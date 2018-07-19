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报道称HTC将退出印度智能手机市场 高管几乎走空

报道称HTC将退出印度智能手机市场 高管几乎走空
2018年07月19日 23:11 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间7月19日晚间消息，印度《经济时报》网站今日援引三位高管的消息称，智能手机厂商HTC将退出印度智能手机市场。

　　这三位高管称，HTC印度市场主管费萨尔·西迪奎(Faisal Siddiqui)、销售主管维杰伊·巴拉查德兰(Vijay Balachandran)和产品主管纳亚尔(R Nayyar)均已递交辞呈。

　　此外，另有70~80名员工也将离开公司，只有少数人仍将坚持岗位，包括CFO拉杰夫·塔亚尔(Rajeev Tayal)。这些人士还称，HTC在印度停止生产智能手机已将近一年，如今正在放弃所有经销协议。

　　HTC对此表示，并未完全解散印度业务。HTC一位高管称：“HTC总部将接管印度业务，并计划以在线形式销售虚拟现实(VR)设备。当然，这是一项规模较小的业务。”

　　而另一位高管称，HTC将来可能以一个“线上专属品牌”重新回归印度智能手机市场，但前提是其全球手机销量能够反弹。而目前，确实在退出。

　　但HTC一位发言人在一封电子邮件声明中称，HTC会继续在印度销售手机。印度是一个重要市场，HTC会在适当的时候对适当的业务进行投资。

　　该发言人还称，近期在印度市场裁员，也是对市场状况的反馈，这有利益推动HTC的创新，从而迈入新的增长阶段。该发言人还透露，目前HTC在印度市场仍有10多名全职员工。

　　上个月，HTC在印度市场推出两款智能手机，但由于没有进行推广，销量几乎可以忽略不计。调研公司Counterpoint Research数据显示，如今HTC在印度智能手机市场的份额已不到1%。

　　HTC今年6月份的全球销售额为22亿元新台币(约合7200万美元)，同比下滑了68%，为两年多以来的最大降幅。

　　去年9月，HTC将旗下曾参与谷歌Pixel手机的业务团队打包出售给谷歌，约2000名HTC员工加入谷歌。今年6月初，HTC再宣布裁员1500人。(李明)

HTC印度市场
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