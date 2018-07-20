复工一周大单不断 中兴通讯“满血复活”

21世纪经济报道 21财经App 杨坪 深圳报道

复工才满一周，中兴通讯已连续多日传出喜讯。

7月20日，中国移动发布了一则《2018年至2019年VoLTE IP短信网关设备集中采购（扩容）》公告，表示将从中兴通讯采购36套VOLTE IP短信网关设备。

早前，受美商务部“拒绝令”影响，中兴通讯正常生产经营停滞近三个月，错失不少“大额订单”。在美商务部刚宣布解除限售令后，不少私募机构人士对中兴通讯后续业绩进展是否顺利仍存忧虑。

从目前的状态上看，中兴通讯的业务正逐步走上正轨。复工不满一周，中兴通讯已接连拿到三大运营商的订单。

7月16日，中国移动公布了“2018年GPON设备（新建部分）集中采购（标段二、标段三）”的中标候选人名单，中兴通讯成为两个标段的第一中标候选人。

其中标段2（OLT设备、XG-PON MDU设备和智能家庭网关设备）中兴通讯的中标份额不低于70%，投标报价4.87亿元（不含税）。标段3（OLT设备、XGS-PON智能家庭网关设备）中兴通讯中标份额为100%，投标报价3323.24万元。

7月17日，中兴通讯再传捷报，分别中标了中国联通“高端交换机扩容项目”和中国电信“

中国联通发布公告称，将对2017-2018年中国联通高端交换机扩容项目（中兴部分）进行单一来源采购，拟定单一来源采购供应商为中兴通讯，

对于单一来源采购的原因，中国联通表示：“本项目主要在原有网络设备基础上进行扩容，考虑到业务需求同时为保证网络的连续性及稳定性，需要向原设备供应商采购设备和服务，否则将影响网络正常运行和业务质量的原因，按单一来源采购方式进行采购。”

之所以选择中兴通讯，中国联通称是“为满足该厂家部分设备有扩容需求，需在现网设备上实施板卡扩容，本项目需从唯一(中兴通讯股份有限公司)供应商采购”。

同日，中兴通讯也成为中国电信2017年CN2网络扩容工程-接入交换机的第一中标候选人。公告显示，此次中国电信计划购入107台接入交换机，中兴通讯给出的投标报价为256.84万元人民币。

早前，中兴通讯前任总裁赵先明曾在股东大会上透露，在“拒绝令”期间，公司虽然无法开展经营活动，但是全球绝大多数客户都在等待中兴，没有发生客户大规模取消订单、没收余额保函的情况，绝大多数客户都对中兴通讯保持耐心。

拒绝令解除之后，中兴通讯火速恢复经营，大量员工周末奔赴公司加班。