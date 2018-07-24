国家广电总局局长聂辰席会见联通董事长王晓初一行

原标题：聂辰席会见中国联通董事长王晓初一行

来源：国家广播电视总局

7月18日，聂辰席同志会见中国联通董事长王晓初一行，高建民同志出席。聂辰席对王晓初一行的到来表示欢迎，并简要介绍了总局有关情况。聂辰席表示，近年来中国联通积极探索，锐意改革，特别是去年大力推进混合所有制改革，取得了显著成效。网络信息技术和互联网的迅猛发展，给各领域各行业带来前所未有的深刻变革和严峻挑战，广播电视节目制作、传输、播出、监管等环节要顺应技术变革潮流，加快进行流程再造。希望双方深入贯彻新发展理念，发挥各自优势，加强深度合作，聚焦高质量发展，不断满足新时代人民群众日益增长的美好生活精神需要。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，旗帜鲜明讲政治，坚决落实意识形态工作责任制，维护国家意识形态和文化安全。二是坚持以人民为中心的工作导向，弘扬主旋律，传播正能量，巩固壮大主流舆论阵地。加强内容监管，进一步调控治理综艺娱乐、歌唱选拔、真人秀节目，坚决治理追星炒星、泛娱乐化和高价片酬问题。三是强化自主创新，加强技术合作，积极研发关键技术关键标准，努力推动关键设备国产化。四是适应新形势新要求，加强业务融合，打通广电网络与互联网资源，促进荧屏声频与网络视听应用、广播电视终端与移动通讯终端互动融通，努力实现差异化发展。

王晓初感谢总局对中国联通发展给予的支持和帮助，介绍了中国联通改革发展情况和今后的发展思路，并就有关具体事项进行了交流。

总局办公厅、网络司、科技司、国网公司、广科院、规划院主要负责同志参加了会谈活动。