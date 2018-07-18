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工信部：符合首版5G标准的商用系统设备有望年底推出

工信部：符合首版5G标准的商用系统设备有望年底推出
2018年07月18日 08:46 新浪科技综合
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　　来源：科技日报

　　科技日报北京7月17日电 （记者陈瑜）“5G的发展需要各界的紧密合作和共同努力，建议凝聚产业合力，紧扣国际标准，以技术研发实验为平台，促进系统、芯片、终端、仪表等产业链各环节加速成熟。”在17日举行的第三届5G和未来网络战略研讨会上，工业和信息化部信息通信发展司副司长陈立东在致辞中表示，力争2018年底推出符合第一版本5G国际标准的商用系统设备，为5G商用奠定产业基础。

　　该研讨会由未来移动通信技术标准及产业发展推进委员会（以下简称FuTURE推进委员会）主办。

　　陈立东同时建议，持续推动技术创新。加强移动通信空口技术演进、毫米波、太赫兹、量子通信等新技术领域的研究，为5G增强技术和6G的发展奠定基础。加速5G、未来网络与云计算、大数据、人工智能等ICT前沿技术的深度融合，推动网络智能化发展；注重跨行业融合发展。大力培育5G以及未来网络技术在工业、能源、交通、医疗等经济社会各领域的融合应用，助力传统行业转型发展；加强国际合作交流，携手共建合作共赢的全球产业生态。

　　6月14日，国际标准组织3GPP确定了5G独立组网标准，标志着全球5G发展进入商用部署关键时期。5G商用也成为本次会议的热议内容。高通中国区研发负责人徐晧表示，从2018年下半年开始，将开展大量预商用工作，为推动2019年实现5G商业化，高通将开展更多测试研究。

　　“新的网络技术带动了多场景服务的优化，而且也带动了互联网技术的演进。”FuTURE推进委员会主席邬贺铨院士认为，5G将带来网络的互联网化，将让网络引入一层半的以太网中继。当二层、三层延时较大时，用以太网帧作为一层半的传输载体可实现大带宽低时延转发。他同时表示，5G标准化还有很多挑战尚未解决，创新永远在路上。

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