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国资委公布央企业绩考核A级名单:移动第2 电信第18

国资委公布央企业绩考核A级名单:移动第2 电信第18
2018年07月18日 08:03 新浪科技综合
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　　来源：C114中国通信网

　　C114讯 7月18日消息（张海龙）昨日，国务院国有资产监督管理委员会发布了2017年度中央企业负责人经营业绩考核A级企业名单。

　　此次A级企业共50家，电信行业三家入围。其中，中国移动仅次于招商局排名第2，中国电信排名第18，武汉邮科院排名第36。

　　在提速降费大背景下，电信行业企业尤其是运营商能够取得这一成绩真的十分不容易。

　　持续获得A级排名

　　作为优等生运营商一直持续获得A级排名，在日子不好过的近几年，运营商也在努力获得A级排名的青睐。

　　中国移动更是常年“霸榜”。据C114统计，此次已经是其连续14年上榜。中国移动2004年排名第19位，2005年第5位，2006年第2位，2007年第3位，2008年第1位，2009年第2位，2010年第1位，2011年第1位，2012年第7位，2013年第5位，2014年第6位，2015年第2位，2016年第2位。

　　中国电信也是国资委考核A级名单的“常客”，2004年排名第18位，2005年第4位，2006年第13位，2007年第9位，2013年第36位，2014年第11位，2015年第15位，2016年第14位。

　　中国联通的成绩则稍微弱一些，仅2014年进入A级名单，排名第38位。

　　净利润增速放缓 资本开支缩减

　　在取得A级考核的光鲜外表之下，是运营商人的负重前行。毫无疑问，取消全国漫游费，提高接入速率、降低通信资费，在让消费者获得实惠的同时也制约着运营商的盈利能力。

　　在2016年，中国移动营收达7084亿元，同比增长6%；净利润1087亿元，同比增长0.2%。剔除铁塔一次性收益因素，2016年净利润同比增幅达10.5%。而到了2017年，中国移动实现营运收入7405亿元，同比增长4.5%；净利润为1143亿元，同比增长5.1%。

　　从中不难发现，在继续扩大营收的同时，盈利能力下滑严重，2017年净利润增长只有2016年一半。

　　再看中国电信，2016年营收3523亿元，同比增长6.4%；净利润180亿元，同比下降10.2%。2017年经营收入为3662.29亿元，同比增长3.9%，净利润为186.17亿元，同比增长3.3%。

　　虽然在去年，中国电信止住了利润下滑的颓势实现利润小幅增长，但盈利能力仍旧十分薄弱。

　　而为了保证利润，运营商开始缩减资本开支，中国移动2017年资本开支为1775亿元，同比下降5.2%。中国电信2016年资本开支为968亿元，同比下降11.3%，2017年资本开支为人民币887.12亿元，同比下降8.4%。

　　利润增长放缓、资本开支下降，想替运营商说句，A级考核——爱你真的不容易！

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