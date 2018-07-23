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余承东：华为今年有望出货两亿部手机 领先于苹果

余承东：华为今年有望出货两亿部手机 领先于苹果
2018年07月23日 09:25 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月23日上午消息，据《南华早报》报道，华为手机业务部门主管余承东上周三表示，今年是该公司有史以来出货量最大的年份。截至7月18日，华为已出货1亿部手机，并仍将保持快速增长势头。而华为全年中国和全球市场的智能手机出货目标是达到两亿部，跻身为仅次于三星的全球第二大供应商。

　　余承东说：“此前，华为曾在2015年12月22日、2016年10月14日和2017年9月12日达到了一亿部手机的出货指标。鉴于我们仅在今年半年内达到1亿部出货量目标，我们今年年底的出货量目标是2亿部。”

　　华为的全球移动手机出货量涵盖华为和荣耀两个品牌，尽管今年全行业出货量下降，尤其是三星和苹果在2018财季一季度中的发货量分别下降了2.4%和2.8%，但华为的快速增长势头依然不减，在同一时期，华为总共售出了3930万部手机，与苹果手机5220万销量的距离正在缩小。

　　华为和荣耀品牌均已开始进军东南亚市场，尤其是在仅次于中国的全球第二大智能手机市场印度。IHS MARIT的资深行业分析师Zaker Li预计，这两个品牌在第二季度都在该地区迅速崛起。

　　分析师说：“鉴于下半年通常是智能手机销售的旺季，主要品牌都将发布旗舰手机，如果华为现在已经完成一亿部手机出货量的话，两亿部的出货目标不难完成。”

　　华为将于今年第三季度发布下一代旗舰系列。根据IDC的早期研究数据，2017年，华为的全球手机出货量为1.531亿部，落后于苹果的2.158亿部，韩国三星去年以3.173亿部手机的总销量领先市场。

　　据总部位于香港的Counterpoint公司称，华为在六月和七月首次在全球智能手机出货量中抢占第二位，而在九月和十月的新机浪潮之前，市场相对平静。但苹果在九月发布了新的iPhone手机后，很快又会重新站上第二名。

　　打败苹果成为全球第二大智能手机供应商一直是华为的目标，余承东最近几年多次提到这一目标。

　　2013年初，由于华为P系列手机的普及，华为首次成为主要的手机供应商，余承东定下目标，在三年和五年的时间内，全球手机出货量击败了苹果和三星。

　　今年六月，华为推出了一款新的图形处理技术，将在移动游戏领域领先于其他基于Android的手机。该公司表示，这种名为GPU Turbo技术能够将图形处理效率提高60%，同时将能耗降低30%，使其在移动游戏中胜过包括iPhone X在内的竞争对手。(斯眉)

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