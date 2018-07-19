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三星或明年推可折叠屏幕手机：打开尺寸与小平板相当

三星或明年推可折叠屏幕手机：打开尺寸与小平板相当
2018年07月19日 19:09 澎湃新闻
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　　原标题：三星被曝明年可能推出可折叠屏幕手机：打开尺寸与小平板相当

　　澎湃新闻记者 承天蒙 综合报道

　　三星计划2019年推出一款可折叠屏幕手机。

　　据华尔街日报7月19日报道，知情人士称，这款三星原型机内部代号为“Winner”，手机屏幕对角线长约7英寸，几乎与小尺寸平板电脑相当。手机屏幕能够像钱包那样对折；折叠后，手机外部正面有一块较小的显示屏，背面有摄像头。

　　上述报道评论称，可折叠屏幕手机是业内一直在流传的、手机厂商所追求的新产品之一。据说，多家手机厂商都在研发各自的版本。可折叠屏幕手机翻开后将接近全屏幕，提供一款接近平板电脑的大显示屏的同时，也具有手机的便携性。

　　科技网站The Verge介绍，由于有两块显示屏，三星必须要打造更大的电池，这会引发一些疑虑，因为此前三星Galaxy Note 7的电池被曝存在安全隐患，并引发全面召回。这款手机的价格可能会超过1500美元一台，首先会面向小众用户销售，如游戏玩家。

三星可折叠屏幕手机概念图三星可折叠屏幕手机概念图

　　实际上，类似的三星折叠手机剧透或谍照，科技媒体此前早已有过报道。2017年10月，The Verge发布了三星的专利图，是可折叠手机的设计，看上去与华尔街日报的描述很像。

此前科技网站曝光的三星可折叠手机专利图此前科技网站曝光的三星可折叠手机专利图

　　三星自己也说过多次公司正在研究这种可折叠设备。2017年4月，三星显示（Samsung Display）首席工程师Kim Tae-woong曾称，公司会先研究无边框显示屏，然后转向可折叠显示屏。而现在，三星的多款手机采用了最小边框的显示屏，不是完全的无边框，所以公司可能正在专注于可折叠显示屏。当时，三星也提到它可能在2019年发布一款可折叠手机。

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