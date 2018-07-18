印度电信市场乱局：诺基亚华为向左 爱立信向右

来源：C114中国通信网

C114讯 北京时间7月18日早间消息（蒋均牧）在印度，诺基亚和华为正试图采取积极的措施，将其业务从传统的电信服务提供商领域扩展至企业，以寻找新的增长机会。华为还加大了对印度手机市场的关注度，以扩大其收入。

然而，来自瑞典的爱立信继续聚焦于电信服务提供商——作为其全球战略的一部分，该战略旨在发展传统网络业务。但在同时，它亦通过运营商客户来为企业市场提供服务。

这种情况发生在印度电信市场经历密集整合导致电信公司数量减少的情况下，缩小了设备供应商的商机。

印度《经济时报》报道称，华为和爱立信受目前的行业动荡影响颇大，并且已经采取了裁员措施。另一方面，作为其全球计划的一部分，诺基亚一直在重组印度业务，该计划是在收购阿尔卡特朗讯后启动的。

“我们正在将传统的客户基础由通信服务提供商扩大至能源、交通和公共部门等新的垂直市场，这些市场需要高性能的网络来运营核心业务。”诺基亚印度市场负责人桑杰·马利克（Sanjay Malik）在接受采访时说道。

诺基亚首席执行官拉杰夫·苏立（Rajeev Suri）最近告诉印度《经济时报》，企业业务是其全球增长最快的业务，其印度企业业务亦将在较低的基数上快速增长。

苏立随后表示诺基亚愿意采取收购的方式以加强其企业业务，它此前收购了阿尔卡特朗讯，这在很大程度上使之跨越到电信业务以外。

不过，马利克表示，诺基亚将持续关注运营商投资领域。“我们还与各式各样的利益相关方充分合作，以使能向物联网和5G等新技术的演进。”他补充道。

另一方面，华为如今在印度更加关注企业和智能手机业务。该公司的一位发言人表示，电信行业的传统业务已经开始饱和，而来自传统业务的收入实现亦遵循相同的轨迹。

在印度，华为已经运营企业业务有六年之久，但真正发力在过去两三年。

“印度一直是华为全球战略中的关键市场。在这里，我们甚至实现了超过全球整体增速的增长速度，已经吸引了超过500家客户和合作伙伴。”华为发言人补充道。

遵循自然年会计制度的华为2017年的印度收入约为12亿美元。其中终端业务贡献了大约2.5亿美元，企业业务贡献了3000万至4000万美元，其余来自电信业务。

不过，这家中国巨头表示，它正以不同的方式与电信客户和合作伙伴讨论新的机会：“实际上，我们已经开展有跨领域的业务。电信公司今年在很多领域都有支出，特别是在LTE基础设施和云核心网上。”

爱立信总裁兼首席执行官鲍毅康（Borje Ekholm）在最近的一次互动中告诉印度《经济时报》，移动连接是该公司在印度的重点关注领域。“我们可以发展连接，无论是移动宽带，还是智能制造、智慧农业和智慧城市，我们在这里有增长机会。”他说。

爱立信此前曾试图通过像思科这样的公司进军企业市场。然而，尚未看到有任何重大市场成功。

“我们之前试图在不同的领域开展业务，但很难将它们一起保持下去，所以相反，我们开始专注于连接。我们通过向我们的电信客户销售产品来这么做。”鲍毅康说道。

“我们正与电信公司合作，向制造业等行业进行销售。这将足以让我们真正成功。”他补充道。