中国电信总经理刘爱力即将赴中国邮政集团任新职

运营商世界网讯 今天下午14时多。中国电集团公司大楼出现热闹景象。中国电信集团总经理刘爱力与大家一一握手告别。显然，这是不寻常的举动，意味着传闻已久的刘爱力调任中国邮政集团成为现实。

之前，传言称中国电信集团公司总经理刘爱力将调任中国邮政集团公司总经理。目前看来这成为现实。欢送仪式之后，刘爱力将去中国邮政集团赴任。

刘爱力，男，教授级高级工程师。毕业于黑龙江省邮电学校大学专科，山东大学经济学研究生班，拥有挪威管理学院管理学专业硕士学位及香港理工大学工商管理博士学位。

历任山东省移动通信局副局长、山东省移动通信局局长兼山东省移动通信总公司总经理、山东省移动通信公司副总经理、中国移动通信集团公司网络部部长、山东移动董事长、总经理、浙江移动董事长总经理、中国移动通信集团公司副总经理、党组成员、中国移动有限公司执行董事兼副总裁。

2014年07月-2018年03月，任中国通信设施服务股份有限公司（2014年09月更名为中国铁塔股份有限公司）董事长。

2016年07月-2017年09月，任中国移动通信集团公司副总经理、党组副书记。

2017年09月，任中国电信集团公司董事、总经理、党组副书记。

2017年10月，任中国电信股份有限公司总裁兼首席运营官