苹果手机为何总收到赌博网站短信？专家：信息被卖

威尼斯人小广告如何发到家门口

近期，有不少市民在自家门上发现了网络赌场的“小广告”，这些服务器位于亚太地区的赌博网站，拥有上百种小游戏，还支持视频下注。此外，不少苹果手机用户在短信中经常收到邮件地址发来的垃圾赌博短信，其中链接的多个App内均植入赌博网站，并利用改头换面的形式通过了苹果商店的审核。

线上非法赌博的小广告从线上转移到了线下，令人惊讶。北京青年报记者调查中还发现，这些赌博网站不仅违法进行赌博活动，而且还会引诱他人加入“代理”，发展身边的人参与赌博。有律师指出，发展下线代理的方式属于刑法所规定的开设赌场罪中的“情节严重”情节。

发现

赌博网站小广告塞到市民家门口

日前，家住望京地区的杨先生向北青报记者反映称，他在自家门上发现了一张“澳门威尼斯人VIP卡”，卡号7003××××。卡片上写道，“持有该卡片，在澳门威尼斯人网站新开户赠送58元，赢到800元即可提款”。他怀疑该卡片为网络赌博性质，“网络赌博竟通过线下进入小区发小广告的方式为自己宣传”。

北青报记者根据卡片上的网址登录发现，该“澳门威尼斯人”网站的确为一个在线网络博彩网站。进入网站，彩票游戏、极速六合彩、体育赛事、棋牌游戏等各类游戏均有涉及，共有上百种小游戏种类。而“政府监管、合法牌照”等字眼试图骗取用户的信任。

在“真人娱乐”板块，可以通过高清视频参与赌局，荷官为美女。平台介绍称，用户通过摄像头体验身临其境的感受，还可与荷官亲密接触。体育博彩包括足球、篮球、板球、赛车运动等热门项目。北青报记者看到，在“百家乐”游戏视频房间内，陈设着多个游戏桌，有真人在线发牌、引导用户下注等，用户可以通过该视频系统直接参与赌博。在另一“直播厅”中，有女性在线视频聊天、表演，并引导用户充值、打赏。

北青报记者根据在线工具查询，该网址的IP地址及服务器位于“亚太地区”，并不在国内。不过，网站默认语言是中文；其联系方式均为国内常用社交软件，包括微信、QQ；其缴费方式包括银行卡、微信、支付宝等国内常用支付工具；收款人也均为国内账户。上述信息均证明，该网站资金的最后出口是国内不法分子。

调查

赌博网站收款账户是一家吉林的公司

在上述网站显眼位置，显示“全面支持：微信、支付宝、QQ钱包、银行卡入款。入款送2%优惠，存款秒到账”的字样，并吸引用户立刻充值。

北青报记者测试发现，在注册账号后，用户即可利用上述渠道进行充值。对方的入款账户是一个公司注册的对公账户，名为“吉林市民浩臣食品设备有限公司”。如利用网银、支付宝渠道转账，就直接输入卡号，打入对方的招行账户内；如利用QQ钱包、支付宝扫码等渠道转账，系统会显示二维码，扫一扫直接将钱款转入对方钱包；如使用微信付款，系统会显示一个名为王某萍的个人卡号。有支付方面人士表示，微信和支付宝的收款方都是个人，或是另一公司，除非有相关信息证明他们是非法途径，否则微信、支付宝等都无法获知他们是赌博收款方。

北青报记者在吉林企业信用系统中查询到，吉林市民浩臣食品设备有限公司成立于6月19日，由两名自然人股东出资150万注册，其经营范围仅包括食品生产设备零件制造、水果蔬菜加工设备制造，并没有任何有关互联网的业务。

追访

苹果手机收到大量赌博广告信息

北青报记者在调查中发现，除了通过小广告这一新形式进入普通小区外，这类博彩网站广告早已侵蚀了许多苹果手机。苹果手机用户小静向北青报记者展示了自己的手机，在“信息-不在通讯录”中，有数十条发件人为邮件地址的垃圾信息，其中过半的信息与赌博相关。

如一条“××国际，高赔率一分钟结算，北京赛车精准计划……”的短信，除了文字信息外，还有一张图片一起被发送。图片显示，可直接点击下载APP，即可领取彩金，且该下载为苹果官方下载。北青报记者点击发现，该链接果然指向了苹果应用商店（App Store）的一款App。不过，该App名与博彩无关，名为“××导航-全新更高效实用”；其介绍也是“为你生活休闲娱乐导航，提供更高效准确实用导航”。不过，下载并打开App后，就会发现，App内容是一款博彩软件，与导航和App介绍图片、文字都完全不符合。

该应用的页面包括彩票游戏、真人视讯、电子游艺、体育赛事等，引导消费者进行网络赌博。不过，在App最显眼的位置，其广告内容为“自己赌博太风险？加入代理赚百万！”“全面升级金字塔代理模式，天天返利佣金”等。在与客服沟通后发现，客服一方面引导北青报记者充值、体验游戏，另一方面鼓励北青报记者加入“代理”，发动身边更多亲朋好友充值，以此轻松获得佣金。“只要充值就可以升级代理，到时我会在后台帮你生成你自己的邀请码，升级后在代理中心还可以手动调代理佣金率。”对方表示。

不过，随后北青报记者在根据其提示注册时，提示对方的邀请码已过期。对方这时表示，“你上的应用是我们的分公司，你下载我们的主App，那个才有客服”。随后，对方又引导北青报记者下载另一软件。也就是说，同一批人，有不止一个平台开展这类赌博活动。

释疑

苹果手机为何总收到赌博网站短信

与小静类似，用户尹女士也经常收到用邮件地址发来的各类垃圾信息，包括赌博、高仿商品、假证等。“我同时拥有两个手机，一个安卓系统和一个苹果系统。很奇怪，苹果系统就经常收到这类信息，安卓的就没有。这是为什么呢？”

业内人士告诉北青报记者，“你的个人信息很可能在黑市被卖掉了。他们拿着这些目标用户的账号，向你们发送iMessage信息。这种信息不是短信，而是通过流量发送的，类似邮件。”据介绍，目前有专门的模拟请求的软件，可以批量发送这样的信息，他们也可以直接通过苹果设备，比如电脑、手机等发送。更为重要的是，“苹果公司特别重视用户隐私，苹果在服务器端无权也从不读取用户发送的信息内容，因而无法通过内容对用户进行监管。也就是说，苹果方面不会因为iMessage中有‘赌博’等字样就将信息屏蔽”。与此相反，通过短信发送的信息，国内三大运营商可以设置垃圾信息屏蔽系统，带有类似违法信息字样的，会直接被系统屏蔽而无法被送达用户。

那么有什么好的办法来屏蔽这些信息呢？据该业内人士介绍，用户可以通过“设置-信息-过滤未知发件人”等设置来屏蔽。设置后，系统将关闭来自非联系人的iMessage信息通知，并将信息单独归类为“过滤信息”。也可以在“发送与接收”中选择“手机号码”，而非邮箱地址，因为很多人是通过邮箱地址来找到用户的。不过，这样也可能“误杀”掉一些非联系人发来的正常内容的信息。据介绍，用户还可以在收到垃圾信息后点击最下方的“报告垃圾信息”，即可删除该信息，并将数据反馈给苹果。

“苹果也在研究相关办法，垃圾信息过滤的部分以后肯定会做得更好，但现在因为一些隐私条款，要解决这个问题的确太难。”业内人士还提醒用户，“也可以使用第三方软件进行设置和屏蔽。不过你要小心，因为他们在过滤信息的同时，本质上就意味着他们也在读你的iMessage。”

声音

为赌博网站招代理属“情节严重”

随着调查的深入，北青报记者被多位赌博网站的客服拉进不同的微信群内，群内有不少人正在讨论自己的“战果”。

对于北青报记者调查的情况，有律师表示，这些开设网上赌博网站的机构和个人，实际上已经构成“开设赌场”的罪名。2010年，公安部等颁布《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》，其中规定，利用互联网、移动通讯终端等传输赌博视频、数据，组织赌博活动，具有下列情形之一的，属于刑法第303条第二款规定的“开设赌场”行为：建立赌博网站并接受投注的、建立赌博网站并提供给他人组织赌博的、为赌博网站担任代理并接受投注的和参与赌博网站利润分成的。

而拥有“为赌博网站招募下级代理，由下级代理接受投注的”等行为的，就应当认定为刑法第303条第二款规定的“情节严重”。刑法规定，开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

提示

公安机关持续推进打击网络赌博

据了解，公安机关已明确提示广大群众，利用微信等网络平台进行赌博属于违法行为，达到刑事立案标准的，按照赌博罪、开设赌场罪追究刑事责任。

据新华社报道，公安部有关负责人表示，公安部始终高度重视打击惩治各类赌博违法犯罪，在持续遏制实体场所涉赌问题的同时，加强研判新型网络赌博犯罪活动趋势特点，指导各地公安机关重点关注、打击震慑利用体育投注、非法彩票、网游平台等开设赌场的犯罪活动，切实维护社会良好治安环境和国家经济安全。

据了解，近年来，公安部持续推进打击整治跨境网络赌博犯罪“断链”行动，指导各地公安机关精确打击、连续侦破一批涉赌重大案件。仅去年以来就督办指挥各地公安机关破获跨境网络赌博刑事案件7000余起，打掉犯罪团伙3100个，查扣冻结涉赌资金110亿元，打掉非法地下钱庄、网络支付等团伙270余个，强力挤压赌博违法犯罪活动空间。同时，积极会同相关部门深化源头治理、强化行业监管，针对性推进防控治理网络赌博常态工作措施，不断强化禁赌宣传教育引导，指导各地公安机关通过全国社区民警“五进”送平安系列主题宣传、禁赌宣传周等活动，深刻揭露赌博违法犯罪危害性、欺骗性，积极营造拒赌反赌的良好社会氛围。

文/本报记者 温婧