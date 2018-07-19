三星或明年推可折叠屏幕手机：打开尺寸与小平板相当

原标题：三星被曝明年可能推出可折叠屏幕手机：打开尺寸与小平板相当

澎湃新闻记者 承天蒙 综合报道

三星计划2019年推出一款可折叠屏幕手机。

据华尔街日报7月19日报道，知情人士称，这款三星原型机内部代号为“Winner”，手机屏幕对角线长约7英寸，几乎与小尺寸平板电脑相当。手机屏幕能够像钱包那样对折；折叠后，手机外部正面有一块较小的显示屏，背面有摄像头。

上述报道评论称，可折叠屏幕手机是业内一直在流传的、手机厂商所追求的新产品之一。据说，多家手机厂商都在研发各自的版本。可折叠屏幕手机翻开后将接近全屏幕，提供一款接近平板电脑的大显示屏的同时，也具有手机的便携性。

科技网站The Verge介绍，由于有两块显示屏，三星必须要打造更大的电池，这会引发一些疑虑，因为此前三星Galaxy Note 7的电池被曝存在安全隐患，并引发全面召回。这款手机的价格可能会超过1500美元一台，首先会面向小众用户销售，如游戏玩家。

三星可折叠屏幕手机概念图

实际上，类似的三星折叠手机剧透或谍照，科技媒体此前早已有过报道。2017年10月，The Verge发布了三星的专利图，是可折叠手机的设计，看上去与华尔街日报的描述很像。

此前科技网站曝光的三星可折叠手机专利图

三星自己也说过多次公司正在研究这种可折叠设备。2017年4月，三星显示（Samsung Display）首席工程师Kim Tae-woong曾称，公司会先研究无边框显示屏，然后转向可折叠显示屏。而现在，三星的多款手机采用了最小边框的显示屏，不是完全的无边框，所以公司可能正在专注于可折叠显示屏。当时，三星也提到它可能在2019年发布一款可折叠手机。