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爱立信第二财季亏损扩大：当季裁员2000人

爱立信第二财季亏损扩大：当季裁员2000人
2018年07月18日 16:55 新浪科技
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爱立信第二财季亏损扩大：当季裁员2000人
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　　新浪科技讯 北京时间7月18日下午消息，瑞典电信设备公司爱立信今天发布的第二财季业绩显示，由于该公司仍在推进重组计划，而且大力投入研发，所以其亏损额大幅扩大。不过，该公司的运营利润率逐步接近既定目标。

　　爱立信第二财季净亏损从去年同期的4.57亿瑞典克朗增加到18亿瑞典克朗（约合2.041亿美元）。营收则下滑1%，至498.1亿瑞典克朗。分析师平均预计该公司当季净亏损2.61亿瑞典克朗，营收为482.5亿瑞典克朗。

　　该公司当季毛利率从去年同期的29.1%增加到34.8%，运营利润率则从-1.1%提升到0.3%。

　　该公司CEO鲍毅康（Borje Ekholm）说：“我们仍将执行专注的商业战略，并且按部就班地向2020年实现至少10%的运营利润目标挺进。”

　　尽管为了迎接5G时代而加大网络部门的投资，但该部门的利润率却有所改善。在看到北美实现强劲增长后，网络设备营收同比增加2%，主要受益于5G相关投资的增加。该地区的所有大型运营商都在筹备5G网络。

　　然而，北美的强劲表现却在一定程度上被东南亚、大洋洲、印度、中东和东北亚的营收降低所抵消。

　　爱立信当季裁员2000多人，使得该公司自去年第二季度开始裁员计划以来的裁员总数达到2.05万人。

　　该公司称，他们已经完成100亿瑞典克朗的成本压缩计划，这将开始体现在该公司的盈利中，主要是通过降低服务交付成本和普通成本来实现。

　　该公司还表示，其无线接入网络设备市场在2018年仍然预计将下滑2%，而重组费用仍然预计在50亿至70亿瑞典克朗之间。(书聿)

爱立信电信裁员
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