直击|罗永浩:OV新产品让人敬畏 Face ID不该用于解锁

罗永浩

新浪科技讯 7月22日晚间消息，极客公园Rebuild 2018科技商业峰会在成都举行，锤子科技创始人&CEO罗永浩与极客公园CEO创始人&总裁张鹏进行对话。罗永浩表示，OPPO、vivo今年的新产品让我们敬畏，是了不起的工程成就。说明给了足够的时间，还是能带来一些创新产品。

网友认为鸟巢发布会显得有些仓促，罗永浩回应称，因为超时就会被拔电，开场前5分钟删了最后40多页PPT。他表示，未来应该不会再到鸟巢开发布会，因为露天演讲影响气场。“此前还因为担心鸟巢坐不满，开始了倒计时一个月的‘嘚瑟’。”

谈及苹果的技术，罗永浩认为，Face ID是一种倒退，不应该用于解锁，在这方面远不如指纹技术，但对于人脸识别还是很有作用的。

对于TNT有些着急的说法，罗永浩称，“我们的问题是跑的太慢，科技行业不像传统行业，必须和时间赛跑，TNT如果失败，风险也是可控的。”

罗永浩表示，自己“做事不稳”是人们的错觉。“我骨子里是个很理智的人，6年间倒了两三百家手机公司，但是锤子还活着，当时的四大厂商中兴华为酷派联想，目前也只有华为转型成功。”

“锤子不是稳健赚钱的公司，赚钱也不是唯一目的。”罗永浩希望能对世界做出改变，创造额外的价值，但与此同时，他表示，“承担一定的风险，也是我们的使命。”(泽宇)