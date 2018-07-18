小米一加是印度人最想买的手机 三星才排第三

参考消息网7月18日报道 韩媒称，在正成为世界最大智能手机市场的印度，三星电子智能手机的消费者喜好度仅排名第三。排在前两位的则是中国的手机品牌。

目前，继中国和北美之后，印度是世界排名第三的智能手机市场。印度人口的44%为24岁以下，智能手机的普及率仅为25%，被认为是全世界增长可能性最大的市场。

据报道，市场调查机构战略分析公司（SA）最近发布的报告显示，在印度智能手机市场上，中国小米的购买喜好度比三星高出近两倍。今年二季度以1068名印度消费者为对象进行在线调查的结果表明，有26%的人回答说希望购买小米。回答希望购买中国一加手机的人占17%，排名第二；三星占14%，排名第三。尽管苹果手机被排除在调查对象之外，但三星排名还是下降了一级。

报道称，去年一季度，SA在印度实施的购买喜好度调查中，小米占26%，排名第一；三星电子占12%，和苹果手机并列第二。当时，三星电子的智能手机市场占有率排名第一，小米排名第二。但此后，三星电子和小米的占有率差距日益拉近，小米终于在第四季度以两个百分点实现逆转。今年一季度，这一差距扩大到了5个百分点。

报道称，三星电子对本次调查结果表现紧张，是因为在中国也经历过类似的情况。在摩根斯坦利2013-2015年以中国消费者为对象进行的购买喜好度调查中，三星电子2013年为37%，2014年为24%，2015年为15%，逐年下滑，同期的中国市场销售占有率也从第一降至第五。现在则以个位数的占有率排名第八。

据报道，三星电子在印度市场的高档机和中低档智能手机领域，都受到了来自中国企业的强大挑战。市场调查企业Counterpoint Research分析称：“小米在线上市场没有敌手。”在高档智能手机市场，三星也继一加和苹果之后，占有率排名第三（2017年三季度为准）。