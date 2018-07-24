工信部:上半年移动流量平均资费较2017年底下降46.2%

来源：工信微报

2018年上半年工业通信业发展情况

工业和信息化部

（2018年7月24日）

今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国工业和信息化系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央经济工作会议精神和政府工作报告各项部署，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，按照高质量发展的要求，面对日益复杂的国内外发展环境，加快推进制造强国和网络强国建设。上半年工业通信业运行总体平稳，质量效益稳步提升，结构调整加快推进，发展韧性不断增强。

——工业经济延续向好态势，主要指标保持稳定。上半年全国规模以上工业增加值同比增长6.7%，其中制造业增长6.9%。工业产能利用率为76.7%，同比提高0.3个百分点。企业经济效益持续改善，前5个月规模以上工业企业实现利润增长16.5%，主营业务收入利润率同比提高0.35个百分点，资产负债率同比下降0.6个百分点，每百元主营业务收入中的成本同比下降0.31元。与工业活动相关指标匹配较好。制造业采购经理指数（PMI）总体延续扩张态势，6月份为51.5%，连续23个月处在荣枯线以上。工业用电量保持较快增长，上半年增速为7.5%，同比加快1.4个百分点。

——产业结构调整持续推进，适应消费和产业升级的行业发展较快。原材料工业持续好转，钢铁去产能深入实施，防止“地条钢”死灰复燃，合规先进产能有序释放，上半年增加值增长4.1%，同比加快1.2个百分点；前5个月实现利润增长43.8%，其中钢铁、建材行业利润分别增长89.7%、45.5%；二季度钢铁行业产能利用率达到78.5%，同比提高2.8个百分点。装备制造业拉动作用逐步回升，上半年工业增加值增长9.2%，增速比一季度加快0.4个百分点；其中汽车行业增加值增长10.1%，比一季度增长加快3.3个百分点；电子制造业增速为12.4%。前5个月机械行业利润增长3.5%，电子制造业利润增长4.3%。消费品工业生产受出口影响增速放缓，上半年工业增加值增长6.5%，烟草、医药、酒饮料增长较快；前5个月利润增长6.7%。适应消费和产业升级的产品增长较快。智能电视、环境污染防治专用设备、新能源汽车、集成电路、工业机器人等产品产量增势较好，上半年分别增长16.9%、13.3%、88.1%、15%、23.9%。大数据、云计算、人工智能、物联网、虚拟现实等新兴产业快速发展。

——制造强国建设深入实施，先进制造业发展加快。创新驱动持续推进，大飞机、“两机”等国家科技重大专项加快实施，批复建设集成电路等7家国家制造业创新中心。工业强基工程有序展开。制造业与互联网深度融合发展，工业互联网创新发展工程一期启动实施。智能制造持续推进，遴选155个智能制造综合标准化和新模式应用项目。两化融合管理体系贯标持续开展。上半年软件和信息技术服务业实现业务收入增长14.4%，同比加快0.8个百分点。绿色制造加快推进，公布第二批绿色制造名单，组织工业节能监察，组织能效“领跑者”制度。前5个月单位工业增加值能耗同比下降3.6%。高技术制造业规模不断壮大，上半年高技术制造业增加值增长11.6%；占规上工业增加值比重达到13%。制造业投资逐步回升，上半年同比增长6.8%，同比加快1.6个百分点。制造业基本实现对外开放，产能国际合作加快推进，上半年制造业利用外资扭转近年来持续下降态势，同比增长12.3%。

——信息通信业发展平稳，互联网规模不断壮大。提速降费落实生效，三大基础电信运营商7月1日全面取消国内手机流量“漫游”费，调降家庭和企业用户互联网专线业务标准资费。上半年移动流量平均资费较2017年底下降46.2%。6月末固定宽带用户达到3.75亿户，其中100Mbps及以上用户占比达到53.4%，较年初提高13.5个百分点，光纤接入用户占固定宽带用户总数的86.7%。电信业务快速增长，上半年电信业务总量增长133%（按2015年不变价计算），电信业务收入增长4.1%，利润增长3.5%。6月末移动电话用户总数突破15亿户，同比增长10.1%，其中移动宽带用户（3G和4G用户）占比达82.8%，较年初提高3个百分点。全面参与5G国际标准制定，5G技术研发试验有序推进。融合类新业务呈高速增长态势。截至6月末，物联网终端用户达4.65亿户，是去年同期的2.5倍。基础电信企业IPTV用户总数达到1.42亿户。移动转售企业累计发展移动用户6450万户，同比增长31%。互联网快速发展，上半年互联网和相关服务业实现业务收入增长22.8%，“互联网+”在工业、医疗、教育等领域不断取得创新突破，电子商务、移动支付、共享经济等业务规模继续领先全球。

上半年工业通信业呈现平稳运行、提质增效的良好态势，为实现全年主要目标任务打下了较好基础。但也要看到，我国制造业总体上仍处于产业和价值链的中低端，制约工业经济平稳运行的结构性、深层次问题仍然突出，中长期发展的不平衡不充分矛盾与短期经济运行的一些困难相互交织，国际经济环境不稳定性有所上升，工业经济持续向好的基础还不牢固。下一步，工信部将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党中央、国务院的统一部署和要求，对标对表高质量发展要求，认真落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项政策措施，妥善应对中美经贸摩擦，全力促进工业经济平稳增长，深入推进去产能、降成本工作，大力发展先进制造业，加快传统产业转型升级和新兴产业发展，加快推进网络强国建设，努力实现工业通信业平稳运行和高质量发展。