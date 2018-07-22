传高瓴资本和阿里巴巴成中国铁塔香港IPO基石投资者

新浪科技讯 北京时间7月22日下午消息，据彭博社报道，知情人士透露，高瓴资本和阿里巴巴旗下一家子公司已经成为中国国有无线基础设施运营商中国铁塔计划中香港首次公开募股(IPO)的基石投资者。

因事未公开而不愿透露姓名的知情人士说，高瓴资本和淘宝中国控股有限公司等10家基石投资者已同意认购总计14亿美元的中国铁塔股份。中国铁塔计划从周一起接受投资者认购。其中一位知情人士说，计划中的IPO筹资规模可能高达80亿美元左右。

由此，中国铁塔此次募股有望成为将近四年来全球最大规模的IPO。香港股市眼下正处于跌势之中，基准恒生指数相比1月份创出的历史高点已经下跌15%。

上个月备受关注的小米香港IPO筹资规模为54亿美元。该公司最终将发行价定在了参考区间的低端，致使其估值仅达到了最初目标的大约一半。

据知情人士称，高瓴资本和淘宝中国分别同意投资4亿美元和1亿美元。其他基石投资者包括上汽集团、中国工商银行、中国石油天然气集团旗下关联公司。

因不在上班时间，中国铁塔代表未能即刻置评。高瓴资本一位外部代表拒绝发表评论，而阿里巴巴一位代表则表示无法立即发表评论。中国石油天然气集团和上汽集团没有立刻回复非上班时间给其发去的置评请求。