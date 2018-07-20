赛灵思并购中国AI芯片 公司深鉴科技

7月18日，全球最大的可编程芯片（FPGA）厂商赛灵思宣布收购中国 AI 芯片领域的明星创业公司——深鉴科技。有“中国英伟达”之称的AI芯片初创企业将继续在其北京办公室运营。目前，交易金额及细节尚未公布。

据了解，深鉴科技拥有业界领先的机器学习能力，专注于神经网络剪枝、深度压缩技术及系统级优化，主攻方向为安防、金融和手机。6月下旬，该公司宣布已经完成面向自动驾驶/高级辅助驾驶领域的技术整合及商业布局，并已实现方案落地。有分析认为，并购之后深鉴科技将在自动驾驶领域发力。

将瞄准自动驾驶

2016年成立至今，深鉴科技已获得3轮融资，累计融资金额超1亿美元，其投资方为金沙江创投、蚂蚁金服、三星风投、华创资本、高榕资本等多家重量级机构。作为其早期投资者之一，赛灵思与深鉴科技一直合作密切。

“深鉴科技在成立之初，所使用的芯片方案就是赛灵思的FPGA产品，而深鉴科技则是依据市场需求，开发出对应的加速卡，以让客户能快速打造出差异化的产品。” 集邦咨询拓墣产业研究院分析师姚嘉洋7月19日对21世纪经济报道记者称。

深鉴科技因其技术实力成为这两年最受关注的AI初创企业之一。“我们期待着他们的加入能进一步增强赛灵思全球领先的工程技术研发力量。”赛灵思软件业务执行副总裁Salil Raje称，“人才和创新是实现赛灵思公司发展的核心。未来，赛灵思将继续加大对深鉴科技的投入，不断推进公司从云到端应用领域部署机器学习加速的共同目标。”

姚嘉洋对本报记者表示，对赛灵思而言，并购的主要目的是进一步扎根中国市场。深鉴科技两年来在中国市场的表现不俗，收购该公司有助于赛灵思加强与中国市场的联结，甚至有机会扩大中国市场的营收。对深鉴科技而言，自己拥有团队与研发实力，而赛灵思在全球通讯、AI与自驾车领域都有相当深入的经营，两者结合有望使深鉴科技的技术实力面向全球市场。

有分析认为，未来深鉴科技将发力自动驾驶领域。6月下旬，深鉴科技宣布正式进入ADAS高级辅助驾驶系统领域，推出基于FPGA的车载深度学习处理器平台——DPhiAuto，这与赛灵思的布局不谋而合。赛灵思已深耕ADAS 12年，到2018年，赛灵思芯片解决方案已应用于29家车商的111款车型中。

针对自动驾驶方面的商业进展，深鉴科技创始人、首席执行官（CEO）姚颂6月对媒体透露，公司已有15家合作伙伴，并有4家签了合同。

加速布局AI芯片

近两年来，AI芯片初创公司受到资本热捧。7月，依图科技宣布完成1亿美元融资，其于6月刚刚完成2亿美元的C+轮融资，当时估值已达150亿元；6月，AI独角兽企业寒武纪科技宣布完成数亿美元的B轮融资，由多只“国字号”基金投资，投后估值达25亿美元；5月，耐能（Kneron）宣布完成由李嘉诚旗下维港投资领投的1800万美元A1轮融资；去年10月，地平线宣布获得来自Intel Capital领投的近亿美元A+轮融资。

据姚嘉洋介绍，相较于传统芯片，AI芯片最大的特点在于能够专门处理各类神经网络以及神经网络所衍生出的软件框架（Framework），如Google的TensorFlow或Facebook推出的Caffe/Caffe2等，在处理的效率与精确度上优于传统芯片，并且更加省电。

当前，国际一线的芯片大厂正在AI芯片领域展开竞赛，NVIDIA最为领先，Intel也通过并购Nervana等初创公司，迅速建立了在AI芯片的领导地位，AMD、赛灵思、高通与联发科等都加速布局AI芯片。

此外，谷歌、微软、Facebook、亚马逊等互联网科技巨头也已经争相投入资源，自主研发AI芯片。据报道，Facebook本月将谷歌芯片产品开发负责人Shahriar Rabii收入麾下，他此前在参与了Pixel手机Visual Core等芯片开发。

不过，业界对于AI芯片的商业化落地前景仍有较大争议。姚嘉洋7月19日对记者指出，以训练端来看，AI芯片已逐渐落地，目前还是以云端与资料中心市场为主，由NVIDIA与Intel所把持，短期内仍无其他竞争对手能与之匹敌；在推论端则是群雄竞逐，较早投入的芯片厂商更容易在市场（如智能手机、自驾车与安控领域）落地。

“初创企业仍在起步阶段，客户的采用意愿以及导入后终端市场的接受情况，还需观察。在中国政府近年来持续推行自有芯片开发与进一步导入自有产品的政策下，中国AI芯片初创企业有望取得不错的发展。”姚嘉洋说。

中国半导体投资联盟秘书长王艳辉7月19日对21世纪经济报道记者指出，AI芯片的应用还处于起步阶段，找到应用场景还需要一段时间。服务器云端大数据的处理对AI芯片的需求更明确，终端的需求则处于探索期，其前景取决于AI芯片能否提供更高效、成本更低的方案。

不过芯片厂商高通（Qualcomm）却认为，移动终端未来将成为AI技术普遍应用的平台，AI不仅仅局限于云应用。“我们认为，未来AI将越来越多地向终端侧迁移，如智能手机、物联网终端。” 高通公司一位发言人6月1日接受21世纪经济报道记者采访时表示。

高通认为，智能手机将成为最普及的AI平台。“未来你将看到很多将云端与终端侧相结合的AI应用。例如使相机变得更为智能，能够根据之前的经验以及当前的场景自行修改参数。你不会希望总是把数据发送回云端，然后再发送回手机来调整设置。又如电源管理，AI能够根据你手机的情况，自行打开和关闭手机不同的功能。”上述发言人对记者称。