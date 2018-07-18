路透社：中国铁塔在香港IPO融资 规模或为88亿美元

新浪科技讯 北京时间7月18日下午消息，汤森路透旗下财经媒体IFR今日报道称，中国铁塔计划在港交所IPO（首次公开招股），最多融资或约88亿美元，使公司估值达350亿美元。

今年5月中旬，中国铁塔向港交所提交上市申请。《南华早报》6月28日曾援引知情人士消息称，中国铁塔已获得港交所上市委员会的正式批准，将通过IPO融资100亿美元。

该报道当时称，中国铁塔此次IPO将超越小米公司，成为今年以来港交所最大规模的IPO。与此同时，也有望成为最近30年来在港交所进行的第四大IPO融资。

中国铁塔于2014年7月18日挂牌成立，注册资本金为100亿元人民币，由中国移动、中国联通和中国电信发起成立。据招股书显示，中国铁塔2017年营收686.65亿元，税前利润26.85亿元。

按客户划分，2017年中国移动带来营收368.04亿元，占总营收53.6%，中国联通带来营收162.32亿元，占总营收23.7%，中国电信带来营收154.67亿元，占总营收22.5%，三大运营商带来的营收占中国铁塔总营收的99.8%。

招股书还显示，中国移动持有中国铁塔38%的股份，中国联通持股28.1%，中国电信持股27.9%，而中国国新持股6.0%。中国国际金融公司和高盛是中国铁塔此次IPO的承销商。(李明)