小米上市以来累涨近30% 雷军身家首次突破200亿美元

新浪港股讯 小米集团上市首日开盘破发，但此后股价走出暴力上涨行情，今日股价再涨5.26%，报价22港元，根据港交所数据，小米最新市值为4945亿港元，折合630亿美元。小米股价上市以来累涨29.41%。

目前，雷军身家首次突破200亿美元，仅次于腾讯马化腾、阿里马云、恒大许家印、万达王健林、碧桂园杨惠妍，居于福布斯中国富豪第6位。

小米集团-W（01810）发布公告，招股章程所述的超额配股权已由联席代表（代表国际包销商）于2018年7月17日悉数行使，涉及合共3.269亿股购股权股份，相当于超额配股权获行使前全球发售初步可供认购的发售股份总数约15%。

购股权股份中，1.07亿股购股权股份将由Morningside China TMT Fund I， L.P．出售及转让，1803.8万股购股权股份将由Morningside China TMT Fund II， L.P．出售及转让， 2.01亿股购股权股份将由公司发行及配发，价格为每股购股权股份17.00港元。

港交所与沪深交易所在三方面达成了共识：

互联互通的进一步优化和完善是双方共同认可和努力的大方向，会继续健康稳定地发展。

会议认为内地投资者对不同投票权架构（WVR）公司还缺乏瞭解，WVR公司纳入港股通合资格证券需要充分考虑两地市场的发展水准和监管实践。因此，三所将在沪深港通合资格证券现有纳入制度基础上加入一个稳定交易期机制。

三所已商定成立联合工作组，将尽快研究WVR公司纳入港股通合资格证券的新补充机制具体方案和细则。