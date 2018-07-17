今年3D感测智能手机将达1亿部 三款iPhone占绝大多数

原标题：3D感测智能手机今年将达1亿部 苹果三款iPhone占绝大多数

自从去年的iPhone X智能手机首发了3D结构光之后，3D感测功能就成了智能手机领域的一个热点，今年以来安卓阵营已经有OPPO、小米跟进3D感测功能，Vivo下半年也会推出基于TOF技术的3D感测手机，而苹果今年会推出三款支持3D感测功能的iPhone手机，预计全年3D感测功能的智能手机出货量将达到1亿台，当然出货的绝对主力是苹果公司。

苹果去年9月份推出的iPhone X是全球第一款使用3D结构光技术的智能手机，今年秋季的发布会上苹果还会推出三款iPhone智能手机，都会支持3D结构光技术，用于面部识别及解锁，同时支持移动支付。

继苹果之后，国内的小米、OPPO公司也在上半年推出了3D结构光的智能手机，其中小米5月31日的深圳发布会上推出了小米8透明探索版，配备了6.21寸AMOLED屏幕，骁龙845处理器，8GB内存及AI双摄，同时支持3D结构光以及屏幕指纹识别技术。

OPPO公司随后在6月份的巴黎发布会上推出了Find X智能手机，配备了6.42寸AMOLED屏幕及骁龙845处理器，8GB内存以及滑动式弹出摄像头。

安卓阵营目前就只有OPPO、小米跟进3D感测功能，不过Vivo此前也在上海MWC展会上展示了ToF 3D感测技术，号称拥有30万个像素探测点，是3D结构光技术的10倍。

虽然Vivo目前还没有发布ToF技术的手机，不过消息人士称Vivo 2018年下半年预计会把ToF用于旗舰机上。

基于此，Digitimes援引北京群智营销公司的数据称，2018全年3D感测智能手机的出货量将达到1亿台，但3D感测智能手机的绝大部分销量都是苹果带来的，基于安卓系统的3D感测技术智能手机2018年预计只有1200万台，而且他们爆料称Vivo的ToF感测技术手机将在2019年初问世。