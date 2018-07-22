收购恩智浦交易审批时限将至 高通布局讲好中国故事

原标题：收购恩智浦交易审批时限将至高通多重布局讲好“中国故事”

COMPUTEX 2018

7月20日，距离高通（Qualcomm）以470亿美元收购荷兰芯片制造商恩智浦半导体 (NXP Semiconductors)的交易获准最后时限，还有5天。在特朗普政府叫停博通的恶意并购之后，高通仍深陷中美两国政府贸易战的两难境地。

今年4月，中国政府推迟批准这一交易。之前，这家美国芯片制造商已经获得了全球9家监管机构中8家的批准来完成此项收购。随后在一份声明中，高通表示已经与恩智浦将协议延长至纽约时间7月25日晚上11：59。

7月19日，高通公司CEO史蒂夫·莫伦科夫(Steve Mollenkopf)在接受美国媒体采访时表示，高通仍在等待中国监管部门批准其收购恩智浦半导体的交易，但如果在7月25日之前无法获得中国监管机构的批准，则将放弃这笔交易。

如届时未获得中国方面批准，高通将向恩智浦支付先前同意的20亿美元解约费，从而结束这笔金额超过440亿美元的交易。但如果交易获得批准，高通将巩固汽车和物联网领域的竞争优势。并有机会在5G时代，整合更庞大和完整的移动生态系统。

新愿景

7月10日，中国通信设备公司中兴通讯与美国商务部签署协议，后者将有条件地取消近三个月来禁止美国供应商与中兴通讯商业往来的禁令。

“这是个好消息。”Brian Modoff说。作为高通战略与企业并购执行副总裁，Brian Modoff在高通扮演着重要的角色——这位来自华尔街的顶级分析师和机构投资人三年多前加入高通，负责与公司执行委员会的紧密协作，确定公司战略方向和长期愿景，并确保其与公司的战略规划工作相一致。

对于高通未来三十年的战略愿景，Brian Modoff表示，过去三十年，通过无线移动技术的研发实现“人与人的连接”后，“未来三十年，Qual-comm的战略是将移动技术扩展至新领域。”他的预判来自过去23年专注于无线网络和通信系统领域的经验和积累。“万物互联的时代正在到来，数十亿的设备将被连接起来，其中包括了各种各样的产品形态，5G将是实现万物互联世界的重要的元素。”而对恩智浦的并购计划将帮助高通实现这一愿景。

高通预计到2035年，5G会带来12万亿美元的经济增长，创造2200万个工作岗位。而物联网也有望开启一个规模庞大的、快速增长的新市场。到2020年，它在汽车、物联网和移动计算领域的可服务市场规模，就将达到660亿美元。

而高通身处的移动通信市场规模约320亿美元，但随着万物互联的兴起和对恩智浦的收购，包括物联网、ADAS（自动驾驶辅助系统），Au-tonomous（自主驾驶）等，430亿美元的市场机会将会涌现，物联网领域将会成为高通第二大市场。

不仅如此，数据中心以及射频前端领域也分别会有190亿美元和200亿美元的市场机会出现。而高通所服务的市场规模将会达到1500亿美元，这将给高通的发展带来重大契机。前提是高通能继续向用户提供更好的端到端设计，从而帮助他们降低成本同时提升产品竞争力。这也是为什么高通希望将自身系统级芯片（SoC）实力和技术路线与恩智浦在汽车、安全及物联网等领域行业技术、销售渠道相结合的原因。

“高通正在积极推动5G于2019年实现商用，更好地支持客户和消费者实现智能互联世界。而对恩智浦的收购将加快这一进程。”Brian Modoff说。

无论是推进5G商用抑或是实现物联网领域的完整布局，都意味着新一轮的变革和机会。而中国相关部门完成对恩智浦的并购交易的审批时刻，也正是这样一个关键时点，美国商务部对中兴通讯解禁的消息或许意味着转机。

在此前的对话中，高通总裁克里斯蒂安诺·阿蒙也曾表示：“我们对此保持乐观，希望在截止日期前得到批准。我们相信此次收购在业务上是十分互补的。因为一旦收购完成，不但有助高通将移动业务拓展至其它行业，也将对整个产业以及中国合作伙伴带来利好。”

目前，中美贸易战的紧张局势仍未缓解。但中国产业界与高通的合作正在持续推进。克里斯蒂安诺·阿蒙表示，随着全球5G标准首个版本——5G新空口（NR）R15 的完成，包括非独立组网（NSA）和独立组网（SA）的标准冻结，行业将5G标准进展加速往前提了一年。

基于2018年年初高通与领先的中国厂商共同宣布的“5G领航计划”。包括联想、OPPO、vivo、小米、中兴通讯、闻泰科技等企业将与高通共同推进5G商用，并拓展全球市场。12月下旬，将推出第一批5G数据和移动宽带终端。更重要的是，包括中国手机厂商在内的智能终端企业计划最早于2019年3月到4月发布5G智能手机。

此外，高通还与大唐移动合作开展3.5GHz频段上的5G新空口互操作性测试。之前高通与大唐成立的合资公司——瓴盛科技已经获得了监管部门的批准，目前正在组建管理团队，不久将为中国市场开发相关的半导体产品，并随着蜂窝技术从手机行业拓展至其他行业，为高通及中国物联网市场带来机遇。“随着2019年5G的到来，我们非常有信心为我们的合作伙伴在全球市场取得巨大成功做好准备。”克里斯蒂安诺·阿蒙说。

中国利好

7月4日，华为创始人任正非在发表的《励精图治，十年振兴》的内部讲话中强调，“要继续大量使用美国的部件，这是人类文明的成果，美国也需要市场支持它的产业发展。我们是买家，只要善待供应商，会成为友好伙伴的。”

他表示，“5G标准是全人类共同努力奋斗的结果，更是全世界数十家公司、数万科学家和工程师、十数年的努力而推动的。后面的路还很长，我们只有承认先进，知道别人的强大，才知道尊重别人的创造。我们今年还要买高通5000万套芯片，我们永远不会走向对立的，我们都是为人类在创造。”

这对高通高级副总裁兼首席市场官Penny Baldwin来说，可能是一个积极信号。

8个月前，Penny Baldwin刚刚加入高通，之前，这位拥有超过35年的市场营销和品牌营销经验的营销大咖曾担任英特尔副总裁兼全球品牌战略管理总经理，负责英特尔的全球品牌战略、定位和声誉的发展与管理。

对来自中国科技领军人物的“正能量”，Penny Baldwin颇有“英雄惜英雄”的认同。“之前我们发现，世界上大部分的人并不理解高通的作用，以及我们技术的重要性，也不了解我们的价值所在。”她和她的全球团队一直努力尝试各种新的营销和传播手段，以便“让更多的企业级受众明白高通赋能整个行业生态以及产业链上的企业所带来的价值。”

非技术背景让Penny Baldwin从另一个维度审视高通的商业模式，“在过去，高通的品牌营销都‘放手’给合作伙伴，但是技术创新驱动的公司，并不是只要技术足够先进，就会理所当然地获得市场需求，在将移动技术扩展到更广阔的市场的当下尤其如此。”

最近Penny Baldwin和她的团队对市场策略进行了调整，“不再投放30秒的电视广告，而是转向传递丰富的内容，讲好高通故事。”而很多好故事来自中国。

目前，高通正在全力与众多中国运营商、基础设备厂商、智能手机厂商等合作伙伴加速推动5G在2019年成为现实。中国的合作伙伴正成为高通“最有活力的合作方。”

7月初，中国智能手机厂商OPPO和vivo都在其刚刚发布的旗舰机型OPPO Find X及vivo NEX中搭载了高通骁龙845移动平台。与此同时，高通在中国发布的骁龙710移动平台，则是针对中国手机用户消费升级的需求，将人工智能应用加入其中，采用原来仅在骁龙800系列顶级旗舰级平台上的功能和特征，提升相机和多媒体体验。

2017年11月17日，高通已与中兴通讯和中国移动成功实现了全球首个符合3GPP标准的端到端5G新空口系统互通。这一合作演示的成功将5G商业的进程再次提速，被视业界为全球5G发展过程中的重要里程碑事件。之前小米、OPPO和vivo等3家中国智能手机制造商与高通签署协议，未来几年将从高通采购价值120亿美元的零部件。

与10年前运营商和设备制造商开始向4G过渡时相比，4G与5G发展的最大不同，在于有能力为整个世界提供服务的中国手机制造商的出现。如高通CEO莫伦科夫所言，“在该行业历史上，第一次出现了有能力为整个世界提供服务的实力强大、技术先进的中国手机制造商。”

赋能产业

与“讲故事”的Penny Baldwin不同，高通工程技术副总裁范明熙博士是高通“中国故事”的一部分。

作为移动通信行业为数不多的顶尖系统工程师和管理者，范明熙的工作是帮助合作伙伴，实现创新的应用和体验。就像“桥梁”一样，他和他的团队负责连接高通的产品部门以及运营商、设备厂商和终端厂商，解决从研发到技术到产品落地过程中的种种难题。

2018年6月，国内智能手机厂商vivo宣布，与高通成功合作研制出手机5G毫米波天线阵列并将其整合入vivo 实机内，且完成整机空口性能量测。这是范明熙和他的团队与国内手机企业在5G商业领域的又一次成功合作。

从最初的作为一名系统工程师加入研发部门。到在不同的项目中，积累了横跨整个产品周期的工作经验，从高级系统架构和算法设计到原型启用，到通过标准化、技术传播、商用产品开发和验证来实现的产品商业化。范明熙常说，“那些别人没有解决的问题，能激发我们的斗志。”而他的经历本身就是最好的条件，让合作伙伴的创新愿景与高通的技术和解决方案无缝连接。如他所言，“如果我们不跟终端厂商和业界紧密合作的话，便无法知道他们的商业挑战。”而解决这些挑战的同时，也帮助高通不断开拓新的边界。

根据Counterpoint Research的研究，2017年全球十大3G/4G智能手机厂商中有七家是中国厂商。考虑到2018到2022年，智能手机累计出货量将超过86亿部，而移动终端的规模将为构建AI平台带来巨大潜能。5月底，高通在中国举办了“人工智能创新论坛”，将中国作为实现AI战略和愿景的重要市场。

对于正在高速进入全球移动通信市场前列的中国智能终端厂商而言，与高通的合作意味着持续的创新以延续自己得之不易的领先地位。而面向5G和物联网的市场规模也并不仅仅停留在手机芯片上。

如高通战略与企业并购执行副总裁Brian Modoff所期望的，高通的战略是将移动技术扩展至新领域。目前，高通每年将营收的20%投入研发，累计研发投入超过510亿美元。将产品和业务拓展至医疗、汽车、物联网、智能家居、智慧城市等多个领域，

财报显示，2017年，高通物联网业务的营收已超过10亿美元，已推出超过25款专门设计和面向大众市场的物联网智能平台。截至目前，采用Qualcomm技术的物联网终端出货量已超过15亿部。“‘万物互联’的物联网时代正在到来，数十亿的设备将会被连接起来，我们在很多领域都发现了市场增长的机会”Brian Modoff说，“中国现在对物联网领域的投资也非常大，高通与中国的厂商以及生态链合作伙伴一起合作，加速物联网领域的创新、扩大物联网的应用。”

与此同时，尽管对于恩智浦的收购仍存在不确定性，但高通自身已准备好在汽车互联网领域提供完整的解决方案。在2018年CES上，高通与福特汽车宣布合作开发集成Qualcomm骁龙LTE调制解调器的车载信息处理平台，加速开发联网汽车。目前，全球超过30家主流汽车厂家都采用了高通的技术。“我们预计将会有价值40亿美元的设计中标。”Brian Modoff说。

据他透露，高通也将与中国的汽车制造商在车载通信系统、车载娱乐信息系统及ADAS领域展开合作，涉及硬件、安全性、传感器等方面的全面解决方案。同时，高通将有机会将与中国的智能手机厂商之间建立的相互守望与信任的合作关系延伸到更多领域，并最终催生新一轮变革。(沈建缘/文)

访谈

沈建缘：距离监管部门批准Qualcomm完成恩智浦收购的最后时限即将到来，你现在是否感到焦虑？

克里斯蒂安诺·阿蒙：我们希望在截止日期前得到批准。我们相信此次收购在业务上是十分互补的。这一收购已经在全球其他国家地区获得了批准，一旦收购完成，有助于Qualcomm将移动业务拓展至其他行业，也将对整个产业以及中国合作伙伴都带来利好。

沈建缘：高通如何看待中美贸易中两国科技产业合作可能面临的挑战？

克里斯蒂安诺·阿蒙：首先，我们还是乐观的，因为无线通信产业本质上是全球化的产业，而且越来越多的其他产业公司也加入了无线通信生态系统。所以我相信，未来无线通信产业还将是全球合作的产业。

就像我之前提到的，Qualcomm与中国伙伴的合作具备了双赢的所有要素，其中就包括我们的技术许可模式。Qualcomm的中国合作伙伴们认可和尊重Qualcomm的知识产权和专利授权模式，这样一个双赢的合作为中美两国都带来了利益增长。Qualcomm与中国合作伙伴在技术上的合作，也间接助力了很多其他产业的增长。

Qualcomm与中国手机产业的合作是中美两国成功合作的典范。我们之间的合作既表现了对于知识产权的尊重，也包括了中美两国在高科技领域的合作，这对中美两国发展都有利，是一个典型的双赢合作。所以，我认为，企业之间强有力的商业联系将成为稳定两国关系的主导力量。

沈建缘：相比3G、4G，5G生态圈也变得越来越庞大和复杂，面对种种不确定性，高通如何应对？

克里斯蒂安诺·阿蒙：在Qualcomm的发展中，我们在反复表达这样一个愿景：Qualcomm在过去的30年中实现了人与人之间的连接，在接下来的30年当中，Qualcomm不光要实现人与人之间的连接，而且要实现万物互联。在这个时间节点，我们希望将擅长的智能手机领域的技术延伸到相邻的产业。在这一过程中，无论是我们的芯片组业务，还是技术许可模式，都得到了稳定发展。

展望未来，我们对5G的到来十分乐观。因为在3G时代，整个行业的参与者主要是运营商、基础设施厂商、OEM厂商以及像Qualcomm这样的芯片及技术提供商。到了4G时代，随着手机成为消费电子产品以及便携的个人计算终端，一些其它产业的厂商开始加入整个生态当中，比如像大的互联网厂商。当5G到来，各行各业都将加入5G产业链，包括工业、医疗健康、汽车行业等。我认为这对于Qualcomm及我们的合作伙伴来说，都是继续增长和扩大业务的绝佳机会。而高通的成功正是来自于合作伙伴的成功。当我们的技术和商业模式满足更多人的需要，Qualcomm未来的机遇就会更大。

沈建缘：在5G时代，Qualcomm的技术专利授权模式与以往将有什么不同？

克里斯蒂安诺·阿蒙：首先，与每代无线技术标准一样，Qualcomm已经明确了5G时代的专利授权，及5G专利许可费率。可以预见的是，就像3G时代的终端大多数是3G/2G多模终端，4G时代的终端是4G/3G多模终端一样，5G时代的终端仍将是多模终端。鉴于此，Qualcomm的商业模式不会发生改变。其次，Qualcomm就4G专利授权的商业模式与中国国家发改委之间达成了明确的解决方案，面向5G的模式与此是一致的。

沈建缘：相比不断有新产品发布的智能手机领域，高通对进入始终在线的PC这类产品领域有何计划？

克里斯蒂安诺·阿蒙：我们在PC领域的业务还处于起步阶段。我们决定与微软合作发展这一品类，因为我们无法想象在5G时代PC无法实现与无线网络连接。正如你所说，智能手机的发展速度和规模正在重新定义PC的使用场景。我们刚刚起步，也与PC生态系统开展了合作，华硕、联想、惠普都已经分别发布了他们基于Qualcomm技术打造的始终连接的PC产品。近期我们也在美国与亚马逊合作推出了这一品类，对用户非常有吸引力。当用户从亚马逊购买这一产品后，到2018年年底前能享受免费无限流量数据；从2019年开始，只需每月信用卡支付10美元，还可以继续享受无限数据流量。

在欧洲，我们也发布了这个品类。例如在意大利，这款产品会由运营商补贴，也就是说购买PC需要59欧元，此外只需每月支付20欧元就能获得包月的数据流量包。随着我们在全球多个市场发布，我们相信始终在线的PC品类将会取得成功，因为我们重新定义了PC用户体验。举个例子，对于华硕发布的这款始终连接的PC，《福布斯》刊登的评测文章评价说，“超长电池续航带来惊人的生产力！”

更具体地来说，我们不仅发布了产品，我们还了解如何打造满足市场需求的特性，并吸引更多消费者购买产品。PC用户与智能手机用户有诸多差异，传统而言，PC用户在购买PC时，并不会首要考虑网络连接服务。

同时，在智能手机用户购买产品时，智能手机的销售点或运营商销售渠道往往也不会销售PC类产品。但是，在今年的台北电脑展（COMPUTEX 2018）上，三星宣布了将推出基于骁龙移动PC平台的Windows笔记本，另外还有一个重要智能手机厂商，也正在设计基于骁龙平台的PC产品。随着越来越多的手机OEM厂商开始推出基于骁龙的PC产品，产品在市场上获得的关注将越来越多，也会逐渐普及。我们对该品类产品未来的发展前景很乐观，因为这个品类将能够真正改变用户体验。