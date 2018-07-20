华为手机发货量破亿 国产四强瓜分七成市场

李娜

在智能手机半年报成绩单出炉之前，华为消费者业务BGCEO余承东忍不住做了次“剧透”。

“截至7月18日，华为手机今年全球发货量已经突破了1亿台，比去年提前了近两个月。”在近日的一场公开活动中余承东如是说。这意味着华为越来越接近自己的老对手苹果的位置，并且大概率完成年初2亿台的发货量目标。公开信息显示，2017年苹果手机销量为2.15亿台，位列全球第二；华为全球销量为1.53亿台，位列全球第三。

记者注意到，去年上半年华为智能手机发货量为7301万部，如果按照余承东关于“过亿”的说法，在2018年上半年，华为智能手机的发货量同比增长将在30%上下，高于去年同期的21%。但对于具体增长数据，华为内部人士表示目前还未能对外公布。

“受用户换机周期到来以及全面屏产品开始普及等因素刺激，整体市场止跌企稳，换机周期重启，预计整体市场从下半年开始将出现新一轮小幅回升。”诺为咨询负责人对第一财经记者表示，后智能时代手机厂商洗牌接近尾声，华为、OPPO、vivo的领先优势还在扩大，市场正向着三分天下的格局演进。

从诺为咨询提供的数据报告中可以看到，加上小米的销量，“国产四强”目前已经吃下国内智能手机市场里的七成份额。

“还能去哪儿，可以选择的地方也不多了。”在一家国产手机四强的内部新人培训中，一位曾经在华为待过的研发人员和他的新同事们说道，希望可以在新的地方有新的突破。“在华为，扎在人堆里面，很难被人发现，挪一下地方或许能有不一样的思维方式。”

而在另一家明星手机厂商中，不少来自于魅族、金立甚至是国际手机品牌的前员工们加入了“面试大军”，希望在新企业中继续自己的“事业”。“干久了，还是离不开这个行业。”一位刚刚参加完面试的“前魅族人”对记者说。

事实上，随着竞争的加剧，中国手机市场在过去两年遭遇了一次“结构”调整，头部品牌的向下挤压，以及中小品牌的全线洗牌让“倒三角”到“T形”格局的分化变得越发迅速，人才流动也在向华米OV倾斜。

到了今年上半年，头部企业之间的竞争也开始白热化，T形结构中演变出了新的四角关系。

根据诺为咨询提供的一份手机报告，5月份零售销量份额中，华为、OPPO、vivo以及小米加起来的份额达到了70.6%，其中华为达到25.2%，OPPO和vivo分别以17.7%和16.6%的份额排名第二和第三，小米的国内零售份额则为11.1%。

“去年全年发布1.53亿台，第一亿台在9月份，今年是7月18日，确实早了很多，这让我们很吃惊。”华为终端手机产品线总裁何刚在nova3发布会后接受记者采访时表示，“我们看了上半年实际市场情况，在中国市场上，虽然整个市场份额有略微下滑，但有很多来自于苹果的高端用户迁移过来。”

他表示，海外市场发展是华为（上半年）提升的关键因素。“很多国家大于50%的增长率，有些国家接近于100%的增长率。”何刚说。

“华为份额已接近巅峰时期的三星，面对身后诸强的紧追，未来挑战并不小。”上述诺为咨询机构负责人对记者表示，2500元以上市场正在慢慢度过理性期（高性价比红海竞争期），2500元以下市场将向1500到1999元新千元档集中，品牌影响力将成为此档位突围血海的关键。

在经历了近一年半的市场低迷期后，国内智能手机整体市场出现触底反弹的迹象。

“一方面，线下市场受大品牌实体渠道拓展和换机周期来临影响开始止跌回暖。另一方面，线上市场周期性变化依旧明显，但伴随产品多元化，整体发展趋势向好。”诺为负责人认为，由于用户手中的智能机综合性能完备，加之2017年市场缺乏换机痛点，用户换机意愿减退，但是用户的换机刚需将保持在一年半至两年内，因此预计2018年下半年开始用户将开启新一轮的换机需求。