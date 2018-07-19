刘爱力在电信业的三个瞬间

来源：来源：C114中国通信网

C114讯 7月19日消息（乐思）对于中国电信集团公司总经理刘爱力来说，这个告别有些突然。

因为，在这个岗位上，刘爱力只“服役”了10个月的时间；按照业内流传的最新消息，刘爱力将接替李国华出任中国邮政集团公司总经理、党组书记，而李国华则被任命为中国联通集团总经理。

刘爱力告别中国电信

对于刘爱力而言，这既是个告别，也是个新的开始。刘爱力告别的不仅仅是中国电信，而是奉献了自己全部青春的中国电信业；他所迎来的，不仅仅是职务的“半格”升级，更是担负起了邮政行业深化改革的重担。而这，一如他在电信业的过往，直面挑战，攻坚克难。

作为行业媒体的小编，笔者并没有和刘爱力直接打过交道，但听到的事情还是不少，回顾刘爱力在电信业中的30年历程，有三个瞬间让人印象深刻。担任中国移动副总裁期间，一封题为《关于TD-LTE工作的思考》，折射出了其对电信业的深邃思考；担任中国铁塔董事长期间，做客央视《对话》栏目，面对三大运营商高管的迷之微笑，一番畅谈，折射出了其对于电信业改革的坚定信念；第三个瞬间则是上个月底的MWC上海，“一碗水”的打油诗戳破了电信业的窗户纸，敢说敢言的背后，是对电信业行业价值流失的无奈，更是希望能够惊醒电信业，重塑价值和明天。

刘爱力在2018世界移动大会-上海

一封邮件凝心血

可以说，刘爱力既见证了中国移动通信产业的发展，更见证了中国移动的辉煌。

但由于各种原因，中国移动在3G时代陷入了停滞期，整个公司从上到下都憋着一股劲，希望能够在4G时代重塑辉煌。伴随着TD-LTE技术的成熟，中国移动迎来了又一春。

身兼重任的中国移动在建设TD-LTE的过程中，遇到了很多困难和瓶颈。刘爱力在中国移动任职期间，发布的一封《关于TD-LTE工作的思考》的邮件，其中很多建设性的意见和思考对于后来中国移动壮大TD-LTE网络发挥了重要作用。

比如其中提到“尽快开展TD-LTE扩大规模试验并以D频段为主部署，将为TD-LTE国际发展起到示范和带动作用，实现国际市场“三分天下有其一”；若仅仅选择F频段，将可能导致TD-LTE成为极少数运营商的选择。”使得中国移动开始有了部署TD-LTE的新思路。

如今，TD-LTE在标准化、研发产业化、规模商用化方面取得了一系列国际领先的创新。TD-LTE已建成全球最大的LTE网络，TD-LTE基站部署总量超过154万，用户总数达到7.26亿，占比全球4G市场的34.2%和43.8%。另一方面，TD-LTE已在全球得到广泛使用，商用网络达到89张，试验网络超过96张，基站出货超过186万个，发展用户超过9.62亿，占比全球4G市场的41.33%和58.12%。

从无到有塑铁塔

前几日，C114撰写了一篇题为《成立四周年：中国铁塔创造共建共享奇迹》的文章，总结了铁塔成立这四年的历程。

四年前，中国铁塔正式成立。四年间，中国铁塔共累计改造及新建交付的铁塔站址达到146.2万，已投入运营的室分项目1.7万个，涉及高铁与地铁57条。这意味着，中国铁塔用四年的时间完成了过去30多年来行业建设的总量，让我国在短短时间内便建成了全球最大的4G网络。

铁塔取得的成绩有目共睹。但是在这期间，有一个人不得不提，那就是—刘爱力。从成立之初（2014年07月），刘爱力就担任当时还名为“中国通信设施服务股份有限公司”也就是中国铁塔股份有限公司的董事长。在任职期间，在刘爱力及整个中国铁塔团队的努力下，中国铁塔在4G建设，共建共享，拓展铁塔资源及应用上做出了卓有成效的贡献。

几年来，中国铁塔共建共享成效远超预期，新建铁塔共享水平从14.3%大幅提升至70.4%，三年来相当于少建铁塔60.3万座，节约投资上千亿元，节约土地占用近3万亩，经济社会效益显著。

在任职期间，刘爱力还力推铁塔上市，推动企业完善治理结构，对铁塔进一步实现扩大共享发挥了重大推进的作用。他曾表示，如果铁塔公司无法尽快上市，就不能及时解决债务、财务成本过高问题，会影响三家电信企业运营成本，直接损害三家电信企业利益，这就违背了改革初衷，失去了改革的意义。如今，随着“铁塔模式”越来越强大，上市日程推进的步伐正在逐渐加快，有望今年内完成。

“一碗水”惊醒电信业

在通信业“摸爬滚打”多年，对于通信业，刘爱力有着自己的见解。在刚刚闭幕的2018年世界移动大会—上海（MWCS 2018）上作了题为《注智数字经济，共创美好未来》的主题发言。其中“一碗水”的打油诗赢得了满堂彩。刘爱力成功成为运营商高层中的“敢言”第一人。

“一碗汤、汤一碗，倒过来叮当响，倒过去响叮当，倒过来倒过去，还是那碗汤，可每倒一次，行业价值下降一次。”在刘爱力看来电信业传统业务面临着严峻的挑战。包括移动业务已进入“全民”拥有手机的时代，全行业移动用户总数达15亿，超过全国人口总数（14亿），市场趋于饱和。不限量+共享带来户均流量（DOU）的快速增长，但流量业务增量难增收。捆手机业务、捆电视业务、捆流量等方式使得宽带业务几家欢喜几家愁，终将导致边际效益持续下降。云网一体化，使得政企专线等传统业务将被功能所替代。

面对新形势面对新形势，刘爱力建议运营商需要开启数字化转型之旅。

在业务提供方面，需要从封闭的管理系统向开放的API平台架构转变，从有限的传统业务组合向多样化的数字业务组合转变，从有限、相对封闭的供应商向开源的生态系统转变。

在运营模式方面，需要从传统流程型产品开发向敏捷迭代开发转变，从有限的数据开发向大数据运营转变，从传统的营销渠道向线上+线下、社区+农商、平台+连锁、专业+合作的融合渠道体系转变，从客户的简单服务向客户体验的360度接触点全方位运营转变，从固化的组织和封闭的文化向匹配数字化企业的灵活组织、开放文化和数字技能转变。在网络体系方面，需要从离散的专业网（如无线、承载、传输、核心、IP等）向虚拟化、软件化、云化的云网一体化架构转变。

附刘爱力简历：

刘爱力，男，教授级高级工程师。毕业于黑龙江省邮电学校大学专科，山东大学经济学研究生班，拥有挪威管理学院管理学专业硕士学位及香港理工大学工商管理博士学位。

历任山东省移动通信局副局长、山东省移动通信局局长兼山东省移动通信总公司总经理、山东省移动通信公司副总经理、中国移动通信集团公司网络部部长、山东移动董事长、总经理、浙江移动董事长总经理、中国移动通信集团公司副总经理、党组成员、中国移动有限公司执行董事兼副总裁。

2014年07月-2018年03月，任中国通信设施服务股份有限公司（2014年09月更名为中国铁塔股份有限公司董事长。

2016年07月-2017年09月，任中国移动通信集团公司副总经理、党组副书记。

2017年09月，任中国电信集团公司董事、总经理、党组副书记。

2017年10月-2018年7月，任中国电信股份有限公司总裁兼首席运营官。

2018年7月-任中国邮政集团公司总经理、党组书记。