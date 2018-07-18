中标中移动项目 中兴收获解禁后首个大单

7月16日，在中兴通讯在美国商务部对公司的禁令正式解除后的第一个工作日，收获了来自中国移动的大份额订单。在中国移动2018年GPON设备（新建部分）集中采购中，中兴通讯成为获得绝大多数份额的候选人。而中国移动这价值数亿元的订单，对中断运营近三个月的中兴通讯来说，无疑是“雪中送炭”。

解禁后的首份大单

据中国移动采购与招标网7月16日公示，在中国移动2018年GPON设备（新建部分）集中采购（标段二、标段三）中，中兴通讯作为第一中报候选人出现，投标报价分别为4.87亿元和3323.2万元。

具体来说，在标段二“OLT设备、XG-PON MDU设备和智能家庭网关设备”中，中兴通讯获得份额不低于70%，投标报价为4.8658亿元（不含税），华为获得不超过30%份额。在标段三“OLT设备、XGS-PON智能家庭网关设备”中，中兴通讯获得全部份额，投标报价为3323万元。

中兴通讯7月15日公告，根据BIS于2018年7月13日（美国时间）发布的命令，BIS已终止2018年4月15日拒绝令并将中兴通讯从《禁止出口人员清单》中移除，上述事项自拒绝令解除令发布之日起生效。这一官方声明代表美国商务部对公司的禁令正式解除。

另据中国移动官网去年发布消息，2017年11月24日，中国移动全球合作伙伴大会期间，中国移动与中兴通讯举行战略合作协议签约仪式，双方将在智慧城市、智慧家庭、安全终端服务平台、下一代网络智能运维、下一代网络技术五大领域展开深入合作，共同培育良好生态环境，推动产业持续发展。

中兴通讯A股四天三板 涨幅超4成

7月17日，中兴通讯A、H股持续反弹。中兴通讯A股午后封涨停，四天收获三个涨停板，报17.06元；其H股收涨3%，报16.84港元。

中兴通讯A股17日共成交70.9亿元。盘后龙虎榜数据显示，买一深股通席位买入6541万元，卖出1622万元，净买入4918万元。7月17日，中兴通讯（00763.HK）登榜港股通前十大成交活跃股，获净买入4723万港元，连续4个交易日南下资金维持净买入。

消息面上，7月14日早间，中兴通讯官方微博发文称：满怀信心再出发。与此同时，《每日经济新闻》记者注意到，中兴通讯的员工也在朋友圈发文并配图称，中兴总部的LED广告牌上挂出了“解禁了！痛定思痛！再踏征程！”的标语。

每日经济新闻（微信号：nbdnews）记者于14日上午赶往位于深圳南山区的中兴通讯总部，在总部一楼大厅的LED广告牌上看到“解禁了！痛定思痛！再踏征程！”的红色标语。

而自7月14日到17日的这四个交易日内，中兴通讯A股涨幅达到40.99%；H股涨幅达到47.94%。