的速度是近似一样的。

高通在周一对这些数据进行了回应，它表示没有使用高通芯片的iPhone手机速度是会慢一些的，即便是那些使用高通芯片的iPhone手机，也会慢于其它使用相同芯片的设备。

苹果和高通已经卷入了一场全球性的法律漩涡之中，苹果声称这家芯片制造商以不公正的方式迫使手机制造商支付其技术使用许可费。苹果已经逐渐减少对于高通的依赖，转而在其设备中采用英特尔的调制解调器。

周一纽约时间12:48，苹果的股价为191.19美元。而Qualcomm股价增长1%，为59.15美元。与此同时，英特尔股价也增长约1%，达到了52.4美元。

彭博社：Ookla的测速结果对iPhone影响不大

Ookla旗下有Speedtest应用和网站，并借此测试互联网连接速度。该公司称，他们一天内会进行数百万次测试，总共进行了200亿次测试。

彭博社称，Ookla的测速分析也许会成为明年众多消费者购买手机的决定因素之一，主要通信企业将于明年推出5G服务。如果这项技术可以被实际应用，那么网速将会数倍提高。市场上能早一步在手机上支持5G网络的公司也许能够抢占市场份额。但苹果在这方面一直是处于慢一步的状态，它更倾向于等到5G网络完全开发之后才会采取行动。

更快的互联网数据意味着用户可以以更快的速度上网和看视频，打视频电话的时候会更清晰，此外观看视频的质量也更高。由于智能手机彼此之间愈加相似，手机制造商们就开始凭借一些硬件特性来吸引用户。三星在最近的商业广告中就突出强调了自己设备的网速更快。

当然，用户想去区分手机上网的速度，这是非常困难的。但是他们能感知视频的质量、需要多长时间才能播放一首歌或是发送一封邮件。网页速度并不是唯一一个重要的设备速度指标。苹果的主处理器控制了手机应用、浏览PDF或是下载游戏的速度，通常苹果的这些指标在行业内都是遥遥领先的。

彭博社同时指出，下载速度上的落后并未对iPhone产生很大影响。它仍然是全球最受好评的智能手机，最新款手机的销量也远超其竞争对手。去年，苹果卖出了2.16亿部iPhone手机。鉴于今年迟些时候计划推出的新款大屏且低成本iPhone手机，预计这一数据将会再创新高。据研究分析机构IDC表示，2017年，三星是全球最大的智能手机制造商，手机出货量累计3.17亿部。(堆堆)