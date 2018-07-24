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工信部：预计将有7.8亿户受惠于取消流量“漫游”费

工信部：预计将有7.8亿户受惠于取消流量“漫游”费
2018年07月24日 12:07 澎湃新闻
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　　澎湃新闻 综合报道

　　在7月24日举行的国新办新闻发布会上，工业和信息化部信息通信发展司司长、新闻发言人闻库称，根据企业的初步测算，预计将有7.8亿户受惠于取消流量“漫游”费。接下来，工信部将继续落实政府工作报告当中的各项提速降费的要求。“年初企业提出的各种降费举措，如移动流量资费降低30%，今年一定得落地，此外还有家庭宽带、企业专线使用费降低等等，这些也要全部都完成。”

　　今年的政府工作报告明确提出，加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益，为数字中国建设加油助力。这一“大礼包”受到一片叫好。

　　闻库介绍，对于今年政府工作报告中提出的取消流量“漫游”费的要求，工信部及三家基础电信运营企业高度重视、立即行动。前期，三家基础电信企业扎实做好系统调测，特别是服务系统、计费系统等的调测和各项准备工作，对原先的一些资费套餐进行了梳理、归类、调整。从7月1日开始，取消流量“漫游费”已正式实施，也就是资费套餐中的本地流量和省内流量全部升为全国流量，而且不需要用户申请，自动生效。

　　“特别是对经常到外地出差的用户，对全国流量需求比较大的一些用户，应该感受是比较深的。今天是24号，真正大家看账单得到下月初，我刚才说的这些数字是预测数，真正最后要看结果，需要看这个月的账单。到大家看账单的时候，可能会有直接的体会。”闻库说。

　　闻库介绍称，工信部将继续做好取消流量漫游费的实施工作。“我们比较担心，账单出来后，会不会有用户反映我还没有享受到，或者我的账单不对等等，因此，我们一直在密切关注，督促要求三家基础运营企业，要认真对待实施过程中用户提出来的一些问题以及用户的投诉，积极妥善给予解决。”此外，工信部将继续打造良好的竞争环境，鼓励几家运营企业不断地挖潜增效，为降费打下基础。

工信部流量受惠
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