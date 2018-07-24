高通并购恩智浦将迎大结局 能否通过存多重不确定性

郭丽琴

[高通公司相关负责人独家对第一财经记者称，本周必然是大结局，纽约时间25日晚11：59是合同约定的收购截止时间，同时也是触发20亿美元分手赔款的时间。]

历时超过19个月的高通并购恩智浦（NXP）将在纽约时间7月25日（北京时间7月26日）迎来大结局，这场并购的中国区反垄断审查若不能在25日前通过，高通需要向恩智浦支付20亿美元的分手费，以此终止这笔半导体行业史上规模最大的、金额超过440亿美元的并购交易。

高通公司相关负责人独家对第一财经记者称，本周必然是大结局，纽约时间25日晚11：59是合同约定的收购截止时间，同时也是触发20亿美元分手赔款的时间。但现在，高通公司还未获得中国监管机构的反馈。

“不可能拖下去，这么拖下去没法跟股东交代，成本太高了。”该人士称，“一般是通过公司的外部律师与总局联系，但现在还没有任何消息。”

中国国家市场监督管理总局相关负责人也对第一财经记者独家回应称，目前还没有接到和反垄断相关的通知，如果有相关消息，将通过官网发布。

这场旷日持久的并购需要得到全球九个主要监管部门（美国、欧盟、中国、韩国、日本、俄罗斯等）的批准，目前仅剩中国反垄断机构未做出决定。

然而，在这场并购最胶着敏感的时间节点上，却撞上了中美贸易摩擦及不断升级，其未来走向，不论成功与否，都将对全球产业带来深远影响。与此同时，欧盟反垄断监管机构也加强了对高通的指控。

超过19个月的超长待机

对于高通而言，这场战略收购恩智浦的要约，在超常待机的同时，也引发了“螳螂捕蝉、黄雀在后”的连锁效应。现在，这场并购终于迎来大结局。

当地时间7月19日，高通公司CEO史蒂夫·莫伦科夫（SteveMollenkopf）在接受媒体采访时表示，高通仍在等待中国监管部门批准其收购恩智浦半导体的交易，若在7月25日之前无法获得中国监管机构的批准，则将放弃这笔交易。

他说，如果收购恩智浦失败，那么高通将进行200亿~300亿美元的股票回购计划，以此提振股价。7月20日，高通第30次延长对恩智浦的收购要约，将时间推迟至纽约时间7月25日下午5点。

“交易完成需要一些财务操作，所以这个要约的截止日期跟收购协议截止日期之间需要一点时间。”前述高通相关负责人对第一财经记者解释称。

自去年11月6日起，短短四个多月，全球半导体排名前三的高通公司经历了被排名前十的博通公司（Broadcom）的恶意收购多轮出价、董事会人选争夺、美国外国投资委员会（CFIUS）介入延期董事会改选、美国总统特朗普强行介入中止收购，由一场美国上市公司之间的激烈商战，直接上升到国家安全领域。

不过，有趣的是，高通一边阻击博通的恶意收购，另一边也在坚决收购恩智浦。这笔并购交易对高通具有极高的战略意义和吸引力，不仅将增强高通在5G技术领域的领导力，推动高通业务多元化，减轻对智能手机的依赖，以进军汽车、安防行业等，还能加强其抵御博通等相关方敌意收购的能力。

高通对恩智浦的收购需要得到全球9个国家和地区的批准，高通在今年1月称，韩国与欧盟批准了此次交易。这意味着，仅剩中国反垄断机构未做决定。

今年4月，历经一年时间，中国商务部首次对外披露该并购的经营者集中审查的实质性进展。

彼时，商务部新闻发言人高峰对第一财经记者称，商务部正在根据《反垄断法》的相关规定，依法对高通公司收购恩智浦半导体公司股权案进行审查。由于该交易在行业内将产生深远影响，对市场竞争可能不利，调查机关需要花费大量时间调查取证和分析，并已就此交易向高通公司提出竞争关注，与高通公司就如何消除交易产生的不利影响进行磋商。

高峰说，对于高通公司已经提出的救济措施方案，调查机关进行的市场测试初步反馈认为，高通公司方案难以解决相关市场竞争问题。4月16日，高通公司申请撤回申报，并已重新申报。

充满多重不确定

多位业内知情人士对第一财经预计，考虑到当前环境，不论从何种角度而言，这项并购的通过都不会容易。“在这个不确定的时代，谁也难说下一步是什么。”一位接近中美双边谈判的人士曾对第一财经记者感叹说。

同时，该交易对中国及全球市场的影响，确实需要谨慎评估。高通并购恩智浦之所以在欧盟通过，也是高通做出了一系列承诺与让步的结果。一位曾任职恩智浦荷兰总部的资深人士提醒第一财经记者，如若高通并购恩智浦获得放行，一家巨无霸公司因此诞生，其减少成本的驱动力，必然对上下游企业产生更高的议价能力。

高通作出的一系列承诺成为通过欧盟反垄断调查的积极因素。首先，高通承诺，在未来8年内继续对外提供恩智浦的MIFARE技术和商标授权，授权条款至少不会比目前的差。MIFARE是一种被用于票务或收费平台的技术。高通将保证在未来8年内为其芯片和其他公司相应产品提供同等水平的互用性。高通不会收购恩智浦的NFC标准必要专利以及部分NFC非标准必要专利。这些专利将会转移给第三方，后者要保证在未来三年内向高通提供免专利费的全球专利授权。对于高通获得的恩智浦非标准必要专利，高通不会借此对其他公司发起专利诉讼，将会以免专利费的形式提供授权。

针对高通做出的上述的承诺，欧盟委员会在声明中称：“我们最后得出了结论，在高通作出相应的承诺之后，这笔交易不再存在竞争方面的担忧。不过该决定是有条件的，高通必须要遵守全部承诺。”

7月19日，欧盟司法部门表示，它已向高通发送了另一份指控清单。这类文件通常会坐实监管机构的初步结论，并针对企业对最初指控清单的提问做出解释。欧盟委员会表示：“今天发布的反对意见补充声明，重点关注了欧盟委员会采用的价格成本测试中的某些要素，旨在评估高通以低于成本的价格出售UMTS基带芯片组的程度。”如果被判违反欧盟反垄断规则，高通将面临高达全球营业额10%的罚款。