中兴获海外运营商支持 新签多个订单

来源：C114中国通信网

C114讯 7月19日消息（刘定洲）自上周六终止拒绝令后，中兴通讯业务正在全面恢复中。在国内市场，中兴通讯获得了运营商和行业厂商的支持，据悉近日中兴通讯专家出席“5G与未来网络战略研讨会”，业内同行纷纷向其道贺。在海外市场，中兴通讯面临的局面要困难一些。不过，绝大多数合作伙伴理解中兴通讯暂时遇到的困难，通过各种方式，表达了对中兴通讯的支持和信任。

在终止拒绝令后数天，海外多家运营商宣布和中兴通讯加强合作。7月18日，意大利运营商Wind Tre和中兴通讯共同宣布，将继续加强双方在意大利Wind Tre全国移动网络现代化改造项目的合作。

据了解，Wind Tre是意大利最大的移动运营商，移动用户超过3000万户。2017年初，意大利政府在欧洲宣布率先启动欧盟5G行动计划（5G Action Plan），2017年10月，中兴通讯即与Wind Tre、意大利有线运营商Open Fiber合作，将基于3.6-3.8GHz频段，建设欧洲第一张5G预商用网络。

随着Wind Tre宣布与中兴通讯加强合作，关于“中兴通讯丢掉欧洲大客户”的传言也不攻自破。尽管Wind Tre近期也与其他设备商在一些网络项目上达成采购协议，但Wind Tre与中兴通讯的合作关系依然十分紧密。

几乎同时，和记奥地利与中兴通讯共同宣布加强战略合作，为在奥地利部署更领先的通信技术做好准备。

据了解，中兴通讯自2008年为奥地利电信市场提供设备和解决方案，从一开始就与和记奥地利建立了最有价值且长久的伙伴关系。过去几年，双方共同实现网络升级，满足更高的质量标准，不断提升用户服务。近十年的合作之后，双方承诺进一步加强伙伴关系，并继续在维也纳打造联合创新实验室。双方将在该5G创新实验室共同测试和分析中兴通讯面向未来的技术，并在奥地利实现这些领先技术的应用。

和记奥地利CEO Jan Trionow强调：“联合创新的首个成果是成功评估了Pre5G技术。今年年初我们已在维也纳上线Pre5G商用网络。这是欧洲电信市场的重大突破，使奥地利成为真正的5G领先者。只有联合像中兴通讯这样可靠且强大的伙伴，才能实现卓越的成就。”

海外运营商在终止拒绝令后宣布与中兴通讯加强合作，源于中兴通讯在5G等创新领域拥有丰厚的技术储备。尽管遭遇近三个月的拒绝令，中兴通讯的核心竞争力并未受损。

早在2014年，中兴独创性的把5G的关键技术Massive MIMO应用到了4G LTE产品，推出了中兴Pre5G解决方案，并在全球范围内广泛部署。截至2017年底，已在全球60多个国家部署了110多张网络。目前，中兴在5G无线基站，承载网，核心网，终端，标准，商用测试，产业生态等方面均取得非常好进展，处于业界领先地位。

除了欧洲运营商的支持，数日内，中兴通讯已在泰国、埃及、沙特、阿尔及利亚等海外多个国家代表处完成首单项目合同签订等工作。据悉，中兴向合作伙伴、供应商等发送了《合作伙伴信函》，称“因拒绝令而导致延期的合作活动，中兴将调集所有资源，全力追赶进度”。

在终止拒绝令后，中兴通讯坚持国际化道路的决心不会动摇，信守对海外客户及用户做出的承诺的决心也不会动摇。中兴通讯将始终以客户为中心，进一步聚焦主流产品，聚焦价值客户，提升主流市场、主流客户市场占有率，兼顾收入与利润的平衡，保持健康稳健的财务状况，更加重视合法合规经营，为全球的通信事业发展贡献力量。