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iPhone X二手价格高：平均售价达首次零售价的85%

2018年07月24日08:11  新浪科技   收藏本文     

　　新浪科技讯 北京时间7月24日早间消息，iPhone X不仅创下了iPhone定价最高纪录，而且据美国科技媒体9to5 Mac报道，它的二手转售价值也不断刷出新高。据清算公司B-Stock透露，高需求使得二手iPhone X的平均售价相当于原价的85%。

　　B-Stock说，即使是大宗买家——比如专门从零售商那里购买退货的公司，也要支付约75%的零售费用。相对于在产品生命周期内同时销售的旧款iPhone机型，这一价格明显要高得多。

　　二手iPhone X销售火爆的其中一个原因是美国国内的需求旺盛。虽然有很大比例的iPhone机型都是在美国以外销售的，但几乎所有的iPhone X都在美国销售，只有2%销往国外。

　　同时，因为新外形因素的流行，那些想要iPhone X的人，以及想通过购买旧款iPhone来省点钱的人，并不会考虑其它机型。

　　虽然iPhone X的转售率可能是一个突出的例子，但通常情况下，苹果产品的价值要比大多数竞争对手的产品都要高——这意味着所谓的“苹果税”要比看上去的低。(青卡)

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文章关键词： iPhone X价格二手

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