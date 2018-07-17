今年的3款新iPhone玻璃面板首次曝光 LCD版边框略宽

新浪科技讯 北京时间7月17日晚间消息，美国科技网站9to5mac今日首次曝光了苹果公司(以下简称“苹果”)今年即将发布的三款新iPhone的玻璃面板。

根据媒体之前的报道，苹果今年将发布三款新iPhone，分别为5.8英寸OLED版iPhone(iPhone X二代)、6.5英寸OLED版iPhone(相当于iPhone X Plus)和6.1英寸LCD版iPhone。

而9to5mac今日曝光的三款新iPhone的玻璃面板与之相吻合，分别为5.8英寸、6.5英寸和6.1英寸。如果这组照片属实，这可能是今年即将发布的三款新iPhone核心零部件的首次曝光。

从图片上可以看出，采用6.1英寸LCD屏幕的低端版iPhone在外观设计上与当前的iPhone X非常接近。此外，另外两款OLED版iPhone也采用了与iPhone X相似的设计。

这与之前的报告相一致，即今年的三款新iPhone都将沿袭iPhone X的外观设计。但需要指出的是，从照片上也可以看出，LCD版新iPhone的边框要略宽于另外两款OLED版iPhone。

对于LCD屏幕，要实现超窄边框需要一些新的技术。从图片上看，尽管LCD版新iPhone的边框已经很窄，但仍要宽于OLED版iPhone。尤其是从底部边框看，显得特别明显。

根据媒体之前的报道，今年富士康将代工几乎全部的二代iPhone X，90%的iPhone X Plus，以及75%的LCD版iPhone。而剩余部分将由和硕联合和纬创代工，其中纬创预计主要代工LCD新iPhone。

摩根士丹利知名分析师凯蒂·休伯特(Katy Huberty)上个月曾预计，5.8英寸OLED版iPhone起始售价为899美元，较iPhone X低100美元。6.5英寸OLED版iPhone起始售价为999美元，而6.1英寸LCD版iPhone起始售价在699美元至769美元之间。(李明)