“手机+VR” 双主业能否力挽狂澜？

HTC手机业务失色 借势区块链图谋复兴

吴俊捷

区块链的热潮，宏达国际电子股份有限公司（以下简称“HTC”）似乎唯恐错失。

7月11日，HTC称，全球首款区块链手机Exodus将于第三季度正式开启公测。

除了区块链技术不明朗的应用前景、组合创新的技术门槛等行业通病亟待布局企业直面外，能源区块链实验室创始人曹寅直言， Exodus指涉的安全功能及虚拟货币进行冷存储的通用钱包技术均有待推敲。不过，具品牌优势的HTC选择时下推出区块链手机不失为维持手机业务现状的明智之举。

倚赖手机走上发展制高点的HTC也因受制于掉队的手机业务，深陷亏损泥淖。但手机仍被HTC视为与VR并重的战略性主业。HTC向《中国经营报》记者介绍，公司正致力推出手机移动设备与沉浸式体验的无缝衔接产品。

老树新花？

据悉，Exodus与全球首款区块链不可替换代币（以下简称“NFT”）游戏《谜恋猫》达成合作。开发者可通过平台去分发区块链游戏，收集体系及NFT内容。 Exodus也将逐步支持虚拟货币进行冷存储的通用钱包技术。HTC首席区块链技术官陈信生称，公司旨在通过Exodus打造一个促进用户之间的加密货币交易的区块链资产市场。

自进入2018年，糖果、长虹、联想纷纷推出区块链手机。其中，糖果创世版区块链手机、长虹R8麒麟手机均主打挖矿功能，联想S5主打支付安全。从技术维度讲，业内认为区块链价值具有革命性的历史意义。区块链技术具有去中心化、多个节点透明同步等特点，基于云及分布式账本技术，目前被主要应用于金融领域。

但曹寅直言， Exodus所涉足的加密游戏应用商店等指涉安全的功能与区块链技术所立足的数据可追踪、可验证、不可篡改、保护数据的完整及信息安全并非一回事。同时，Exodus涵盖的将虚拟货币进行冷存储的通用钱包技术也并非新技术，手机普遍具备该功能。另外，区块链分析人士何笑坦言，以比特币为代表的区块链资产行情疯涨的背后，也带来欺诈、操纵价格等质疑。同时，区块链技术对于当前基于“委托信任”的交易场所、中介机构等中心化的产物势必构成权力机构、制度框架的解构。区块链技术的制度风险、应用场景存伪需求等落地风险甚至合法性风险等都有待厘清。

除了区块链技术应用前景不甚明朗外，曹寅也表示，区块链技术是多种技术的组合创新：时间顺序的数据结构、共识算法的运行系统、智能合约的规则生成与执行、加密算法的点对点网络。这远非手机企业所能克服的。

珠三角的一家手机代工企业陈姓负责人直言，在胶着竞争状态下，头部的手机厂商出于控制风险，鲜少涉足区块链技术。在第一手机界研究院院长孙燕飙看来，相较之下，小众手机厂商及已脱离主赛道的手机厂商推出区块链手机，颇有些与其坐以待毙不如放手一搏的味道。同时，相较于糖果、长虹而言，HTC的区块链手机更具品牌优势。

手机中国联盟创始人王艳辉也表达了类似观点。头部效应显著的手机市场，品牌起落变幻莫测。“HTC的手机业务搭乘区块链技术的新概念，或许能够让其维持现状。至于‘老树’是否能够开出‘新花’仍是未知数。”他坦言。

从主流到小众的陨落

手机业务借势区块链技术被部分解读为HTC的开源行为。7月2日，HTC宣布于9月底完成缩减1500名制造部门员工，占全球员工总数的1/4。

近年，HTC围绕手机业务实施诸多节流行为。HTC曾于2016年在全球裁员15%。2017年3月，HTC以6.3亿元出售上海制造工厂以精简生产线。2017年9月，HTC以11美元将旗下曾参与谷歌Pixel手机业务的团队打包出售给谷歌，一度引起业内对于HTC手机业务的担忧。组合拳策略的出台并未助力HTC扭转颓势。HTC的税后利润于2017财年录得上市15年来的最低，净亏损达169亿新台币。公司股价新近报每股50新台币左右，相比2016年时的最高点已腰斩。市值目前仅维持于450亿新台币上下，不及巅峰期市值的1/20。

如今的HTC曾以一骑绝尘的姿态引领手机行业。代工起家的HTC，通过Android系统异军突起，于2010年前后比肩苹果、三星。除了屡为业内诟病的宣传营销缺乏亮点、忽视布局社会化渠道和电商渠道外，因对中低端手机市场及中国内地市场重视度弱，产品定位模糊等，HTC业绩于2013年迅速转为亏损，进入漫长的下行周期。IDC数据显示，HTC手机市场份额占比已由2012年的8.8%跌至2017年9月的0.68%。

不过，在手机市场的表现并未影响HTC坚持手机业务。除了借助区块链技术以提振手机主业外，HTC还在2018年初实施了海外优化组织计划，其中，手机仍被视为是与VR并行的两大核心业务板块。

值得注意的是，与HTC手机业务下行轨迹背道而驰的是研发费用的节节高升。HTC官方数据显示，创新研发投资在2016财年上升至14%。尽管有分析称，该部分资金极大可能是投注于VR板块，但上述珠三角手机代工企业负责人透露：“内地跻身国际第一梯队的手机厂商研发投入基本不过5%，台资企业的技术沉淀和研发人才储备整体高于内地科技企业。”

这在业内人士看来，给了HTC在手机市场反击的底气。

但孙燕飙指出，即便是具有垂直产业链优势的三星、软硬件一体化模式的苹果，有全球品牌号召力背书也苦于维持既定市场份额的流失。同时，营销路线的OV、性价比路线的小米、科技路线的华为等中系手机企业正在全球手机市场攻城拔寨。各个竞争维度都不具比较竞争优势的HTC从小众回归主流，中间不可控的变量太多且可预见的对手太强劲。

双主业强化VR愿景

外界认为HTC的手机业务之所以不容放弃的另一重要原因为，手机与VR两大主业联动是HTC的战略需要。HTC介绍，公司正致力于推出移动设备与沉浸式体验的无缝衔接产品。

据悉，LG、华为、小米等曾推出过类似产品。在VR观察人士赵子明看来无缝衔接VR产品的热度上升与移动VR的快速发展密切相关。

回望VR产业，在2014年后因受资本热捧VR迅速升温，但自2016年下半年以来，行业骤冷。移动VR却在自此期间相较于PC VR获得了倍数级的成长。GFK的中国VR零售市场数据显示，移动VR占中国VR市场的比重近两年达80%以上。三星GearVR近两年以超400万台的销量登顶VR市场便是最好的佐证。赵子明指出，受手机厂商买手机附送VR等推动，移动VR增速在中短期内超过PC VR是可预见的趋势。

HTC自2014年进入VR市场，从Vive系列硬件产品、VR/AR加速器Vive X、应用商店Viveport以及专注内容开发与发行的Vive Studios等各个层面打造虚拟现实的生态系统，这也巩固了HTC Vive在PC VR领域的第一梯队地位。

HTC所推进的最新旗舰智能手机HTC U12+与VR产品Vive Focus的联动，在蚁视科技创始人覃政看来，这有助于HTC补足移动VR产品的短板。

据拓墣研究院预估，2020年VR软硬件产值将达224亿美元，将是2017年产值的六倍有余。不过，谈及VR未来的发展方向，受访人士表现出了高度的一致：融合AR技术的VR，能为用户带来更自然的沉浸式技术交互模式。

这已然引起了HTC的注意。“加速VR及AR技术的规模化普及”被HTC董事长王雪红视为在5G时代弯道超车的契机所在。

不过，受访人士也指出VR硬件不成熟、缺乏精品内容支撑、性价比不高、用户体验差等老问题近两年有加剧的态势。这也导致VR的应用场景时至今日并未获得突破性进展。“VR目前仍停留于游戏、电影等民用娱乐场景，在商用市场并未取得长足进展。”覃政表示。

早在两年前就被业内视为处于爆发前夜的VR，现今仍未迎来黎明。这背后对应的是系统性难题。

“一方面，索尼等优质厂商基于担忧革新失败而造成既定优势丧失，缺乏革新动力，而劣质厂商则缺乏资金、技术等去推动革新；另一方面，受PC硬件成本高、内容短缺等影响，PC VR即便是在娱乐垂直领域也突破进展不大。同时，手机、PC作为计算平台的生态基础稳固，VR并不具备挑战的实力和时机。”赵子明称，HTC持续押注VR不乏受沉没成本牵制，在市场面前，HTC只能选择边布局边观望。